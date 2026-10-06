Plus de 2 000 personnes participeront à une danse Xòe des Thaï à Lao Cai en octobre

Lao Cai, 6 octobre (VNA) – Le Festival de la culture et du tourisme de Muong Lo 2026, placé sous le thème « L’essence du Xòe des Thaï – Couleurs du Nord-Ouest », s’ouvrira le 16 octobre par une danse Xòe de masse réunissant 2 026 participants de l’ethnie Thaï.
Lors d’une conférence de presse tenue le 6 octobre, Vu Thi Hien Hanh, vice-présidente du Comité populaire provincial, a déclaré que l’édition de cette année coïncidait avec le 5e anniversaire de l’inscription du Xòe des Thaï sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO.
Le festival sera l’occasion de dresser le bilan des efforts de préservation et de valorisation des valeurs du Xòe des Thaï, de mettre à l’honneur l’identité culturelle des groupes ethniques du Nord-Ouest et de promouvoir la terre et les habitants de Lao Cai. Il permettra également de présenter les produits et destinations touristiques locaux et de renforcer les liens en faveur du développement du tourisme, a-t-elle ajouté.
Le point d’orgue sera la cérémonie d’ouverture, prévue le 16 octobre à 20h00 au stade du quartier de Nghia Lo, avec un programme artistique intitulé « Xòe des Thaï – Un cercle d’amour complet ».
Mêlant éléments culturels traditionnels et langage artistique moderne, le programme recréera l’espace culturel unique du Nord-Ouest. Il mettra notamment à l’honneur une danse Xòe de masse réunissant 2 026 participants, illustrant la solidarité communautaire et la vitalité du patrimoine Xòe des Thaï.
Diverses activités sont prévues dans le cadre du festival, notamment un défilé de rue le 16 octobre, de 17h30 à 19h00, qui empruntera les rues Dien Bien et Nguyen Quang Bich jusqu’au stade du quartier de Nghia Lo. Ce défilé réunira environ 400 participants répartis en huit groupes. D’autres activités sont également prévues, notamment le Salon du tourisme du Nord-Ouest 2026, qui mettra en vedette les produits du programme OCOP (« À chaque commune son produit »), ainsi qu’une exposition de photos sur le tourisme dans la région. Ces deux événements se tiendront du 15 au 21 octobre.
Diverses localités de la province organiseront également des activités en marge du festival, telles que des expériences de tourisme communautaire, des compétitions de sports traditionnels, des festivals folkloriques, des circuits agrotouristiques et diverses activités culturelles.
Le programme comprend également le Festival du thé Shan Tuyet de Lao Cai 2026 ainsi que l’événement de parapente « Survoler la saison dorée » dans la commune de Tu Le.
Le Festival de la culture et du tourisme de Muong Lo 2026 devrait contribuer à préserver et à valoriser les valeurs culturelles traditionnelles des communautés ethniques locales, tout en renforçant le statut de Muong Lo en tant que destination culturelle emblématique du Nord-Ouest et l’attractivité de Lao Cai sur la carte touristique du Vietnam. - VNA
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