Échange de documents de coopération entre le Vietnam et le Panama en présence de hauts dirigeants

Hanoï, 6 octobre (VNA) – Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, et le président du Panama, José Raúl Mulino, ont assisté, le 6 octobre à Hanoï, à la cérémonie d’échange de documents de coopération entre des ministères et organismes des deux pays.
Ces documents comprennent un accord de coopération dans le domaine du transport maritime entre les gouvernements du Vietnam et du Panama, un accord de coopération dans la lutte contre la criminalité transnationale, un protocole d’accord sur la coopération agricole, ainsi qu’un protocole d’accord sur la coopération touristique entre l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam et l’Autorité du tourisme du Panama.
Figurent également parmi ces documents un protocole d’accord sur la coopération entre les administrations douanières des deux pays, un protocole d’accord entre les autorités de l’aviation civile des deux pays, un protocole d’accord sur la coopération entre les académies diplomatiques des deux pays, un protocole d’accord sur la coopération entre l’Université maritime du Vietnam et l’Université maritime internationale du Panama, ainsi qu’un protocole d’accord sur la coopération entre l’Académie des sciences agricoles du Vietnam (VASS) et l’Institut d’innovation agricole du Panama (IDIAP).
Depuis plus de cinquante ans, le Vietnam et le Panama entretiennent des relations d’amitié et de coopération de plus en plus étroites, renforcées par des échanges de haut niveau, la signature d’accords et une coordination au sein de diverses instances internationales.
Les échanges commerciaux bilatéraux ont connu une croissance constante, le Panama figurant régulièrement parmi les dix principaux partenaires commerciaux du Vietnam en Amérique latine.
Le Vietnam et le Panama disposent d’un important potentiel de complémentarité, notamment dans les domaines de l’économie, de la logistique, du transport maritime, de la finance, de l’agriculture, des énergies renouvelables et du tourisme. Grâce à sa position stratégique, le Panama peut servir de porte d’entrée aux produits vietnamiens vers les Amériques, tandis que le Vietnam peut constituer un pont permettant au Panama d’accroître sa présence sur le marché de l’ASEAN.
La visite officielle du président José Raúl Mulino au Vietnam devrait contribuer à approfondir l’amitié traditionnelle et la coopération multiforme entre les deux pays, afin de les rendre plus substantielles et plus efficaces. - VNA
Voir plus
Le secrétaire général du PCV et président Tô Lâm et le président panaméen rencontrent la presse
Le secrétaire général du PCV et président Tô Lâm et le président panaméen José Raúl Mulino ont affirmé leur détermination à approfondir les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays, lors de leur rencontre avec la presse le 6 octobre à Hanoï.
Vietnam-Cambodge : vers une coopération plus concrète
Un chercheur cambodgien attend de la visite du Premier ministre Le Minh Hung au Cambodge de nouvelles avancées dans la coopération et la connectivité entre les deux pays.
Le Parti communiste du Vietnam et le Parti ouvrier hongrois plaident pour des liens accrus
Les deux parties ont exprimé leur satisfaction face aux avancées concrètes de leur coopération, notamment dans les domaines économique, commercial, éducatif et des échanges entre les peuples. Elles se sont engagées à intensifier les visites et les consultations politiques pour renforcer la confiance politique et promouvoir une coopération substantielle au bénéfice des deux peuples.
Vietnam - Laos : quatre axes pour concrétiser les "liens stratégiques" entre les deux pays
La visite officielle au Laos du Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung, prévue les 8 et 9 octobre 2026, devrait contribuer à approfondir les relations d’amitié, de solidarité et de coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines économique, infrastructurel, technologique et humain.
Près de 2,6 millions de participations au concours en ligne sur la Constitution et le droit
Le concours en ligne consacré à la Constitution et au droit, organisé par le ministère de la Justice sur le Portail national du droit, a enregistré près de 2,6 millions de participations après 45 jours.
Le Vietnam et le Laos s’unissent pour approfondir leur coopération bilatérale
Le Vietnam accorde toujours la priorité absolue à la consolidation et au renforcement de la relation spéciale Vietnam-Laos, a déclaré l’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyên Minh Tâm.
Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung effectuera des visites officielles au Laos et au Cambodge
Le Premier ministre Le Minh Hung effectuera, du 8 au 10 octobre, des visites officielles au Laos et au Cambodge, à l’invitation de ses homologues lao et cambodgien, Saleumxay Kommasith et Hun Manet.
Le permanent du Secrétariat du CC du Parti reçoit une délégation du Parti des travailleurs hongrois
Le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, a reçu le 5 octobre à Hanoï une délégation du Parti des travailleurs hongrois conduite par son président Gyula Thürmer, les deux parties convenant de plusieurs orientations visant à renforcer la coopération entre les deux Partis et à approfondir le partenariat intégral Vietnam-Hongrie.
Le Vietnam adresse ses félicitations aux nouveaux dirigeants du Laos
Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung et le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Tran Thanh Man ont adressé des messages de félicitations à leurs homologues lao.
Le ministère de la Sécurité publique et l'Université Concordia renforcent leur coopération technologique
Le ministère de la Sécurité publique souhaite que l’Université Concordia facilite la participation des cadres, enseignants et apprenants des établissements de formation relevant du ministère à ses programmes de formation de courte durée, programmes d’échange, séminaires scientifiques et groupes de recherche.
Le Vietnam et la Turquie renforcent leur coopération dans les technologies et l’industrie de sécurité
Le général Luong Tam Quang, ministre de la Sécurité publique, a reçu le 5 octobre à Hanoï les dirigeants des groupes turcs ICT et ANVI, ouvrant de nouvelles perspectives de coopération dans les technologies, l’industrie de sécurité, la transformation numérique et l’application de l’intelligence artificielle.
Le président panaméen José Raúl Mulino et son épouse entament une visite officielle au Vietnam
Le président panaméen José Raúl Mulino et son épouse Maricel Cohen De Mulino ont entamé, le 5 octobre, une visite officielle au Vietnam, la première visite à ce niveau entre les deux pays depuis près de 15 ans, offrant une nouvelle impulsion au renforcement des relations bilatérales.
Communiqué de presse sur la première journée de travail du 4e Plénum du CC du Parti du 14e mandat
Le 4e Plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), 14e mandat, s’est ouverte le 5 octobre à Hanoï. Au cours de sa première journée de travail, le Comité central a examiné plusieurs questions importantes relatives à l’édification et au réajustement du Parti, au renouvellement des méthodes de direction du Parti et au travail des cadres.
Un vol militaire achemine 15.401 échantillons pour l’identification ADN de morts pour la Patrie
Quelque 15 401 échantillons prélevés sur les dépouilles de morts pour la Patrie ont été acheminés de Can Tho à Hanoï pour des analyses ADN destinées à déterminer leur identité.
Le Forum international sur la gouvernance publique 2026 s'ouvre à Hanoi
Le Vietnam s’engage dans une restructuration majeure de son administration en mettant en place une gouvernance locale à deux niveaux, combinée à une accélération de la décentralisation et de la transformation numérique.
Des vœux à la communauté cham brahmaniste pour la fête Kate 2026
À l’occasion de la fête Kate 2026, Bui Thi Minh Hoai, présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, a adressé ses vœux à la communauté cham brahmaniste.
Le Vietnam tout entier ramène ses héros au pays
À Quang Tri, où les cicatrices de la guerre restent profondément ancrées dans la mémoire collective, la recherche et l’identification des dépouilles de soldats tombés au combat se poursuivent inlassablement, afin de rendre un nom, une identité et une place auprès des leurs à ceux qui ont sacrifié leur vie pour la Patrie.
Le Comité central du Parti communiste du Vietnam ouvre son 4e Plénum du 14e mandat
Le 4e Plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam du 14e mandat s’est ouvert solennellement le 5 octobre à Hanoï, sous la présidence du secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm. Les discussions portent notamment sur le renouvellement du mode de direction du Parti, la mobilisation de la grande union nationale et la préparation des conditions de développement à long terme du pays.
L’intégration internationale au service de la puissance nationale
Le Vietnam approfondit son intégration internationale en passant progressivement d’une logique de participation à une démarche plus active de contribution et de coopération dans de multiples domaines.
Les relations d’amitié traditionnelle Vietnam-Panama se développent de manière dynamique et efficace
La visite officielle au Vietnam du président panaméen José Raúl Mulino devrait donner un nouvel élan aux relations d’amitié traditionnelle et de coopération entre les deux pays, en particulier dans les domaines économique, commercial et de l’investissement.