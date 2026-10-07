Pu Sam Cap séduit les visiteurs à Lai Chau

À 1 700 m d’altitude, le réseau de grottes de Pu Sam Cap, dans la province de Lai Chau (Nord), constitue un joyau naturel d’exception. Avec son spectaculaire réseau souterrain et son climat frais et agréable en toute saison, il offre aux visiteurs un cadre idéal pour découvrir l’une des merveilles géologiques du Nord-Ouest du Vietnam.

Doté de grottes spectaculaires et d’un climat frais toute l’année, le complexe de grottes de Pu Sam Cap s’impose comme une destination prisée des visiteurs dans la province montagneuse de Lai Chau, à l’extrême Nord-Ouest du Vietnam. Au-delà de sa beauté naturelle préservée, le site possède également une riche valeur historique et culturelle, étroitement liée à la vie des communautés ethniques de la région du Nord-Ouest.



Situé le long de la route provinciale 129 en direction du plateau de Sin Ho, à environ 6 km à l’ouest du centre-ville de Lai Chau, le complexe de Pu Sam Cap se trouve à quelque 1 700 mètres d’altitude. Reconnu comme site historique national et surnommé "la première merveille des grottes du Nord-Ouest", il comprend une dizaine de grottes de différentes tailles.

En langue thaï, Pu Sam Cap signifie une montagne composée de trois blocs superposés. Parmi les grottes du réseau, trois sont de grande taille, à savoir Thien Duong, Thien Môn et Thuy Tinh. À l’intérieur des grottes, les visiteurs empruntent des escaliers qui s’enfoncent dans la montagne et découvrent d’impressionnantes formations rocheuses et des stalactites façonnées par la nature au cours de millions d’années.



Ces dernières années, le complexe de Pu Sam Cap a accueilli des milliers de visiteurs. L’équipe de gestion maintient du personnel sur place afin d’accueillir et de guider les touristes, tout en renforçant la protection des grottes, des paysages environnants et de l’écosystème de la forêt primaire.



La profondeur et la dimension mythique de la grotte en font une véritable galerie d'art naturelle.

Le complexe des grottes de Pu Sam Cap se distingue non seulement par ses paysages majestueux et préservés, mais aussi par les vestiges liés à la formation et au développement des régions de Phong Tho et de Tam Duong, ainsi qu’à l’installation des Thaïs, aux migrations des H’Mông et aux légendes liées à la création de ces terres. Autant d’éléments qui offrent aux visiteurs une expérience enrichissante lors de la découverte des grottes de Pu Sam Cap. -VNA