IOAA 2026 : les dix candidats vietnamiens tous médaillés

Hanoï (VNA) - Après près de dix jours de compétition, la 19e édition des Olympiades internationales d'astronomie et d'astrophysique (IOAA 2026) s'est achevée le 4 octobre à Hanoï avec l'attribution de 51 médailles d'or, 48 d’argent, 60 de bronze et 22 prix d’encouragement.

Les dix élèves vietnamiens participant au concours ont tous remporté une médaille, décrochant au total six médailles d'or et quatre médailles d'argent. Les médailles d’or ont été décernées à Nguyen Tuan Kiet (lycée pour élèves surdoués Nguyen Hue), Le Gia Honng Minh (lycée pour élèves surdoués Hanoï – Amsterdam), Le Ba Tuan Viet (lycée pour élèves surdoués relevant de l’Université des sciences naturelles), Le Quang Tri (lycée pour élèves surdoués relevant de l’Université nationale de Ho Chi Minh-Ville), Nguyen Quang Dung et Lai Van Khanh (lycée d’excellece Lam Son, province de Thanh Hoa).

Le comité d’organisation a également remis les prix spéciaux pour candidats ayant obtenu les meilleurs scores globaux ainsi que pour meilleurs participants des épreuves théorique et pratique, aux deux membres de la délégation iranienne. Par ailleurs, un groupe de sept candidats a remporté l'épreuve par équipe et cinq équipes ont été primées lors du concours d'affiches.

La première édition de l'IOAA a eu lieu en 2007 à Chiang Mai, en Thaïlande. L'édition 2026 a marqué la première fois que le Vietnam accueille l'événement, avec la participation de plus de 300 candidats de 64 pays et territoires. L’édition 2027 se tiendra en Turquie. -VNA