Vietnam-Cambodge : un nouvel élan aux relations bilatérales

Hanoï (VNA) – La visite officielle au Cambodge du Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung, prévue les 9 et 10 octobre 2026, devrait donner un nouvel élan aux relations entre les deux pays, en transformant la confiance politique en stratégies, engagements et actions concrètes, afin de porter la coopération bilatérale à un niveau plus profond, substantiel et efficace.
Cette visite, qui constitue le premier déplacement bilatéral à l’étranger du Premier ministre Lê Minh Hung depuis son entrée en fonction, témoigne de l’importance et de la priorité accordées par le Vietnam au renforcement et à l’approfondissement continus de ses relations avec le Cambodge.
Selon l’ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyên Minh Vu, dans un contexte international et régional marqué par des évolutions complexes et imprévisibles, la visite affirme la détermination des deux pays à œuvrer ensemble à la construction d’un environnement de paix, d’amitié, de coopération et de développement commun dans la région, tout en renforçant leur coopération dans tous les domaines.
Elle permettra également au Premier ministre Lê Minh Hung de renforcer la confiance, les liens et la compréhension mutuelle avec les dirigeants cambodgiens. Depuis le début de 2026, les deux pays ont maintenu des échanges réguliers de haut niveau et sont parvenus à plusieurs orientations et consensus importants, créant une base politique favorable au développement des relations bilatérales.
L’ambassadeur Nguyên Minh Vu s’attend à ce que, lors des entretiens prévus dans le cadre de la visite, les deux parties examinent et règlent les questions en suspens et les difficultés dans leur coopération, concrétisent les engagements et accords déjà conclus et définissent de nouvelles orientations et priorités de coopération à caractère stratégique.
La présence de responsables vietnamiens de ministères, secteurs, localités ainsi que de nombreuses entreprises aux côtés du Premier ministre Lê Minh Hung offrira également de nouvelles possibilités de coopération concrète. Les deux parties devraient signer plusieurs documents de coopération, contribuant à créer les conditions nécessaires à une mise en œuvre plus efficace des accords conclus à haut niveau.
Élargir l’espace de coopération économique
La coopération économique, commerciale, d’investissement et touristique constitue actuellement l’un des points forts des relations Vietnam-Cambodge, avec encore de larges perspectives de développement.
En 2025, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint un record de 11,3 milliards de dollars. Au cours des huit premiers mois de 2026, ils se sont établis à environ 8,7 milliards de dollars, en hausse de 8,3 % sur un an. Le Vietnam est actuellement le troisième partenaire commercial du Cambodge, le deuxième fournisseur de marchandises du pays et son deuxième marché d’importation.
En matière d’investissement, le Vietnam compte actuellement 223 projets au Cambodge, représentant un capital enregistré de près de 3,4 milliards de dollars. Ces projets contribuent non seulement à l’activité économique, mais aussi à la création d’emplois pour des dizaines de milliers de travailleurs, aux recettes budgétaires et à la protection sociale au Cambodge.
Dans le tourisme, au cours des huit premiers mois de 2026, le Vietnam a été le premier marché émetteur de touristes internationaux vers le Cambodge, avec plus de 585.000 arrivées. Au cours des neuf premiers mois de l’année, quelque 630.000 touristes cambodgiens se sont rendus au Vietnam, soit une hausse de 40,5 % sur un an, faisant du Cambodge le sixième marché émetteur de touristes vers le Vietnam.
Selon l’ambassadeur Nguyên Minh Vu, ces résultats témoignent des liens de plus en plus étroits entre les deux économies ainsi que des échanges de plus en plus intenses entre les populations des deux pays. La visite du Premier ministre Lê Minh Hung devrait permettre de mieux exploiter les complémentarités entre les deux économies, de promouvoir la coopération économique, commerciale et d’investissement et de contribuer à l’objectif de porter prochainement les échanges commerciaux bilatéraux à 20 milliards de dollars.
Vers un écosystème de connectivité global
L’une des orientations importantes évoquées par l’ambassadeur Nguyên Minh Vu est la formation d’un « écosystème de connectivité économique » plus complet entre le Vietnam et le Cambodge, dans lequel la coopération ne se limiterait pas au commerce et à l’investissement, mais s’étendrait aux infrastructures, à la logistique, à l’énergie, à la transformation numérique, aux sciences et technologies ainsi qu’aux liens entre les localités et les entreprises.
La connectivité des infrastructures de transport constitue une priorité. Les deux pays se sont accordés sur le point de raccordement de l’autoroute Hô Chi Minh-Ville-Môc Bai-Bavet-Phnom Penh, avec pour objectif de mettre en service cet axe stratégique selon le calendrier prévu, à la fin de 2027. L’ouverture officielle, le 3 octobre 2026, du couple de postes-frontières internationaux Khanh Binh-Chrey Thom devrait également faciliter les déplacements, le transport des marchandises, le tourisme et les échanges entre les populations.
Outre la connectivité routière, les deux pays renforcent leur connectivité aérienne, avec plusieurs liaisons directes entre les grandes villes et les principales destinations touristiques, tout en développant les liaisons fluviales et maritimes.
La coopération énergétique constitue également un domaine important, avec les efforts visant à connecter les réseaux de transport d’électricité et à mettre en place des mécanismes d’achat et de vente de carburants et de gaz naturel liquéfié (GNL), contribuant à répondre aux besoins de développement et à garantir la sécurité énergétique des deux pays.
Parallèlement aux infrastructures « physiques », le Vietnam et le Cambodge renforcent leur connectivité en matière de politiques et de stratégies de développement. La coordination pour lever les obstacles institutionnels et réglementaires contribue à créer un cadre juridique et politique plus favorable à une coopération accrue entre les entreprises des deux pays. Les deux parties échangent également sur la mise en place de nouveaux mécanismes de coopération économique destinés à stimuler davantage les échanges commerciaux et les investissements.
La participation de nombreuses grandes entreprises vietnamiennes à la visite devrait offrir de nouvelles occasions aux entreprises des deux pays de se rencontrer et de rechercher des opportunités de coopération. Elle leur permettra également de formuler directement auprès des dirigeants des deux pays des recommandations visant à lever les difficultés et à améliorer les mécanismes et politiques favorisant les investissements et les activités commerciales bilatérales.
Dans un contexte où les sciences et technologies, l’innovation et la transformation numérique deviennent des moteurs essentiels de la croissance, ces domaines ouvrent également de nouvelles perspectives de coopération entre les deux pays. Le Vietnam considère les sciences et technologies, l’innovation et la transformation numérique comme des moteurs centraux de son modèle de croissance, tandis que le Cambodge les considère également comme des facteurs importants de son développement.
Selon l’ambassadeur Nguyên Minh Vu, cette convergence crée des conditions favorables au renforcement de la coopération dans le commerce électronique transfrontalier, la transformation numérique et les sciences et technologies. Les entreprises vietnamiennes, fortes de leur expérience et de leurs avantages dans ces domaines, peuvent jouer un rôle de passerelle et contribuer à l’émergence de nouvelles formes de coopération entre les deux économies.
La visite devrait ainsi permettre non seulement de promouvoir chaque domaine de coopération pris séparément, mais aussi de poser les bases d’un écosystème économique plus étroitement interconnecté, dans lequel les infrastructures, le commerce, l’investissement, la logistique, l’énergie, les technologies et les entreprises se soutiennent mutuellement.
Consolider les liens entre les peuples et préparer les générations futures
Parallèlement à la coopération économique, la diplomatie populaire demeure une base sociale solide et un lien naturel et durable dans les relations entre le Vietnam et le Cambodge.
Ces dernières années, les deux parties ont mené de nombreuses activités d’échanges, allant de la sensibilisation du public à l’amitié traditionnelle et à la coopération entre les deux pays aux activités culturelles, en passant par les échanges entre jeunes parlementaires, associations d’amitié, organisations de jeunesse et instituts de recherche. Les localités, notamment celles situées le long de la frontière, organisent régulièrement des activités destinées à renforcer les liens entre les autorités, les populations et les entreprises des deux côtés.
Dans cette nouvelle phase de développement, l’ambassadeur Nguyên Minh Vu souligne le rôle important des jeunes, des jeunes intellectuels et des cadres de la relève dans la poursuite de la tradition d’amitié entre le Vietnam et le Cambodge. Ils sont appelés à contribuer directement à la mise en œuvre des accords et engagements conclus par les dirigeants des deux pays, tout en ouvrant de nouveaux espaces de coopération dans l’entrepreneuriat, l’innovation, la transformation numérique et l’économie verte.
Les milliers d’étudiants cambodgiens ayant étudié au Vietnam et d’étudiants vietnamiens ayant étudié au Cambodge constituent également d’importants relais dans les échanges culturels, linguistiques et humains. Le renforcement des réseaux d’étudiants et d’anciens étudiants devrait contribuer à diffuser davantage les sentiments positifs entre les deux peuples.
Dans les temps à venir, l’ambassade du Vietnam au Cambodge entend, en coordination avec les organismes compétents des deux pays, renouveler les méthodes de sensibilisation à l’histoire, à la culture et aux relations bilatérales auprès des jeunes, en renforçant l’utilisation des plateformes numériques et des réseaux sociaux. Elle encouragera également les programmes d’échanges de jeunes et les forums en ligne et en présentiel, tout en favorisant les liens entre les jeunes et les entreprises à travers les bourses d’études, les stages, l’emploi, les start-up technologiques, le commerce électronique et les activités communautaires.
Forts d’une confiance politique de plus en plus consolidée et de vastes perspectives de coopération, la visite officielle au Cambodge du Premier ministre Lê Minh Hung devrait constituer une étape importante pour transformer la confiance entre les deux pays en stratégies, engagements et actions concrètes. Elle devrait ainsi contribuer à créer de nouvelles bases pour promouvoir une connectivité économique globale, renforcer les échanges entre les peuples et approfondir les relations de bon voisinage, d’amitié traditionnelle, de coopération globale, durable et à long terme entre le Vietnam et le Cambodge.- VNA
Voir plus
Le Premier ministre Le Minh Hung atttendu au Laos et au Cambodge pour renforcer la coopération
Les visites officielles du Premier ministre Le Minh Hung au Laos et au Cambodge visent à approfondir les relations avec les deux pays voisins et à donner un nouvel élan à la coopération dans des domaines clés.
📝 Édito : Le 4e Plénum du Comité central : renforcer la pensée et la capacité de direction du Parti
Le 4e Plénum du Comité central du 14e mandat met l’accent sur le renforcement de la capacité d’auto-renouvellement et d’auto-rectification du Parti, ainsi que sur l’évaluation des résultats obtenus au cours des 15 dernières années afin de remédier aux lacunes persistantes et d’améliorer sa capacité de direction.
Le Vietnam dynamise sa diplomatie parlementaire à l’UIP-153 en Tanzanie
La délégation de haut niveau de l’Assemblée nationale du Vietnam, conduite par son vice-président Nguyen Hong Dien, participe à la 153e Assemblée de l’Union interparlementaire (UIP-153) en Tanzanie, où elle multiplie les échanges avec des dirigeants parlementaires de plusieurs pays afin de renforcer la coopération bilatérale et parlementaire.
APEC 2027 : un Comité national renforcé pour accélérer les préparatifs
Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc, président du Comité national pour l’APEC 2027, a signé une décision portant modification de la composition de ce comité, qui compte désormais un président, un vice-président et 25 membres.
Le Vietnam et le Panama souhaitent devenir des passerelles entre l’Asie du Sud-Est et l’Amérique latine
Le Vietnam et le Panama souhaitent tirer parti de leurs atouts complémentaires pour renforcer leur coopération et jouer un rôle de passerelle entre l’Asie du Sud-Est et l’Amérique latine.
Le dirigeant Tô Lâm s’entretient avec le président panaméen José Raúl Mulino
Le secrétaire général du PCV et président Tô Lâm et le président panaméen José Raúl Mulino ont convenu de renforcer la coopération bilatérale dans de nombreux domaines et de promouvoir les échanges de haut niveau afin d’approfondir les relations entre les deux pays.
Le Vietnam et le Laos renforcent leur interconnexion stratégique
La visite officielle au Laos du Premier ministre Lê Minh Hưng, les 8 et 9 octobre, vise à concrétiser l’« interconnexion ustratégique » et à donner un nouvel élan aux relations d’amitié et de coopération entre les deux pays.
Communiqué de presse sur la deuxième journée de travail du 4e Plénum du Comité central du Parti du 14e mandat
Le 4e Plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) du 14e mandat a poursuivi ses travaux le 6 octobre à Hanoï, avec à l’ordre du jour plusieurs questions majeures liées à l’édification et à la rectification du Parti ainsi qu’au développement des ressources humaines et du système politique.
Le secrétaire général du PCV et président Tô Lâm et le président panaméen rencontrent la presse
Le secrétaire général du PCV et président Tô Lâm et le président panaméen José Raúl Mulino ont affirmé leur détermination à approfondir les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays, lors de leur rencontre avec la presse le 6 octobre à Hanoï.
Échange de documents de coopération entre le Vietnam et le Panama en présence de hauts dirigeants
Le Vietnam et le Panama ont échangé, le 6 octobre à Hanoï, plusieurs documents de coopération dans des domaines clés, en présence du secrétaire général du PCV et président de la République Tô Lâm et du président panaméen José Raúl Mulino.
Le dirigeant To Lam préside la cérémonie d'accueil du président panaméen José Raúl Mulino
La cérémonie d’accueil officielle du président panaméen José Raúl Mulino, en visite au Vietnam du 5 au 8 octobre, a eu lieu le 6 octobre à Hanoï sous la présidence du secrétaire général du PCV et président To Lam.
Vietnam-Cambodge : vers une coopération plus concrète
Un chercheur cambodgien attend de la visite du Premier ministre Le Minh Hung au Cambodge de nouvelles avancées dans la coopération et la connectivité entre les deux pays.
Le Parti communiste du Vietnam et le Parti ouvrier hongrois plaident pour des liens accrus
Les deux parties ont exprimé leur satisfaction face aux avancées concrètes de leur coopération, notamment dans les domaines économique, commercial, éducatif et des échanges entre les peuples. Elles se sont engagées à intensifier les visites et les consultations politiques pour renforcer la confiance politique et promouvoir une coopération substantielle au bénéfice des deux peuples.
Vietnam - Laos : quatre axes pour concrétiser les "liens stratégiques" entre les deux pays
La visite officielle au Laos du Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung, prévue les 8 et 9 octobre 2026, devrait contribuer à approfondir les relations d’amitié, de solidarité et de coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines économique, infrastructurel, technologique et humain.
Le président panaméen et son épouse découvrent le Temple de la Littérature
En visite officielle au Vietnam, le président panaméen, José Raúl Mulino Quintero, et son épouse ont découvert le 6 octobre le Temple de la Littérature, symbole de l’attachement du Vietnam à l’éducation et au savoir.
Près de 2,6 millions de participations au concours en ligne sur la Constitution et le droit
Le concours en ligne consacré à la Constitution et au droit, organisé par le ministère de la Justice sur le Portail national du droit, a enregistré près de 2,6 millions de participations après 45 jours.
Le Vietnam et le Laos s’unissent pour approfondir leur coopération bilatérale
Le Vietnam accorde toujours la priorité absolue à la consolidation et au renforcement de la relation spéciale Vietnam-Laos, a déclaré l’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyên Minh Tâm.
Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung effectuera des visites officielles au Laos et au Cambodge
Le Premier ministre Le Minh Hung effectuera, du 8 au 10 octobre, des visites officielles au Laos et au Cambodge, à l’invitation de ses homologues lao et cambodgien, Saleumxay Kommasith et Hun Manet.
Le permanent du Secrétariat du CC du Parti reçoit une délégation du Parti des travailleurs hongrois
Le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, a reçu le 5 octobre à Hanoï une délégation du Parti des travailleurs hongrois conduite par son président Gyula Thürmer, les deux parties convenant de plusieurs orientations visant à renforcer la coopération entre les deux Partis et à approfondir le partenariat intégral Vietnam-Hongrie.
Le Vietnam adresse ses félicitations aux nouveaux dirigeants du Laos
Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung et le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Tran Thanh Man ont adressé des messages de félicitations à leurs homologues lao.