Économie

L’aéroport international de Phu Quoc se prépare pour l’APEC 2027

Le ministère de la Construction a approuvé plusieurs ajustements au plan d’aménagement de l’aéroport international de Phu Quoc afin de préparer l’accueil de l’APEC 2027.

Vue architecturale du terminal VIP. Les infrastructures aéroportuaires de Phu Quoc se préparent à accueillir l’APEC 2027. Photo: VNA
Vue architecturale du terminal VIP. Les infrastructures aéroportuaires de Phu Quoc se préparent à accueillir l’APEC 2027. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le ministère de la Construction vient d’approuver des ajustements au plan détaillé de l’aéroport international de Phu Quoc pour la période 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2050.

Plusieurs aménagements ont été ajoutés ou modifiés afin de répondre aux exigences de sûreté et de sécurité et de préparer l’accueil de la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2027 (Asia Pacific Economic Cooperation).

Parmi les principaux ajustements figurent la modification de certains tronçons de voies de service à l’intérieur de l’aéroport afin d’assurer la sûreté et la sécurité pendant l’APEC 2027. Une aire destinée aux véhicules et équipements d’assistance au sol sera également aménagée à l’est du terminal VIP et d’aviation générale.

Pour la période 2021-2030, la voie de circulation parallèle existante sera prolongée dans les deux directions afin d’assurer sa connexion avec le système de pistes.

Concernant les aires de stationnement, une nouvelle aire sera aménagée devant le terminal passagers T2, tandis que l’aire existante sera agrandie, portant la capacité à environ 42 postes de stationnement. Une autre aire, d’environ 45 postes, est prévue entre le terminal T1 et le terminal VIP et d’aviation générale. À l’horizon 2050, ces installations pourront encore être étendues en fonction des besoins.

Une zone regroupant hôtels, commerces, services et bureaux sera également aménagée au sud de l’aéroport et du terminal VIP, sur une superficie totale d’environ 51 ha. Un centre de formation aéronautique d’environ 12,6 ha est prévu dans une zone de réserve foncière au nord.

Selon le plan approuvé, l’aéroport international de Phu Quoc nécessitera au total environ 1.040,43 ha de terrains sur la période 2021-2030 et à l’horizon 2050.

Le ministère de la Construction a chargé l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam de coordonner avec le Comité populaire de la province d’An Giang et les organismes concernés la publication, la gestion et la mise en œuvre de ce plan.

L’APEC est le principal forum de coopération économique de la région Asie-Pacifique. Selon les données officielles de l’APEC et du ministère vietnamien des Affaires étrangères, ses 21 économies membres représentent environ 61 % du PIB mondial, près de la moitié du commerce mondial et quelque 38 % de la population mondiale.

Le Vietnam a déjà accueilli à deux reprises l’Année de l’APEC, en 2006 et en 2017. L’Année de l’APEC 2027 constitue l’une des principales activités diplomatiques du pays d’ici à 2030. Le Vietnam accélère actuellement les préparatifs dans différents domaines, notamment le contenu, le thème et les priorités de l’événement, ainsi que son organisation et sa logistique. Selon le calendrier prévu, le Vietnam assumera la présidence de l’APEC à l’issue de la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2026, qui se tiendra en Chine en novembre 2026.

En 2027, Phu Quoc accueillera des activités majeures de l’APEC. Située dans le golfe de Thaïlande, l’île bénéficie d’une position favorable pour les liaisons avec l’Asie du Sud-Est. Ses infrastructures aéroportuaires et portuaires, ses capacités d’hébergement, ses services touristiques et ses infrastructures urbaines ont été progressivement développés. L’organisation de l’APEC 2027 permettra également de mieux faire connaître le Vietnam, sa population et sa culture, ainsi que de renforcer sa présence sur la scène internationale. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #Phu Quoc #APEC 2027 #aéroport #aviation #An Giang An Giang
Suivez VietnamPlus

APEC

Sur le même sujet

Voir plus

Vue d’artiste du Centre de congrès et d’expositions et de la Salle de spectacle polyvalente de l’APEC. Photo : SunGroup

Sommet de l’APEC 2027 : Phu Quôc voit grand pour ses infrastructures

L’île de Phu Quôc met le cap sur l’APEC 2027 avec un chantier d’envergure. Pour accueillir ce sommet international majeur, un vaste complexe d’infrastructures est actuellement en train de sortir de terre. Les pièces maîtresses de ce chantier sont le futur Centre de congrès et d’exposition de l’APEC ainsi qu’une salle de spectacle polyvalente de dernière génération.

Un produit labellisé «Marque nationale» exposé lors du Forum international de la marque nationale du Vietnam. Photo : VNA

La valeur de la marque nationale du Vietnam bondit de 45% à plus de 462 milliards de dollars

Dans une interview accordée à la presse en amont de la 10e cérémonie de reconnaissance des produits labellisés «Marque nationale du Vietnam » (prévue le 16 octobre), le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Luong Hoàng Thai, a présenté les réalisations du Programme de la marque nationale du Vietnam, le rôle de la communauté des affaires ainsi que les projets de développement de la marque.

Khanh Hoa dispose de nombreux atouts pour mettre en œuvre des projets dans les énergies renouvelables et les nouveaux secteurs de l’énergie. Photo: VNA

Le Vietnam mise sur deux pôles pour développer la chaîne de valeur des énergies renouvelables

Conformément au Plan directeur d’aménagement électrique VIII révisé et aux orientations du Bureau politique, le Vietnam prévoit de créer deux centres interrégionaux d’industrie et d'énergies renouvelables au Nord et au Sud. Ces structures visent à structurer un écosystème complet, allant de la production d'électricité propre à la fabrication mécanique, la logistique et la formation.

Système de billetterie automatisé intégrant l'identification et l'authentification électroniques, la reconnaissance biométrique et le paiement sans espèces pour les passagers du métro Cat Linh – Hà Dông. Photo : VNA

Paiements sans numéraire : une "porte d’entrée" vers l’inclusion financière

Les paiements constituent l’un des piliers de la Stratégie nationale d’inclusion financière pour la période 2026-2030 ainsi qu’une "passerelle" permettant aux citoyens et aux entreprises d’accéder plus largement à l’écosystème financier — qu’il s’agisse de comptes de paiement, de l’épargne, du crédit, de l’assurance ou de produits financiers adaptés.

Dans la province de Dong Thap, les bateaux de pêche stockent de la glace dans leurs cale sèches afin de conserver les produits de la mer lors de leurs sorties en mer. Photo : VNA.

Dong Thap renforce son dispositif contre la pêche INN avant l’inspection européenne

Pour renforcer la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), la province de Dong Thap s’attache notamment à réviser et standardiser les données relatives à sa flotte, à garantir leur cohérence entre les différents systèmes, à finaliser les dossiers de traçabilité, à contrôler les entreprises de transformation et d’exportation vers le marché européen et à préparer les rapports sur les patrouilles et le traitement des infractions.

Fabrication de composants électroniques chez la Star Engineers Vietnam Co., Ltd., dans le parc industriel de Binh Xuyên, province de Phu Tho. Photo: VNA

Le Vietnam transforme ses ambitions en matière d’IA en résultats commerciaux

L’intelligence artificielle (IA) s'impose désormais comme un levier stratégique incontournable pour les entreprises vietnamiennes. Selon une récente enquête, 69 % d'entre elles la placent désormais au sommet de leurs priorités, et la tendance n'est pas près de faiblir : 84 % des sondés prévoient d'accélérer le déploiement de cette technologie dès l'année prochaine.