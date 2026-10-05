Société

Hanoi passe à la vitesse supérieure pour verdir ses transports urbains

VinFast déploie ses nouveaux bus électriques de 60 places, équipés d'un plancher bas, d'accès PMR, de la climatisation et de technologies modernes pour optimiser le confort des usagers.

Hanoi accélère sa transition verte avec 28 nouveaux bus électriques en circulation, ici, des passagers montent à bord d'un bus électrique dans la rue Minh Khai. Photo : VNA
Hanoi accélère sa transition verte avec 28 nouveaux bus électriques en circulation, ici, des passagers montent à bord d'un bus électrique dans la rue Minh Khai. Photo : VNA

Hanoi (VNA) - La Compagnie de transport de Hanoi (Transerco) a mis en service, lundi 5 octobre, 28 bus électriques de capacité moyenne sur les lignes 22A (gare routière de Gia Lâm – zone urbaine de Kiên Hung) et 22B (gare routière de Giap Bat – Dô Nghia), remplaçant ainsi des véhicules diesel.

Cette initiative devrait offrir aux habitants des options de transport plus écologiques tout en contribuant aux efforts de la capitale pour réduire les émissions et mettre en place un système de transports publics moderne et respectueux de l’environnement.

Les nouveaux bus VinFast Green Bus, dont la fabrication est prévue pour 2026, ont une capacité de 60 passagers. Ils sont dotés d’un plancher bas facilitant l’accès, d’aménagements pour les personnes en situation de handicap, de la climatisation ainsi que d’autres équipements modernes visant à améliorer le confort et l’expérience de voyage des passagers.

Transerco a également modifié les horaires de la ligne 22B à compter du 5 octobre. Le service est assuré de 05h00 à 21h00 à une extrémité de la ligne et de 05h05 à 21h00 à l’autre, avec une fréquence de passage de 23 à 35 minutes.

L’entreprise a indiqué que la mise en service de bus électriques sur ces deux lignes s’inscrit dans sa feuille de route de transition écologique courant jusqu’à la fin de 2026, avec pour objectif d’atteindre une part de véhicules écologiques supérieure à 51% au sein de sa flotte.

Selon le plan de Hanoi, tous les bus fonctionnant à l’essence ou au diesel dans la ville doivent être remplacés par des véhicules électriques ou propulsés par d’autres énergies vertes d’ici 2030, la priorité étant accordée aux lignes desservant le centre-ville.

Pour atteindre cet objectif, Hanoi s’emploie à élaborer des mesures de soutien aux opérateurs de transport, à développer les infrastructures de recharge dans les gares routières et les dépôts, et à promouvoir une gestion intelligente des transports, incluant notamment des systèmes de billetterie électronique interconnectés et l’utilisation de données numériques relatives aux transports.

La transition vers des bus électriques est considérée comme une solution clé pour réduire les émissions liées aux transports et concrétiser la vision de Hanoi en matière de développement urbain vert, intelligent et durable. – VNA

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#bus électriques #transports urbains
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