Politique

Échange de documents de coopération entre le Vietnam et le Panama en présence de hauts dirigeants

Le Vietnam et le Panama ont échangé, le 6 octobre à Hanoï, plusieurs documents de coopération dans des domaines clés, en présence du secrétaire général du PCV et président de la République Tô Lâm et du président panaméen José Raúl Mulino.

Lors de la cérémonie d’échange de documents de coopération entre des ministères et organismes des deux pays. Photo : VNA
Lors de la cérémonie d’échange de documents de coopération entre des ministères et organismes des deux pays. Photo : VNA


Hanoï, 6 octobre (VNA) – Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, et le président du Panama, José Raúl Mulino, ont assisté, le 6 octobre à Hanoï, à la cérémonie d’échange de documents de coopération entre des ministères et organismes des deux pays.

Ces documents comprennent un accord de coopération dans le domaine du transport maritime entre les gouvernements du Vietnam et du Panama, un accord de coopération dans la lutte contre la criminalité transnationale, un protocole d’accord sur la coopération agricole, ainsi qu’un protocole d’accord sur la coopération touristique entre l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam et l’Autorité du tourisme du Panama.

Figurent également parmi ces documents un protocole d’accord sur la coopération entre les administrations douanières des deux pays, un protocole d’accord entre les autorités de l’aviation civile des deux pays, un protocole d’accord sur la coopération entre les académies diplomatiques des deux pays, un protocole d’accord sur la coopération entre l’Université maritime du Vietnam et l’Université maritime internationale du Panama, ainsi qu’un protocole d’accord sur la coopération entre l’Académie des sciences agricoles du Vietnam (VASS) et l’Institut d’innovation agricole du Panama (IDIAP).

Depuis plus de cinquante ans, le Vietnam et le Panama entretiennent des relations d’amitié et de coopération de plus en plus étroites, renforcées par des échanges de haut niveau, la signature d’accords et une coordination au sein de diverses instances internationales.

Les échanges commerciaux bilatéraux ont connu une croissance constante, le Panama figurant régulièrement parmi les dix principaux partenaires commerciaux du Vietnam en Amérique latine.

Le Vietnam et le Panama disposent d’un important potentiel de complémentarité, notamment dans les domaines de l’économie, de la logistique, du transport maritime, de la finance, de l’agriculture, des énergies renouvelables et du tourisme. Grâce à sa position stratégique, le Panama peut servir de porte d’entrée aux produits vietnamiens vers les Amériques, tandis que le Vietnam peut constituer un pont permettant au Panama d’accroître sa présence sur le marché de l’ASEAN.

La visite officielle du président José Raúl Mulino au Vietnam devrait contribuer à approfondir l’amitié traditionnelle et la coopération multiforme entre les deux pays, afin de les rendre plus substantielles et plus efficaces. - VNA

source
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #Panama #Vietnam
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Voir plus

Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Nguyên Manh Cuong, s’entretient avec le président du Parti ouvrier hongrois, Gyula Thürmer. Photo : ministère des Affaires étrangères

Le Parti communiste du Vietnam et le Parti ouvrier hongrois plaident pour des liens accrus

Les deux parties ont exprimé leur satisfaction face aux avancées concrètes de leur coopération, notamment dans les domaines économique, commercial, éducatif et des échanges entre les peuples. Elles se sont engagées à intensifier les visites et les consultations politiques pour renforcer la confiance politique et promouvoir une coopération substantielle au bénéfice des deux peuples.

Le permanent du Secrétariat du CC du Parti Tran Cam Tu reçoit une délégation du Parti des travailleurs hongrois. Photo: VNA

Le permanent du Secrétariat du CC du Parti reçoit une délégation du Parti des travailleurs hongrois

Le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, a reçu le 5 octobre à Hanoï une délégation du Parti des travailleurs hongrois conduite par son président Gyula Thürmer, les deux parties convenant de plusieurs orientations visant à renforcer la coopération entre les deux Partis et à approfondir le partenariat intégral Vietnam-Hongrie.

Le 3 octobre, l’équipe n°1 de recherche et de rapatriement des dépouilles de martyrs, relevant du Département politique du Commandement militaire provincial de Quang Tri, a retrouvé et exhumé trois nouvelles dépouilles dans une forêt de melaleuca du hameau de Bai Dinh, commune de Dan Hoa, province de Quang Tri, avant de les rapatrier. (Photo : VNA)

Le Vietnam tout entier ramène ses héros au pays

À Quang Tri, où les cicatrices de la guerre restent profondément ancrées dans la mémoire collective, la recherche et l’identification des dépouilles de soldats tombés au combat se poursuivent inlassablement, afin de rendre un nom, une identité et une place auprès des leurs à ceux qui ont sacrifié leur vie pour la Patrie.

Ouverture du 4e Plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam du 14e mandat. Photo: VNA

Le Comité central du Parti communiste du Vietnam ouvre son 4e Plénum du 14e mandat

Le 4e Plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam du 14e mandat s’est ouvert solennellement le 5 octobre à Hanoï, sous la présidence du secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm. Les discussions portent notamment sur le renouvellement du mode de direction du Parti, la mobilisation de la grande union nationale et la préparation des conditions de développement à long terme du pays.