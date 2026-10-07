Économie

Le Vietnam mise sur deux pôles pour développer la chaîne de valeur des énergies renouvelables

Conformément au Plan directeur d’aménagement électrique VIII révisé et aux orientations du Bureau politique, le Vietnam prévoit de créer deux centres interrégionaux d’industrie et d'énergies renouvelables au Nord et au Sud. Ces structures visent à structurer un écosystème complet, allant de la production d'électricité propre à la fabrication mécanique, la logistique et la formation.

Khanh Hoa dispose de nombreux atouts pour mettre en œuvre des projets dans les énergies renouvelables et les nouveaux secteurs de l’énergie. Photo: VNA
Khanh Hoa dispose de nombreux atouts pour mettre en œuvre des projets dans les énergies renouvelables et les nouveaux secteurs de l’énergie. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le Vietnam prévoit de développer deux centres interrégionaux de l’industrie et des services liés aux énergies renouvelables dans le Nord et le Sud, afin de constituer un écosystème couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur, de la production d’électricité propre à la fabrication d’équipements, en passant par la logistique, la maintenance, les zones industrielles vertes et la formation des ressources humaines.

Cette orientation s’inscrit dans la Résolution N°70-NQ/TW du 20 août 2025 du Bureau politique sur la garantie de la sécurité énergétique nationale à l’horizon 2030, avec une vision à 2045. Celle-ci prévoit la création de centres nationaux de l’industrie et de l’énergie intégrant le gaz naturel liquéfié (GNL), l’électricité, le raffinage-pétrochimie et les énergies renouvelables dans les localités disposant d’atouts spécifiques, afin de renforcer l’offre énergétique et de développer les capacités industrielles nationales à partir du développement énergétique.

Le Plan national de développement de l’électricité pour la période 2021-2030, avec vision à l'horizon 2050, dans sa version ajustée, prévoit également la mise en place, d’ici 2030 et selon les conditions, de deux centres interrégionaux de l’industrie et des services liés aux énergies renouvelables dans les régions à fort potentiel, notamment le Nord, le Centre méridional et le Sud.

Ces centres devraient comprendre des centrales d’énergies renouvelables d’une capacité de 2.000 à 4.000 MW, principalement des parcs éoliens offshore, ainsi que des usines de fabrication d’équipements pour les énergies renouvelables et les nouvelles énergies, des équipements et moyens de transport, de construction et d’installation, des services auxiliaires, des zones industrielles vertes à faibles émissions de carbone, ainsi que des centres de recherche et des établissements de formation.

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan ajusté, le ministère de l’Industrie et du Commerce a proposé la création de deux centres dans le Nord et le Sud. Leur implantation doit permettre d’optimiser les avantages propres à chaque région. Le centre septentrional bénéficiera notamment d’un réseau portuaire développé et d’une position géographique stratégique, tandis que le centre méridional s’appuiera sur son important potentiel éolien et solaire ainsi que sur des infrastructures portuaires modernes, favorables au transport des équipements et à l’exportation des produits.

Selon le Dr Pham Quy Ngoc, chef du Département du gaz, de l’électricité et des nouvelles énergies de l’Institut vietnamien du pétrole (VPI), membre du groupe Petrovietnam, le Vietnam dispose déjà de bases importantes pour développer un écosystème de l’éolien offshore, notamment dans la fabrication de structures métalliques, les travaux en mer, les ports, la logistique et les ressources humaines techniques. Ces capacités pourraient lui permettre de s’intégrer davantage à la chaîne de valeur, au-delà de la seule production d’électricité.

À titre d’exemple, la société PTSC, membre de Petrovietnam, a réalisé plusieurs projets internationaux, notamment la conception et la fabrication de deux sous-stations électriques offshore pour les projets éoliens Hai Long 2 et 3 à Taïwan (Chine), la fabrication de 33 fondations jacket à pieux aspirants pour le groupe danois Orsted, ainsi que des sous-stations offshore pour les projets Feng Miao et Formosa 4 à Taïwan (Chine).

Le Dr Pham Quy Ngoc estime toutefois nécessaire d’attirer des investissements étrangers et de développer des coentreprises dans les domaines où les entreprises vietnamiennes ne disposent pas encore de capacités autonomes, notamment la fabrication à grande échelle de nacelles et de pales d’éoliennes, de câbles sous-marins, de navires spécialisés, ainsi que les activités de certification, d’essai et de maintenance.

Bui Vinh Thang, directeur national au Vietnam du Conseil mondial de l’énergie éolienne (GWEC), souligne pour sa part que l’éolien offshore peut devenir un secteur industriel et de services stratégique. Avec un objectif d’environ 17 GW d’éolien offshore d’ici 2035, le Vietnam dispose d’un marché potentiel pour attirer les investissements dans la fabrication d’équipements et la recherche-développement. Il juge toutefois indispensable de disposer d’une feuille de route claire, avec une demande et des commandes suffisamment importantes et stables pour encourager les investissements à long terme.

Le Vietnam doit également mettre en place des politiques favorisant l’industrie, les services et les chaînes d’approvisionnement nationales, notamment à travers des mesures concernant les terrains, la fiscalité et l’accès au marché.

Enfin, le Prof.associé-Dr Nguyen Van Thinh (Université des Mines et de la Géologie) préconise une approche progressive : se concentrer d'abord sur la maîtrise des études, de la conception, de la construction et de la maintenance, avant de structurer une chaîne de valeur complète allant de la fabrication d'équipements à l'exploitation. À terme, ces centres pourront s'étendre vers l'hydrogène vert, le stockage d'énergie et les technologies marines. -VNA

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