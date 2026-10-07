Premier Festival des fleurs de Hung Yen : quand l’horticulture devient un produit touristique

Hung Yen (VNA) - La province septentrionale de Hung Yen s’apprête à organiser, en décembre, la première édition du "Festival des fleurs de la province de Hung Yen".

Prévu dans la commune de Phung Cong, cet événement devrait donner un nouvel élan à la valorisation de l’image des villages de métiers traditionnels, à l’élargissement de leurs débouchés, au développement de l'agritourisme, tout en contribuant à faire du festival un produit touristique emblématique de la province.

Dans les jardins de Phung Cong, l’effervescence est déjà palpable alors que les artisans redoublent d'efforts pour façonner les bonsaïs et soigner les parterres qui seront les vedettes de cette manifestation.

Selon les prévisions, ce festival se déroulera sur sept jours, du 25 au 31 décembre, marquant la première fois que la province consacre un événement d'une telle ampleur aux fleurs et aux plantes ornementales. L'initiative vise à créer un espace de convergence entre la production agricole, le commerce, le tourisme et la culture, tout en consolidant la réputation de la zone de production de "Hoa Xuan Quan" comme une destination incontournable de la province.

Le Trung Can, directeur adjoint du Service de l’agriculture et de l'environnement, souligne que le festival constitue une occasion de mettre en valeur le savoir-faire des horticulteurs et de rapprocher la production de la promotion commerciale et du développement touristique.Les autorités locales espèrent également encourager les villages de métiers à améliorer la qualité de leurs produits, à développer leurs marques et à diversifier leurs débouchés, afin d’accroître les revenus des populations rurales.

Pour donner au festival une forte dimension visuelle, une "Route des fleurs" de 300 à 500 mètres sera notamment aménagée. Elle associera installations artistiques, jeux de lumière et thématiques saisonnières mettant en valeur l’identité culturelle de Hung Yen.

Outre l'aspect esthétique, le volet économique occupera une place centrale avec des zones dédiées aux produits artisanaux et aux spécialités certifiées OCOP (À chaque commune son produit). Une innovation notable sera l'intégration d'une journée de vente en direct (livestream) sur les plateformes numériques, permettant aux coopératives et aux entreprises locales de toucher un marché national élargi.

Le Quy Don, vice-président du Comité populaire de la commune de Phung Cong, a déclaré que la localité considérait le Festival des fleurs comme un événement majeur, non seulement pour la province, mais aussi comme une occasion de promouvoir directement l’image, les habitants et les produits de Phung Cong. La commune se coordonne actuellement avec les organismes concernés pour préparer l’espace d’accueil de l’événement, embellir le paysage et mobiliser les horticulteurs, les coopératives et les artisans à y participer. L’objectif est de faire véritablement des habitants les acteurs de l’événement et de contribuer ensemble à créer un Festival portant l’empreinte du village de métiers traditionnels.L'ambition à long terme de la province est d'intégrer le festival dans des circuits touristiques régionaux reliant des sites prestigieux tels que Xuan Quang, le village de poterie de Bat Trang, les complexes urbains d'Ecopark et de Vinhomes Ocean Park, ainsi que les patrimoines bordant le fleuve Rouge.

Avec l’ambition de devenir un événement culturel et touristique annuel à l’échelle provinciale, cette première édition doit poser les bases d’une évolution de Phung Cong, appelée à passer progressivement d’une zone de production horticole à une destination touristique à part entière.

Le premier Festival des fleurs de Hung Yen ne se limitera donc pas à une semaine consacrée aux floraisons et aux plantes ornementales. Il devrait ouvrir une nouvelle voie : faire des fleurs, produits emblématiques des villages de métiers traditionnels, une marque, une destination touristique et un moteur du développement d’une agriculture de haute qualité dans la province. -VNA