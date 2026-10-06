Échange de documents de coopération entre le Vietnam et le Panama en présence de hauts dirigeants



Hanoï, 6 octobre (VNA) – Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, et le président du Panama, José Raúl Mulino, ont assisté, le 6 octobre à Hanoï, à la cérémonie d’échange de documents de coopération entre des ministères et organismes des deux pays.



Ces documents comprennent un accord de coopération dans le domaine du transport maritime entre les gouvernements du Vietnam et du Panama, un accord de coopération dans la lutte contre la criminalité transnationale, un protocole d’accord sur la coopération agricole, ainsi qu’un protocole d’accord sur la coopération touristique entre l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam et l’Autorité du tourisme du Panama.



Figurent également parmi ces documents un protocole d’accord sur la coopération entre les administrations douanières des deux pays, un protocole d’accord entre les autorités de l’aviation civile des deux pays, un protocole d’accord sur la coopération entre les académies diplomatiques des deux pays, un protocole d’accord sur la coopération entre l’Université maritime du Vietnam et l’Université maritime internationale du Panama, ainsi qu’un protocole d’accord sur la coopération entre l’Académie des sciences agricoles du Vietnam (VASS) et l’Institut d’innovation agricole du Panama (IDIAP).



Depuis plus de cinquante ans, le Vietnam et le Panama entretiennent des relations d’amitié et de coopération de plus en plus étroites, renforcées par des échanges de haut niveau, la signature d’accords et une coordination au sein de diverses instances internationales.



Les échanges commerciaux bilatéraux ont connu une croissance constante, le Panama figurant régulièrement parmi les dix principaux partenaires commerciaux du Vietnam en Amérique latine.



Le Vietnam et le Panama disposent d’un important potentiel de complémentarité, notamment dans les domaines de l’économie, de la logistique, du transport maritime, de la finance, de l’agriculture, des énergies renouvelables et du tourisme. Grâce à sa position stratégique, le Panama peut servir de porte d’entrée aux produits vietnamiens vers les Amériques, tandis que le Vietnam peut constituer un pont permettant au Panama d’accroître sa présence sur le marché de l’ASEAN.



La visite officielle du président José Raúl Mulino au Vietnam devrait contribuer à approfondir l’amitié traditionnelle et la coopération multiforme entre les deux pays, afin de les rendre plus substantielles et plus efficaces. - VNA

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