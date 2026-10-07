Économie

Hanoï : les IDE atteignent plus de 90 % de l’objectif annuel

Hanoï a attiré plus de 4,07 milliards de dollars d’IDE au cours des neuf premiers mois de 2026, soit 90,38 % de l’objectif annuel, offrant des perspectives favorables pour les derniers mois de l’année.

En septembre, Hanoï a attiré environ 329,94 millions de dollars d’investissements directs étrangers (IDE). Photo: VNA
En septembre, Hanoï a attiré environ 329,94 millions de dollars d’investissements directs étrangers (IDE). Photo: VNA

Hanoï (VNA) – En septembre, Hanoï a attiré environ 329,94 millions de dollars d’investissements directs étrangers (IDE), soit 6,3 fois plus qu’à la même période de 2025 et près de trois fois le montant enregistré en août 2026.

Selon le Service municipal des Finances, les entreprises à capitaux étrangers poursuivent normalement leurs activités, tandis que plusieurs d’entre elles continuent d’accroître leurs investissements, d’augmenter leur capital et d’élargir leurs marchés.

Sur les plus de 4 milliards de dollars d’IDE attirés au cours des neuf premiers mois, environ 2,24 milliards de dollars, soit 55,2%, ont été orientés vers les activités professionnelles, scientifiques et technologiques.

En septembre, deux nouveaux projets immobiliers ont obtenu leur licence, pour un capital total de 93,7 millions de dollars. Dans l’industrie manufacturière, trois projets ont augmenté leur capital, pour un montant supplémentaire de 188,49 millions de dollars, le niveau le plus élevé enregistré dans ce secteur depuis le début de l’année.

Plusieurs grands projets poursuivent également leurs investissements, leurs travaux de construction et leur expansion dans les zones industrielles, les zones de haute technologie et les zones urbaines de la capitale.

Parallèlement, Hanoï continue de mettre en œuvre les 50 protocoles d’accord signés lors de la conférence de publication du Plan directeur de la capitale à l’horizon de 100 ans et de promotion des investissements, tenue le 29 juin 2026.

Le secteur à capitaux étrangers continue de contribuer à la production, aux exportations et aux recettes budgétaires. Ses exportations ont atteint 7,742 milliards de dollars, en hausse de 17,9 %, tandis que les recettes budgétaires provenant des entreprises à capitaux étrangers se sont élevées à environ 34 300 milliards de dôngs, en hausse de 33,9 % sur un an.

Au cours des neuf premiers mois, les IDE effectivement réalisés à Hanoï ont atteint environ 1,36 milliard de dollars, soit 127,52 % du niveau enregistré sur la même période de 2025 et 84,87 % de l’objectif annuel fixé à 1,6 milliard de dollars.

Les flux d’IDE s’orientent de plus en plus vers les hautes technologies, la recherche-développement (R&D), l’innovation, la transformation numérique et verte, ainsi que les industries stratégiques. Hanoï dispose encore d’un potentiel important pour attirer des investissements à forte valeur ajoutée, notamment dans les semi-conducteurs, la R&D, les villes intelligentes, les infrastructures vertes, les énergies renouvelables et les services de haute qualité.

La capitale poursuit également l’amélioration de son environnement d’investissement, notamment en s’attaquant aux difficultés liées à la planification, au foncier, à la libération des terrains et aux procédures administratives.

L’élargissement de l’espace de développement, le renforcement des infrastructures et la préparation d’une main-d’œuvre qualifiée devraient créer de nouvelles conditions favorables à l’investissement. Hanoï entend parallèlement développer son écosystème de recherche et d’innovation, ainsi que ses centres de R&D, laboratoires, centres de données et infrastructures numériques, afin de renforcer son attractivité auprès des investisseurs étrangers. -VNA

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