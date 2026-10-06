Les épouses du dirigeant Tô Lâm et du président panaméen découvrent la richesse culturelle du Vietnam

Hanoï (VNA) – Dans le cadre de la visite officielle au Vietnam du président de la République du Panama, José Raúl Mulino, et de son épouse, du 5 au 8 octobre 2026, Mme Ngô Phuong Ly, épouse du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, et Mme Maricel Cohen de Mulino, épouse du président panaméen, ont participé, le 6 octobre après-midi, à un programme de découverte de la culture des ethnies minoritaires du Vietnam au lac de la Littérature, au sein du complexe du Temple de la Littérature – Quoc Tu Giam, site classé patrimoine national spécial.
Les deux épouses ont été informées de la diversité culturelle des ethnies vietnamiennes et ont découvert des costumes traditionnels ainsi que des techniques de tissage, de broderie et de création de motifs transmises de génération en génération. Dans une atmosphère chaleureuse et conviviale, elles ont rencontré des artisans et découvert certaines étapes de fabrication de produits artisanaux traditionnels des ethnies Ta Oi, Dao rouges et H’Mông verts, ainsi que les techniques de teinture à l’indigo et de création de motifs à la cire d’abeille.
Mme Ngô Phuong Ly s’est dite fière de présenter à Mme Maricel Cohen de Mulino les motifs, les matières textiles et les techniques de teinture utilisant des matériaux entièrement naturels des communautés ethniques vietnamiennes. Elle a souligné que, dans la vie moderne, la préservation de la culture traditionnelle ne consistait pas seulement à conserver les objets et les techniques du passé, mais aussi à créer les conditions permettant à ces valeurs de continuer à être pratiquées, renouvelées et adaptées à la vie contemporaine.
Selon Mme Ngô Phuong Ly, le soutien aux groupes de production artisanale traditionnelle, notamment aux femmes issues des minorités ethniques, aux personnes démunies et aux personnes handicapées dans les zones reculées, contribue non seulement à créer des emplois et à améliorer les revenus, mais aussi à préserver des métiers traditionnels menacés de disparition, tels que le tissage de brocart, la poterie, la vannerie et la sculpture sur bois. Il permet également d’encourager les jeunes générations à continuer d’apprendre, de préserver et de valoriser ces métiers traditionnels, tout en favorisant l’accès des produits artisanaux vietnamiens aux marchés national et international.
Évoquant les costumes des différentes ethnies vietnamiennes, Mme Maricel Cohen de Mulino s’est déclarée heureuse et particulièrement impressionnée de constater certaines similitudes dans l’utilisation des couleurs, des motifs et des techniques de décoration des costumes traditionnels du Vietnam et du Panama. Elle a présenté l’art de la mola, pratiqué par le peuple Guna au Panama, estimant que cet art présente des traits communs avec les motifs décoratifs des costumes traditionnels des ethnies H’Mông, Dao et Thaï au Vietnam.
Dans une atmosphère ouverte et conviviale, les deux épouses ont partagé un moment autour du thé, assisté à une présentation de l’ao dai et échangé sur le rôle des femmes dans la vie moderne, ainsi que sur l’importance de la culture pour renforcer les liens au sein des communautés et favoriser la compréhension entre les peuples.
À l’issue du programme, Mme Maricel Cohen de Mulino a remercié Mme Ngô Phuong Ly pour son accueil chaleureux et exprimé son impression devant la richesse culturelle des différentes ethnies vietnamiennes. Mme Ngô Phuong Ly a souhaité que le Vietnam et le Panama continuent de promouvoir les échanges culturels et les échanges entre les peuples, contribuant ainsi à renforcer la compréhension mutuelle et à resserrer l’amitié entre les deux peuples. – VNA
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