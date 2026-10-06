Le Vietnam et le Laos renforcent leur interconnexion stratégique



Hanoï, 6 octobre (VNA) – À l’invitation de son homologue lao Saleumxay Kommasith, le Premier ministre Lê Minh Hung conduira une délégation de haut rang du Vietnam en visite officielle au Laos les 8 et 9 octobre 2026, avec pour objectif de consolider et de développer davantage les relations d’amitié grandiose, de solidarité spéciale, de coopération intégrale et d’interconnexion stratégique entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples.



Selon l’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyen Minh Tâm, cette visite intervient alors que les deux Partis et les deux pays mettent activement en œuvre les résolutions de leurs congrès nationaux respectifs, afin de concrétiser leurs objectifs de développement pour la nouvelle période. Dans un contexte régional et international marqué par des évolutions rapides et complexes, elle revêt également une importance particulière pour renforcer la coordination, l’autonomie, l’autosuffisance et le soutien mutuel entre les deux pays.



Il s’agit de la première visite officielle au Laos du Premier ministre Lê Minh Hung depuis son entrée en fonction, ainsi que de sa première visite bilatérale à l’étranger en cette qualité. Ce choix témoigne de l’importance particulière et de la priorité accordées par le Vietnam à ses relations avec le Laos.



La visite s’inscrit dans la continuité des orientations stratégiques convenues par les dirigeants des deux Partis et des deux États et vise notamment à concrétiser davantage le concept d’« interconnexion stratégique », appelé à devenir une orientation transversale des relations Vietnam-Laos. Il s’agit de renforcer la confiance politique et la coordination dans des domaines directement liés au développement et aux intérêts des deux pays, notamment l’économie, la défense et la sécurité, les infrastructures, l’énergie et les ressources humaines.



Dans cet esprit, les deux Premiers ministres échangeront des mesures destinées à accélérer la mise en œuvre des engagements, accords et documents signés, à examiner les difficultés et les obstacles et à définir de nouvelles orientations pour renforcer l’efficacité de la coopération bilatérale. L’accent sera notamment mis sur le commerce, l’investissement et les domaines susceptibles de favoriser une meilleure interconnexion des deux économies.



Les priorités porteront notamment sur la connectivité institutionnelle, financière et monétaire, les transports, la logistique, l’énergie, les télécommunications, la transformation numérique, le tourisme, l’éducation et la formation, ainsi que le développement des ressources humaines.



De la confiance politique à l’interconnexion économique



Les relations politiques entre le Vietnam et le Laos reposent actuellement sur un haut niveau de confiance. Les mécanismes de coopération entre les deux Partis, les deux gouvernements, les deux Parlements ainsi qu’entre les ministères, secteurs et collectivités sont régulièrement maintenus. Dans la nouvelle période, l’enjeu est toutefois de faire en sorte que le niveau exceptionnel de proximité politique se traduise davantage par une coopération économique plus efficace et une interconnexion plus étroite des deux économies.



Les résultats obtenus ces dernières années constituent une base importante à cet égard. Au cours des huit premiers mois de 2026, le Vietnam a enregistré 21 projets d’investissement au Laos, pour un capital enregistré de près de 700 millions de dollars. Le nombre total de projets vietnamiens au Laos s’élève ainsi à 301, pour un capital cumulé de plus de 7 milliards de dollars, faisant du Vietnam le deuxième investisseur étranger au Laos. Le commerce bilatéral a, quant à lui, dépassé 1,6 milliard de dollars.



Ces résultats montrent que la coopération économique entre les deux pays connaît des évolutions positives, tout en disposant encore d’importantes marges de développement. Les deux pays se fixent pour objectif de porter le commerce bilatéral à 5 milliards de dollars dans un avenir proche, puis à 10 milliards de dollars, avec plus de 10 milliards de dollars d’investissements, à l’horizon 2030.



Selon l’ambassadeur Nguyen Minh Tâm, il est nécessaire, pour atteindre ces objectifs, de passer progressivement d’une coopération fondée sur des projets isolés à la création de liens durables dans la production, l’énergie, les matières premières, la logistique, les marchés et les chaînes d’approvisionnement.



Le Vietnam dispose d’atouts en matière de marché, de capacités de production et de transformation, d’infrastructures portuaires et d’expérience en matière d’intégration internationale, tandis que le Laos possède d’importants potentiels énergétiques, agricoles et miniers, ainsi qu’une position stratégique au cœur de la région. Une meilleure complémentarité de ces atouts permettra de donner une base plus durable à la coopération économique bilatérale.



Quatre maillons pour créer des corridors économiques



L’une des orientations importantes consiste à construire de véritables corridors économiques reliant les deux économies, plutôt que de se limiter à la réalisation de projets isolés.



Le premier maillon concerne les infrastructures de transport et la logistique. Situé au cœur de la sous-région du Mékong, le Laos dispose d’un potentiel important de connexion avec la Chine, la Thaïlande, le Cambodge et le Myanmar, tandis que le Vietnam possède une longue façade maritime, un réseau portuaire développé et un accès direct aux routes maritimes internationales.



Les projets tels que l’autoroute Hanoï-Vientiane, la ligne ferroviaire Vung Ang-Vientiane, les axes routiers Est-Ouest, les postes-frontières et le port de Vung Ang doivent être envisagés dans une perspective globale, afin de contribuer progressivement à la formation de corridors économiques reliant le Vietnam et le Laos à la région et au monde.



Les premiers résultats sont déjà visibles. Au cours des huit premiers mois de 2026, les marchandises lao ont représenté 40,2% du volume total de marchandises transitant par les trois quais gérés par la Compagnie par actions du port international Lao-Vietnam à Vung Ang. Cela montre que l’amélioration des infrastructures et des services logistiques peut générer de nouveaux flux commerciaux et des intérêts communs.



Le deuxième maillon est l’articulation entre les infrastructures de transport, la production, l’énergie et les chaînes d’approvisionnement. Les corridors de transport doivent être accompagnés de centres logistiques, de zones économiques frontalières, d’installations de production et de transformation, ainsi que de services liés à l’énergie, à l’entreposage et à la logistique.



Dans le domaine énergétique, le Laos dispose d’un important potentiel hydroélectrique, éolien et solaire, tandis que le Vietnam connaît une demande croissante d’énergie pour soutenir son développement. Les deux pays renforcent leur coopération dans le commerce de l’électricité, étudient de nouvelles lignes de transmission et développent des projets d’infrastructures énergétiques transfrontalières.



Le troisième maillon concerne la connectivité institutionnelle, financière et numérique. Même avec de bonnes infrastructures physiques, les coûts logistiques restent élevés si les procédures aux frontières sont longues, les données insuffisamment interconnectées et les paiements difficiles. Les deux pays doivent donc poursuivre la simplification des procédures d’import-export, la modernisation des douanes et des postes-frontières, le partage de données, le développement des paiements en monnaies nationales et du commerce électronique transfrontalier.



Autrement dit, la connectivité Vietnam-Laos doit associer à la fois le « matériel » et le « logiciel » : routes, chemins de fer et ports d’une part ; institutions, procédures, données, finance et environnement des affaires d’autre part. Leur développement simultané permettra de réduire les coûts et d’améliorer la compétitivité des corridors économiques.



Le quatrième maillon est le développement des ressources humaines. Les infrastructures et les institutions créent les conditions de la connectivité, mais ce sont les ressources humaines qui permettent de faire fonctionner ces réseaux et d’en tirer une véritable valeur économique. La coopération en matière de formation devra ainsi être davantage liée aux besoins réels du Laos et aux projets communs, notamment dans la logistique, les transports, l’énergie, les technologies numériques, l’agriculture de haute technologie, l’industrie de transformation, la finance et la gouvernance.



Transformer les engagements politiques en résultats concrets



Parallèlement à ces orientations à long terme, un enjeu important de la visite sera d’améliorer la mise en œuvre des accords conclus au plus haut niveau. Les engagements convenus par les deux Premiers ministres devront être assortis d’organismes responsables clairement désignés, de calendriers précis et de mécanismes réguliers de suivi et d’incitation à leur exécution.



La visite contribuera également à promouvoir la coopération dans l’éducation et la formation, la culture et les échanges entre les peuples, contribuant ainsi à consolider les fondements sociaux des relations spéciales Vietnam-Laos, notamment auprès des jeunes générations.



Sur le plan multilatéral, les deux Premiers ministres échangeront sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun et renforceront la coordination au sein de l’ASEAN, de l’ONU et d’autres mécanismes multilatéraux. Dans un contexte international marqué par de nombreuses évolutions, le maintien d’un dialogue stratégique, d’une coordination étroite et d’un soutien mutuel revêt une importance concrète pour les intérêts, la sécurité et l’environnement de développement des deux pays.



La visite officielle du Premier ministre Lê Minh Hung au Laos devrait ainsi non seulement consolider les fondements politiques de la relation spéciale entre les deux pays, mais aussi ouvrir une nouvelle étape : passer d’une proximité politique à une interconnexion plus étroite des intérêts économiques, et de projets séparés à la construction d’un espace économique interconnecté.



Dans cet espace, le Laos pourra mieux valoriser sa position stratégique au cœur de la région, ses ressources énergétiques et ses atouts agricoles, tandis que le Vietnam pourra davantage mettre à profit son marché, ses capacités de production et de transformation ainsi que son accès à la mer. Le développement de chacun pourra ainsi devenir davantage un moteur du développement de l’autre, contribuant à approfondir les relations d’amitié grandiose, de solidarité spéciale, de coopération intégrale et d’interconnexion stratégique entre les deux pays. – VNA

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