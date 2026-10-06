Le dirigeant To Lam préside la cérémonie d'accueil du président panaméen José Raúl Mulino



Hanoï, 6 octobre (VNA) – Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président, To Lam, accompagné de son épouse, a présidé, dans l’après-midi du 6 octobre à Hanoï, la cérémonie d’accueil officielle en l’honneur du président panaméen José Raúl Mulino et de son épouse, en visite officielle au Vietnam du 5 au 8 octobre.



Après l’exécution des hymnes nationaux des deux pays, les deux dirigeants ont passé en revue la garde d’honneur de l’Armée populaire du Vietnam.

Le président de la République du Panama José Raúl Mulino et son épouse déposent une gerbe de fleurs au Mémorial des Héros morts pour la Patrie, dans la rue Bắc Sơn, à Hanoï. Photo : VNA





À l’issue de la cérémonie d’accueil, le secrétaire général et président To Lam et le président José Raúl Mulino ont eu un entretien, en présence de leurs délégations de haut rang respectives.



Le Vietnam et le Panama ont officiellement établi leurs relations diplomatiques le 28 août 1975. Au cours des cinq dernières décennies, l’amitié et la coopération multiforme entre les deux pays n’ont cessé de se développer grâce à des échanges de haut niveau, à la conclusion d’accords de coopération et à une coordination étroite au sein de diverses instances internationales.



Les échanges commerciaux bilatéraux ont connu une croissance constante, le Panama figurant régulièrement parmi les dix principaux partenaires commerciaux du Vietnam en Amérique latine. Les deux économies disposent d’un fort potentiel de complémentarité, notamment dans des domaines tels que le commerce, la logistique, le transport maritime, la finance, l’agriculture, les énergies renouvelables et le tourisme. Grâce à sa position stratégique, le Panama peut servir de porte d’entrée aux produits vietnamiens vers les Amériques, tandis que le Vietnam peut constituer un pont permettant au Panama d’accroître sa présence sur le marché de l’ASEAN.



La visite du président panaméen devrait contribuer à approfondir davantage l’amitié traditionnelle et la coopération entre les deux pays, afin de les rendre plus substantielles et plus efficaces. Elle vise à faire progresser les relations bilatérales sur trois plans clés, à commencer par l’impulsion politique de haut niveau nécessaire pour concrétiser le potentiel et les orientations convenus par les deux parties à travers des programmes, des plans d’action et des projets concrets aux résultats tangibles.



La coopération économique, commerciale et en matière d’investissement devrait être renforcée dans divers domaines, notamment l’agriculture, le secteur bancaire, les télécommunications, les infrastructures, le transport maritime, l’éducation et la formation, ainsi que dans d’autres secteurs porteurs. Les documents de coopération dont la signature est prévue lors de la visite fourniront une base juridique solide pour approfondir et développer les relations bilatérales de manière stable et durable. - VNA