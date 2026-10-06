Politique

Vietnam-Cambodge : vers une coopération plus concrète

Un chercheur cambodgien attend de la visite du Premier ministre Le Minh Hung au Cambodge de nouvelles avancées dans la coopération et la connectivité entre les deux pays.

Uch Leang, directeur par intérim du Département d’études sur l’Asie, l’Afrique et le Moyen-Orient de l’Institut des relations internationales relevant de l’Académie royale du Cambodge, également président de l’Association des anciens étudiants cambodgiens au Vietnam. Photo : VNA
Uch Leang, directeur par intérim du Département d’études sur l’Asie, l’Afrique et le Moyen-Orient de l’Institut des relations internationales relevant de l’Académie royale du Cambodge, également président de l’Association des anciens étudiants cambodgiens au Vietnam. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La prochaine visite officielle du Premier ministre Le Minh Hung au Cambodge devrait marquer une nouvelle étape dans les relations Vietnam-Cambodge, en faisant évoluer la « confiance politique » vers une véritable « dynamique de développement » et la « proximité historique » vers un « rapprochement stratégique ». L’enjeu est notamment de concrétiser les accords de haut niveau par des projets de connectivité économique, d’infrastructures et de coopération bénéficiant aux populations et aux entreprises.

C’est ce qu’a déclaré Uch Leang, directeur par intérim du Département d’études sur l’Asie, l’Afrique et le Moyen-Orient de l’Institut des relations internationales relevant de l’Académie royale du Cambodge, également président de l’Association des anciens étudiants cambodgiens au Vietnam.

Selon Uch Leang, cette visite doit être envisagée dans une perspective de long terme et à l’échelle régionale, les relations Cambodge-Vietnam contribuant également à la paix, à la stabilité, à la connectivité et à la coopération au sein de l’ASEAN.

L’enjeu majeur pour la prochaine étape sera de passer d’un élargissement de la coopération à une coopération plus qualitative et plus concrète. La priorité doit être donnée à une meilleure connectivité entre les deux économies, notamment à travers les infrastructures de transport, les postes-frontières, la logistique, le commerce, l’investissement et les zones économiques. L’axe autoroutier Ho Chi Minh-Ville-Moc Bai-Bavet-Phnom Penh pourrait, à cet égard, devenir un important moteur de coopération s’il est mis en œuvre efficacement.

Parallèlement, la coopération en matière de défense, de sécurité et de gestion des frontières doit être approfondie, notamment dans la lutte contre la criminalité transfrontalière et face aux défis de sécurité non traditionnels, tout en œuvrant à une frontière de paix, de stabilité, de coopération et de développement.

Uch Leang a également insisté sur l’importance des échanges entre les deux peuples, de l’éducation et de la culture, à l’approche du 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques en 2027. Selon lui, la réussite de la visite tiendra non seulement aux nouvelles déclarations ou aux nouveaux accords, mais aussi à leur traduction en programmes et projets concrets, assortis d’un calendrier clair.

Le chercheur cambodgien a souligné en particulier le rôle des jeunes générations dans l’avenir des relations bilatérales. Investir dans les échanges entre jeunes revient ainsi à investir dans l’avenir des relations entre les deux pays.

À l’approche du 60e anniversaire des relations diplomatiques en 2027, le moment est propice à l’élaboration d’un programme d’échanges entre les deux peuples à long terme, accordant une place active aux jeunes, aux étudiants, aux chercheurs et aux réseaux d’anciens étudiants.

Concernant la visite du Premier ministre Le Minh Hung, Uch Leang en attend des avancées dans trois grands domaines. Le premier consiste à consolider les mécanismes de dialogue et de coordination stratégique. Le deuxième vise à traduire la confiance politique en coopérations plus concrètes dans l’économie, le commerce et l’investissement, les infrastructures, le développement des zones frontalières, la défense, la sécurité et les échanges entre les deux peuples. Le troisième concerne la mise en place d’un cadre adapté pour poursuivre la coordination sur les questions qui le nécessitent.

Enfin, le chercheur a souligné l’importance d’une mise en œuvre effective des accords et orientations convenus. Au-delà des déclarations communes, les deux pays doivent, selon lui, définir clairement les domaines prioritaires, les projets clés, leur calendrier de mise en œuvre ainsi que les mécanismes de suivi et d’évaluation. -VNA

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