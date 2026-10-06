Économie

Les entreprises tanzaniennes souhaitent renforcer leur coopération avec le Vietnam

Les entreprises tanzaniennes manifestent un intérêt croissant pour le marché vietnamien et souhaitent renforcer leur coopération avec les entreprises vietnamiennes dans de nombreux domaines.

Le vice-président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyen Hong Dien, s’exprime lors du forum. Photoe : Département de la promotion du commerce
Le vice-président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyen Hong Dien, s’exprime lors du forum. Photoe : Département de la promotion du commerce


Dar es Salaam (VNA) – Les entreprises tanzaniennes apprécient le potentiel de coopération avec le Vietnam, notamment dans les domaines du commerce, de l’investissement, de l’agriculture, des minerais, de l’énergie, de l’industrie, de la logistique et des services.

Cet intérêt s’est clairement manifesté lors du Forum sur les perspectives de coopération économique, commerciale et d’investissement entre le Vietnam et la Tanzanie, organisé le 5 octobre à Dar es Salaam. À l’issue du forum, plusieurs entreprises tanzaniennes sont restées pour échanger avec la délégation vietnamienne et se renseigner plus concrètement sur les possibilités de coopération et d’investissement au Vietnam.

Selon la correspondante de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Dar es Salaam, Daudi Riganda, directeur chargé de la promotion des investissements à l’Autorité tanzanienne de gestion des investissements et des zones économiques spéciales (TISEZA), a souligné lors du forum les atouts de la Tanzanie, notamment sa position stratégique en Afrique de l’Est, sa capacité à se connecter aux marchés régionaux et son potentiel de développement dans de nombreux secteurs, dont l’agriculture, les minerais, l’énergie, l’industrie, la logistique et les services.

Selon lui, ces atouts créent des conditions favorables au renforcement de la coopération de la Tanzanie avec ses partenaires internationaux, parmi lesquels le Vietnam constitue un marché et un partenaire à fort potentiel. Avec une population de plus de 105 millions d’habitants, une capacité de production en constante amélioration et un vaste réseau d’accords de libre-échange, le Vietnam peut offrir de nombreuses possibilités aux entreprises tanzaniennes d’accéder à son marché ainsi qu’à ceux de ses partenaires commerciaux.

Participant au forum dans le cadre de sa mission en Tanzanie, le vice-président de l’Assemblée nationale, Nguyen Hong Dien, a estimé que les deux économies étaient fortement complémentaires. La Tanzanie dispose d’atouts dans les ressources naturelles, l’agriculture, l’énergie, le marché et sa position stratégique en Afrique de l’Est, tandis que le Vietnam possède des avantages dans la production, la transformation et la fabrication, l’agriculture de haute technologie, l’électronique, les télécommunications et le commerce international.

Les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint environ 400 millions de dollars en 2025 et ont progressé de 25,7 % au cours des huit premiers mois de 2026 par rapport à la même période de l’année précédente.

Fait notable, à l’issue du forum, plusieurs entreprises tanzaniennes qui n’avaient pas eu l’occasion de prendre la parole durant la rencontre sont restées pour échanger avec le vice-président de l’Assemblée nationale, Nguyen Hong Dien. Leurs questions ont principalement porté sur l’environnement et les politiques d’investissement au Vietnam, la fiscalité, les secteurs auxquels le Vietnam accorde une attention particulière, ainsi que les démarches à entreprendre pour trouver des partenaires et établir une coopération avec des entreprises vietnamiennes.

Une entreprise spécialisée dans la construction a indiqué que de nombreux investisseurs étrangers étaient actuellement présents en Tanzanie. Ayant pris connaissance des avancées du Vietnam dans plusieurs domaines, notamment la construction et la gestion des projets de construction, elle souhaite vivement établir des partenariats avec des entreprises vietnamiennes dans ce secteur et espère voir davantage d’entreprises vietnamiennes de construction présentes en Tanzanie.

D’autres entreprises se sont déclarées intéressées par la recherche de partenaires dans le domaine de l’import-export de matières premières et de minerais et ont souhaité connaître les interlocuteurs officiels à contacter pour entrer en relation avec des entreprises vietnamiennes. Le vice-président de l’Assemblée nationale, Nguyen Hong Dien, a répondu à leurs questions concernant les orientations et politiques du Vietnam, précisant que l’ambassade du Vietnam en Tanzanie constituait un point de contact officiel, prête à accompagner les entreprises et à faciliter leur mise en relation.

L’intérêt manifesté directement par les entreprises tanzaniennes témoigne d’un intérêt croissant et de plus en plus concret pour le marché vietnamien et les possibilités de coopération avec les entreprises vietnamiennes, ouvrant des perspectives pour développer les relations économiques, commerciales et d’investissement entre les deux pays de manière plus substantielle et efficace.

Le forum a été organisé conjointement par le ministère de l’Industrie et du Commerce du Vietnam et l’ambassade du Vietnam en Tanzanie, au siège de Viettel Tanzania PLC (Halotel), dans le cadre du programme de travail d'une délégation de l’Assemblée nationale du Vietnam participant à la 153e Assemblée de l’Union interparlementaire (UIP 153) et menant plusieurs activités bilatérales en Tanzanie.

Auparavant, le même jour, la délégation vietnamienne avait rencontré les cadres et employés de Halotel, filiale du groupe Viettel en Tanzanie. – VNA

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