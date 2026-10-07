L’aéroport international de Phu Quoc se prépare pour l’APEC 2027

Hanoï (VNA) – Le ministère de la Construction vient d’approuver des ajustements au plan détaillé de l’aéroport international de Phu Quoc pour la période 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2050.



Plusieurs aménagements ont été ajoutés ou modifiés afin de répondre aux exigences de sûreté et de sécurité et de préparer l’accueil de la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2027 (Asia Pacific Economic Cooperation).



Parmi les principaux ajustements figurent la modification de certains tronçons de voies de service à l’intérieur de l’aéroport afin d’assurer la sûreté et la sécurité pendant l’APEC 2027. Une aire destinée aux véhicules et équipements d’assistance au sol sera également aménagée à l’est du terminal VIP et d’aviation générale.



Pour la période 2021-2030, la voie de circulation parallèle existante sera prolongée dans les deux directions afin d’assurer sa connexion avec le système de pistes.



Concernant les aires de stationnement, une nouvelle aire sera aménagée devant le terminal passagers T2, tandis que l’aire existante sera agrandie, portant la capacité à environ 42 postes de stationnement. Une autre aire, d’environ 45 postes, est prévue entre le terminal T1 et le terminal VIP et d’aviation générale. À l’horizon 2050, ces installations pourront encore être étendues en fonction des besoins.



Une zone regroupant hôtels, commerces, services et bureaux sera également aménagée au sud de l’aéroport et du terminal VIP, sur une superficie totale d’environ 51 ha. Un centre de formation aéronautique d’environ 12,6 ha est prévu dans une zone de réserve foncière au nord.



Selon le plan approuvé, l’aéroport international de Phu Quoc nécessitera au total environ 1.040,43 ha de terrains sur la période 2021-2030 et à l’horizon 2050.



Le ministère de la Construction a chargé l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam de coordonner avec le Comité populaire de la province d’An Giang et les organismes concernés la publication, la gestion et la mise en œuvre de ce plan.



L’APEC est le principal forum de coopération économique de la région Asie-Pacifique. Selon les données officielles de l’APEC et du ministère vietnamien des Affaires étrangères, ses 21 économies membres représentent environ 61 % du PIB mondial, près de la moitié du commerce mondial et quelque 38 % de la population mondiale.



Le Vietnam a déjà accueilli à deux reprises l’Année de l’APEC, en 2006 et en 2017. L’Année de l’APEC 2027 constitue l’une des principales activités diplomatiques du pays d’ici à 2030. Le Vietnam accélère actuellement les préparatifs dans différents domaines, notamment le contenu, le thème et les priorités de l’événement, ainsi que son organisation et sa logistique. Selon le calendrier prévu, le Vietnam assumera la présidence de l’APEC à l’issue de la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2026, qui se tiendra en Chine en novembre 2026.



En 2027, Phu Quoc accueillera des activités majeures de l’APEC. Située dans le golfe de Thaïlande, l’île bénéficie d’une position favorable pour les liaisons avec l’Asie du Sud-Est. Ses infrastructures aéroportuaires et portuaires, ses capacités d’hébergement, ses services touristiques et ses infrastructures urbaines ont été progressivement développés. L’organisation de l’APEC 2027 permettra également de mieux faire connaître le Vietnam, sa population et sa culture, ainsi que de renforcer sa présence sur la scène internationale. -VNA