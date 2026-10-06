Le secrétaire général du PCV et président Tô Lâm et le président panaméen rencontrent la presse

Hanoï (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle au Vietnam, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, et le président de la République du Panama, José Raúl Mulino, ont rencontré la presse le 6 octobre après-midi au siège de l’Assemblée nationale, à l’issue de leur entretien.
S’exprimant lors de cette rencontre, le secrétaire général du PCV et président Tô Lâm s’est déclaré heureux d’accueillir le président José Raúl Mulino, son épouse et la délégation de haut rang de la République du Panama en visite officielle au Vietnam. Cette visite constitue également une occasion importante pour les deux parties d’échanger sur les orientations visant à approfondir et à rendre plus substantielles et plus efficaces les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays dans les temps à venir.
Le secrétaire général du PCV et président Tô Lâm a indiqué que les deux parties ont tenu un entretien dans une atmosphère d’amitié, d’ouverture et de confiance, au cours duquel elles avaient procédé à des échanges approfondis sur les relations bilatérales ainsi que sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun. Les deux parties ont estimé que les relations Vietnam-Panama avaient continué de se développer positivement ces derniers temps. Les visites et contacts de haut niveau ainsi que les mécanismes de coopération ont été maintenus. Les échanges commerciaux ont enregistré une croissance, le commerce bilatéral ayant atteint près de 500 millions de dollars en 2025.
Les deux parties ont estimé que le potentiel de coopération restait considérable, notamment dans les domaines du commerce, de l’investissement et des services. Sur cette base, elles sont convenues de continuer à promouvoir la coopération dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, de l’agriculture, de la logistique portuaire, de la finance, de la banque, du tourisme, des transports et dans les secteurs où les deux pays disposent d’atouts. Elles sont également convenues de poursuivre les échanges et les négociations sur les accords relatifs à la protection des investissements, au transport aérien et à d’autres domaines, afin de créer un cadre favorable à l’élargissement de la coopération.
Un autre point important abordé par les deux parties a été la mise à profit des atouts géoéconomiques de chaque pays et le renforcement de la connectivité en matière de transport, de logistique, de flux financiers et de chaînes d’approvisionnement entre l’Asie de l’Est et l’Amérique latine, afin de créer davantage d’opportunités pour les entreprises des deux pays.
Sur le plan multilatéral, les deux parties sont convenues de continuer à se coordonner et à se soutenir mutuellement au sein des organisations internationales et des forums multilatéraux, ainsi qu’à échanger sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun. Elles ont réaffirmé leur attachement aux principes du droit international et de la Charte des Nations unies, soutenu le maintien de la liberté et de la sécurité de la navigation maritime et aérienne, ainsi que le règlement des différends par des moyens pacifiques, sur la base du respect du droit international, en particulier de la Charte des Nations unies et de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.
Un résultat important de la visite est l’adoption par les deux parties d’une Déclaration commune définissant les orientations, objectifs, principes et principaux domaines de coopération des relations Vietnam-Panama dans les temps à venir. Les deux parties sont convenues de renforcer les échanges par les canaux diplomatiques d’État, de promouvoir la coopération parlementaire et les échanges entre les peuples, de faciliter l’accès des entreprises des deux pays aux marchés respectifs et de favoriser leur participation accrue aux chaînes d’approvisionnement régionales et mondiales.
Le secrétaire général du PCV et président Tô Lâm s’est déclaré convaincu que la présente visite du président José Raúl Mulino avait créé un nouvel élan important pour mettre en œuvre les accords conclus, mieux exploiter les potentiels et les atouts de chaque partie et développer les relations Vietnam-Panama de manière plus substantielle et efficace, à la hauteur du potentiel des deux pays. Le Vietnam est prêt à œuvrer avec le Panama pour mettre en œuvre efficacement les résultats obtenus lors de la visite, dans l’intérêt des peuples des deux pays, et à contribuer à la paix, à la coopération et au développement dans les deux régions et dans le monde.
Lors de la rencontre avec la presse, le président de la République du Panama, José Raúl Mulino, a déclaré que le Panama et le Vietnam étaient deux pays géographiquement éloignés, mais que leurs peuples entretenaient des relations d’amitié et de solidarité forgées au cours de plus de cinquante années. Pour le Panama, l’élargissement et la diversification des relations internationales revêtent une grande importance ; le Vietnam est un partenaire important du Panama en Asie du Sud-Est.
Le président panaméen a indiqué qu’une partie importante de l’entretien entre les deux parties avait été consacrée aux relations économiques. Le Vietnam a développé des capacités industrielles et exportatrices impressionnantes. Le Panama souhaite devenir une porte d’entrée permettant à cette industrie vietnamienne d’accéder aux marchés d’Amérique latine et des Caraïbes. Il souhaite que les entreprises vietnamiennes tirent parti des atouts du Panama pour y établir une présence et rayonner vers les marchés de la région.
Les deux parties ont également discuté de l’agriculture, de la connectivité, du tourisme, de la coopération maritime et d’autres domaines dans lesquels les deux pays disposent de capacités complémentaires. Elles souhaitent créer de meilleures conditions pour permettre aux entreprises et aux producteurs de développer leurs activités et de rechercher de nouveaux marchés, afin que l’importante distance géographique séparant les deux pays devienne progressivement moins contraignante.
Lors de cette visite, les deux parties ont signé des accords dans les domaines de la sécurité, du transport maritime et de l’agriculture. Il s’agit d’étapes importantes et la tâche qui incombe désormais aux deux parties est de s’efforcer de transformer ces accords en projets et en résultats concrets au bénéfice des peuples des deux pays.
Le président de la République du Panama a souligné que le Panama souhaitait se rapprocher davantage du Vietnam, élargir sa présence en Asie et créer de nouveaux espaces pour le commerce, l’investissement et la coopération entre les peuples des deux pays. - VNA
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