Société

Hanoï accélère l’électrification de son réseau de bus pour une capitale plus verte

Selon les responsables de Transerco, le remplacement progressif des véhicules diesel s’inscrit dans une stratégie visant à porter à plus de 51 % la part des véhicules écologiques dans la flotte de l’entreprise d’ici fin 2026. La transition doit permettre à la fois de moderniser le réseau de transport public et de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans la capitale.

Hanoï prévoit d'investir dans le remplacement de plusieurs dizaines de bus électriques d'ici fin 2026. Photo : VNA
Hanoï prévoit d'investir dans le remplacement de plusieurs dizaines de bus électriques d'ici fin 2026. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La Société générale des transports de Hanoï (Transerco) a mis en exploitation, dimanche 6 octobre, 53 nouveaux bus électriques sur plusieurs lignes majeures de la capitale, marquant une nouvelle étape dans le remplacement progressif des véhicules diesel.

Cette mise en service est assurée par deux filiales de Transerco. L’entreprise de bus du Sud de Hanoï déploie 25 véhicules sur les lignes 30 (gare routière de My Dinh - Gamuda) et 50 (Long Bien - Hoai Duc), tandis que l’entreprise de bus de Cau Buou a mis en circulation, la veille, 28 autres véhicules sur les lignes 22A (gare routière de Gia Lam - Kien Hung) et 22B (gare routière de Giap Bat - Do Nghia).

Ces nouveaux bus, de modèle VinFast EB8 et produits en 2026, offrent une capacité de 60 places. Leur livrée verte distinctive est ornée de symboles culturels, dont l’Oiseau de la Paix et le Pavillon de la Constellation de la Littérature.

Au-delà de leur design, ces véhicules intègrent plusieurs équipements destinés à améliorer le confort et l’accessibilité des passagers, notamment des planchers surbaissés facilitant la montée et la descente, ainsi que des dispositifs d’assistance pour les personnes à mobilité réduite.

Selon les responsables de Transerco, ce déploiement s’inscrit dans une stratégie visant à porter à plus de 51 % la part des véhicules écologiques dans la flotte de l’entreprise d’ici fin 2026. La transition doit permettre à la fois de moderniser le réseau de transport public et de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans la capitale.

Pour concrétiser cet objectif, le Comité populaire de Hanoï a chargé le Service municipal de la Construction d’ajuster la durée des contrats de transport public par autobus électriques et à énergies vertes, afin de l’aligner sur la durée d’amortissement des véhicules et d’encourager les opérateurs à participer.

Par ailleurs, le Service municipal de l’Industrie et du Commerce élabore un plan d’aménagement du réseau de bornes de recharge électrique et de stations d’approvisionnement en énergie verte pour les véhicules dans la capitale. Il examine également les plans et schémas de développement du réseau électrique afin de répondre à la demande et d’assurer l’alimentation des véhicules électriques, notamment des autobus électriques, selon les différentes phases de déploiement. -VNA

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