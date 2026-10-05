Société

Le président de l'Assemblée nationale assiste à un programme en faveur des femmes et des enfants défavorisés

Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a assisté, le 5 octobre au soir à Hanoï, à un programme artistique qui vise à mobiliser les ressources de la communauté pour soutenir les femmes et les enfants atteints de maladies graves et vivant dans des conditions particulièrement difficiles.

Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, et les délégués posent avec les artistes participant au programme. Photo: VNA
Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, et les délégués posent avec les artistes participant au programme. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a assisté, le 5 octobre au soir à Hanoï, à un programme artistique visant à mobiliser les ressources de la communauté pour soutenir les femmes et les enfants atteints de maladies graves et vivant dans des conditions particulièrement difficiles.

Organisé conjointement par le ministère de la Sécurité publique et le Comité central de l’Union des femmes vietnamiennes, le programme s’inscrit dans le cadre des activités marquant le 96e anniversaire de la fondation de l’Union des femmes vietnamiennes (20 octobre 1930 – 20 octobre 2026) et la Journée des femmes vietnamiennes, le 20 octobre.

Mme Ngo Phuong Ly, épouse de To Lam, secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, était également présente à ce programme, qui visait aussi à soutenir le projet de création d'un hôpital spécialisé dans le traitement des enfants atteints de maladies graves.

Prendre soin de la population, garantir la protection sociale et soutenir les personnes en situation difficile ou vulnérable constituent une orientation constante du Parti et de l’État vietnamiens. Pour la Police populaire, aux côtés de ses missions de protection de la sécurité nationale et de maintien de l’ordre et de la sécurité publics, l’accompagnement de la population en difficulté traduit concrètement l’esprit de "servir le peuple".

Selon un premier recensement, plus de 30 000 femmes et enfants atteints de maladies graves issus de ménages pauvres ou quasi pauvres ont besoin d’un soutien particulier. Face aux difficultés sanitaires et économiques auxquelles sont confrontés les patients et leurs familles, le programme vise à mobiliser la responsabilité et les ressources des organismes, entreprises, organisations, particuliers et de l’ensemble de la communauté.

Le spectacle mêlait musique, danse, projections visuelles, jeux de lumière, documentaires et arts de la scène.

À travers ce programme, le ministère de la Sécurité publique et le Comité central de l’Union des femmes vietnamiennes souhaitent promouvoir la tradition de solidarité et d’entraide, mobiliser la communauté autour d’actions concrètes et contribuer à alléger les difficultés des femmes et des enfants gravement malades en situation particulièrement difficile. -VNA

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