Économie

Ca Mau et la Banque mondiale coopèrent pour le développement durable de la pêche

La province de Ca Mau et la Banque mondiale renforcent leur coopération en vue de mettre en œuvre un projet de développement durable de la pêche, axé sur la modernisation des infrastructures, l’adaptation au changement climatique et la protection de l’environnement.

/
Ca Mau et la Banque mondiale coopèrent pour le développement durable de la pêche


Ca Mau, 6 octobre (VNA) – Les autorités de la province de Ca Mau, à l’extrême sud du pays, ont tenu, le 6 octobre, une séance de travail avec une mission de la Banque mondiale (BM) afin de faire le point sur l’avancement d’un projet de développement durable de la pêche, financé par un prêt de cette institution.

Le Comité populaire provincial a approuvé le projet le 4 août 2025, pour un investissement total d’environ 536 milliards de dôngs (23,1 millions de dollars), dont plus de 390 milliards de dôngs provenant d’un prêt de la Banque mondiale. Prévu pour la période 2026-2029, le projet vise à développer le secteur de la pêche local et à renforcer son intégration au marché mondial, tout en favorisant l’adaptation au changement climatique et la protection de l’environnement grâce à la modernisation des infrastructures, à l’innovation technologique et au renforcement des capacités de gestion et de production.

Le Conseil de gestion de la construction de la province, maître d’ouvrage du projet, a indiqué que les fonds seraient consacrés à la construction de digues de protection contre les inondations intégrées à des routes rurales. Ils serviront également à améliorer les techniques de production, à renforcer la surveillance des maladies et de l’environnement, ainsi qu’à développer les chaînes de valeur et à promouvoir les marques, afin d’accroître la productivité dans trois zones aquacoles couvrant les communes de Tan Thuan, Ta An Khuong, Cai Nuoc, Phu Tan et Phu My.

Le projet permettra également de moderniser les infrastructures afin de répondre aux besoins d’accostage des navires de pêche et de mettre en œuvre des mesures de protection de l’environnement au port de pêche de Rach Goc, dans la commune de Phan Ngoc Hien. Il prévoit en outre la fourniture d’équipements destinés à lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), à gérer les aires marines protégées et à préserver les ressources aquatiques de la province.

Le Conseil a finalisé les préparatifs afin que les appels d’offres puissent être lancés et que les chantiers puissent être remis aux entrepreneurs dès la signature de l’accord de prêt, a déclaré son directeur adjoint, Pham Ut Nhanh.

À l’issue de la séance de travail, la mission de la Banque mondiale effectuera une évaluation sur le terrain afin d’aider Ca Mau à évaluer son état de préparation au lancement du projet, a indiqué Stephen Ling, spécialiste principal de l’environnement et chef d’équipe du projet à la BM. Cette évaluation portera notamment sur les conditions requises pour permettre le décaissement du prêt immédiatement après l’entrée en vigueur de l’accord. Les deux parties poursuivront la finalisation des documents du projet, la préparation des procédures d’appel d’offres et l’accomplissement des dernières étapes nécessaires à l’approbation de l’accord de prêt.

M. Ling a indiqué que l’intervention de la Banque mondiale ne se limiterait pas aux infrastructures, mais s’étendrait également à l’agriculture, aux chaînes de valeur de la pêche et aux moyens de subsistance des populations locales. La Banque fournira en outre une assistance technique et aidera la province à mobiliser des bailleurs de fonds ainsi que d’autres sources de financement.

M. Le Van Su, vice-président du Comité populaire provincial, a souligné la nécessité de réorganiser progressivement la production, d’encourager les agriculteurs à adhérer à des coopératives et de renforcer les liens entre les ménages afin de créer des zones agricoles plus vastes, dotées de processus de production, d’infrastructures et de modes de gestion unifiés.

Le projet devrait permettre d’optimiser les investissements dans les infrastructures, de renforcer les capacités de gestion et de valoriser les produits de la pêche de Ca Mau, a-t-il ajouté. - VNA

/
source
#Chống khai thác IUU #Gỡ thẻ vàng IUU #IUU #Ca Mau #Banque mondiale
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Système de billetterie automatisé intégrant l'identification et l'authentification électroniques, la reconnaissance biométrique et le paiement sans espèces pour les passagers du métro Cat Linh – Hà Dông. Photo : VNA

Paiements sans numéraire : une "porte d’entrée" vers l’inclusion financière

Les paiements constituent l’un des piliers de la Stratégie nationale d’inclusion financière pour la période 2026-2030 ainsi qu’une "passerelle" permettant aux citoyens et aux entreprises d’accéder plus largement à l’écosystème financier — qu’il s’agisse de comptes de paiement, de l’épargne, du crédit, de l’assurance ou de produits financiers adaptés.

Dans la province de Dong Thap, les bateaux de pêche stockent de la glace dans leurs cale sèches afin de conserver les produits de la mer lors de leurs sorties en mer. Photo : VNA.

Dong Thap renforce son dispositif contre la pêche INN avant l’inspection européenne

Pour renforcer la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), la province de Dong Thap s’attache notamment à réviser et standardiser les données relatives à sa flotte, à garantir leur cohérence entre les différents systèmes, à finaliser les dossiers de traçabilité, à contrôler les entreprises de transformation et d’exportation vers le marché européen et à préparer les rapports sur les patrouilles et le traitement des infractions.

Fabrication de composants électroniques chez la Star Engineers Vietnam Co., Ltd., dans le parc industriel de Binh Xuyên, province de Phu Tho. Photo: VNA

Le Vietnam transforme ses ambitions en matière d’IA en résultats commerciaux

L’intelligence artificielle (IA) s'impose désormais comme un levier stratégique incontournable pour les entreprises vietnamiennes. Selon une récente enquête, 69 % d'entre elles la placent désormais au sommet de leurs priorités, et la tendance n'est pas près de faiblir : 84 % des sondés prévoient d'accélérer le déploiement de cette technologie dès l'année prochaine.

L'indice de production industrielle enregistre un bond de 12,3% sur neuf mois. Photo: VNA

L'indice de production industrielle enregistre un bond de 12,3% sur neuf mois

La production industrielle vietnamienne a maintenu une croissance à deux chiffres au troisième trimestre 2026, avec une hausse estimée à 14,8% sur un an. Sur les neuf premiers mois, l’indice de production industrielle (IIP) a progressé de 12,3%, son rythme le plus élevé pour cette période depuis 2019, porté notamment par l’industrie manufacturière.

Des pêcheurs dans le port de pêche de Dông Tac (district de Phu Yên, province de Dak Lak) se préparent à prendre le large. Photo : VNA

À Dak Lak, les pêcheurs prennent le large et la tête de la lutte contre la pêche INN

Désormais, chaque sortie en mer exige des préparatifs renforcés : de la vérification des équipements techniques au suivi météo, en passant par l’optimisation des systèmes de communication. L’objectif est triple : assurer la sécurité des marins, optimiser les rendements et intensifier la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).