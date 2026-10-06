Politique

La visite au Cambodge du Premier ministre vietnamien contribuera à renforcer les liens bilatéraux

La visite au Cambodge du Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung, prévue les 9 et 10 octobre, devrait contribuer à consolider les liens et la solidarité entre les deux pays et à approfondir leurs relations bilatérales.

Le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung. Photo: VNA
Le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung. Photo: VNA

Phnom Penh (VNA) – Le ministère cambodgien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a publié, le 6 octobre, un communiqué sur la prochaine visite au Cambodge du Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung, prévue les 9 et 10 octobre à l’invitation de son homologue cambodgien, Hun Manet.

Lors de cette visite, le Premier ministre Lê Minh Hung sera reçu en audience royale par le roi Norodom Sihamoni et la reine mère Norodom Monineath Sihanouk. Il effectuera également des visites de courtoisie auprès du président du Sénat, Hun Sen, et de la présidente de l’Assemblée nationale, Khuon Sudary, et aura un entretien avec le Premier ministre Hun Manet.

Les dirigeants des deux pays discuteront des mesures visant à renforcer leurs relations étroites et à élargir une coopération mutuellement bénéfique, tout en échangeant leurs points de vue sur diverses questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Selon le communiqué, cette visite contribuera à consolider davantage les liens et la solidarité entre le Vietnam et le Cambodge et à réaffirmer l’engagement commun des deux pays à approfondir leurs relations bilatérales. – VNA

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