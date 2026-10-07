Économie

Sommet de l’APEC 2027 : Phu Quôc voit grand pour ses infrastructures

L’île de Phu Quôc met le cap sur l’APEC 2027 avec un chantier d’envergure. Pour accueillir ce sommet international majeur, un vaste complexe d’infrastructures est actuellement en train de sortir de terre. Les pièces maîtresses de ce chantier sont le futur Centre de congrès et d’exposition de l’APEC ainsi qu’une salle de spectacle polyvalente de dernière génération.

Vue d’artiste du Centre de congrès et d’expositions et de la Salle de spectacle polyvalente de l’APEC. Photo : SunGroup
Vue d’artiste du Centre de congrès et d’expositions et de la Salle de spectacle polyvalente de l’APEC. Photo : SunGroup

Hanoi (VNA) – L’horizon se transforme à Phu Quôc, surnommée l’île des perles, qui s’est lancée dans une véritable course contre la montre pour ériger le complexe d’infrastructures qui accueillera le Sommet de l’APEC 2027.

Les pièces maîtresses de ce chantier d’envergure sont le futur Centre de congrès et d’expositions de l’APEC ainsi qu’une Salle de spectacle polyvalente de l’APEC.

Conformes aux plus hauts standards internationaux, ces deux ouvrages transcendent leur rôle technique pour devenir de nouvelles icônes architecturales. Elles incarnent l’identité culturelle et les paysages du Vietnam, réinterprétant la légende du "Dragon et de la Fée" à travers un langage architectural contemporain.

Le cabinet américain Skidmore, Owings & Merrill (SOM), fondé en 1936 et concepteur de gratte-ciels légendaires tels que le Burj Khalifa à Dubai ou le One World Trade Center à New York, conseille Sun Group pour la conception de ces deux projets.

Pour chaque projet, notre démarche repose sur une compréhension approfondie de chaque site, de l’environnement et du patrimoine culturel local. Phu Quôc possède une identité singulière, forgée par une symbiose absolue avec sa nature environnante, a partagé avec la presse Nicolas Medrano, design principal et responsable de la pratique architecturale pour la région Asie-Pacifique au sein du SOM.

Dès sa genèse, le plan directeur a visé l’harmonie avec le relief naturel, le littoral, la topographie et les caractéristiques géographiques de Phu Quôc

En plaçant de vastes espaces publics extérieurs au cœur du projet pour connecter l’humain à la nature, SOM ne bâtit pas seulement un quartier mais pose la première pierre d’un modèle d’avenir. Une vision d’avant-garde pensée pour traverser le siècle, capable de s’adapter, de résister aux crises et de prospérer durablement, a-t-il expliqué.

L’architecture des deux structures rend hommage au mythe fondateur du Vietnam : l’union du Père-Dragon et de la Mère-Fée. En transposant ce récit intemporel dans la pierre, le complexe célèbre la résilience, l’harmonie et l’unité de l’identité nationale.

Inspiré du mythe autochtone de Lac Long Quân et Âu Co, le Centre de congrès et d’expositions transpose la légende du Père-Dragon et de la Mère-Fée dans sa structure. L’architecture y incarne la Mère-Fée, symbole fort de l’équilibre entre terre et mer, a-t-il fait savoir.

La Salle de spectacle polyvalente de dernière génération, inspiré par la figure mythique du Père-Dragon Lac Long Quân, symbolise la force et le renouveau par sa forme circulaire. Situé au cœur des deux structures emblématiques, ce parc s’impose comme un carrefour central d’échanges, conçu pour stimuler le dialogue et renforcer la solidarité.

Alliant modernité et fonctionnalité, ce chantier se distingue par des infrastructures sur mesure conçues pour le climat côtier de Phu Quôc. De sa structure à grande portée sans poteaux — optimisée selon les microclimats locaux — à ses équipements techniques haute capacité et sa sécurité renforcée, chaque élément garantit une stabilité maximale face à l’environnement unique de l’île.

Selon Nicolas Medrano, ces espaces emblématiques ne font pas qu’honorer le patrimoine : ils offrent un cadre solennel à la diplomatie. Leur architecture invite les dirigeants mondiaux au dialogue au cœur de la tradition vietnamienne, rendant les échanges internationaux uniques et mémémorables.

En mêlant légendes ancestrales et design contemporain, cette architecture offre un lieu de rassemblement prestigieux pour les décideurs mondiaux, sublimant ainsi la culture et l’hospitalité vietnamiennes.

La collaboration avec SunGroup a permis d’intégrer dès l’origine la symbolique du Père-Dragon et de la Mère-Fée au cœur d’un plan directeur unifié. Ce concept central concilie parfaitement l’identité culturelle du projet avec les exigences fonctionnelles et techniques rigoureuses du site du Sommet de l’APEC.

Si SOM apporte son expertise éprouvée en architecture, la réussite d’un tel mégaprojet repose sur son alliance étroite avec SunGroup. Sans le savoir-faire de l’acteur local dans l’aménagement du littoral et sa réputation de bâtisseur d’infrastructures, une telle ambition n’aurait pu voir le jour.

Pour mener à bien ce projet, le cabinet international combine également l’expertise de sa propre équipe pluridisciplinaire internationale à celle de cabinets de conseil mondiaux de premier plan qui sont spécialisés dans l’architecture d’enceintes sportives et de centres de congrès. – VNA

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#Centre de congrès et d’expositions de l’APEC #Salle de spectacle polyvalente de l’APEC
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