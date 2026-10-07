« Vietnam en Scène » : les arts de la scène vietnamiens à la rencontre du public français

Paris (VNA) - Des marionnettes sur l’eau au chèo, au tuồng et au cải lương, en passant par le théâtre parlé et la danse contemporaine, différentes facettes des arts de la scène vietnamiens se retrouveront à Paris du 24 au 31 octobre, à l’occasion de la première Semaine du théâtre vietnamien en France, intitulée « Chân dung Việt Nam » - « Vietnam en Scène ».



Organisée pour la première fois en France, cette manifestation réunira des artistes du Théâtre de la Jeunesse du Vietnam, du Théâtre national des arts traditionnels du Vietnam, du Théâtre de cải lương Tran Huu Trang, du Théâtre des arts traditionnels de Da Nang, du Théâtre vietnamien de marionnettes et de l’Opéra-Ballet du Vietnam, ainsi que des artistes français.



Lors d’une conférence de presse tenue le 6 octobre à Paris, l’ambassadeur du Vietnam en France, Trinh Duc Hai, a souligné qu’à travers le chèo, le tuồng, le cải lương, les marionnettes sur l’eau, le théâtre parlé et de nouvelles formes de création, le public français pourrait découvrir l’histoire, des légendes, des valeurs et l’humour des Vietnamiens, mais aussi porter un regard sur les évolutions de la société à travers les œuvres présentées.



L’ambassadeur a souhaité que « Vietnam en Scène » ne se limite pas à une semaine de représentations, mais ouvre la voie à de nouvelles collaborations entre les artistes des deux pays, à travers des échanges, des résidences de création, des coproductions, des traductions d’œuvres, des échanges de jeunes artistes et des projets de création communs.



Selon Ngo Mai, assistante du directeur général du programme, la programmation a été conçue comme un parcours allant du patrimoine à la création contemporaine, afin de présenter la diversité du théâtre vietnamien tout en favorisant le dialogue entre les formes traditionnelles et les nouvelles expressions artistiques.



Les 24 et 25 octobre, des représentations de marionnettes sur l’eau seront données sur une place du centre de Paris, permettant au public parisien de découvrir directement l’une des formes emblématiques de l’art populaire vietnamien.



Le 26 octobre, au Théâtre Marigny, la pièce « Hồn Trương Ba, da hàng thịt » (« L’âme de Truong Ba dans le corps du boucher »), de Luu Quang Vu, sera présentée dans une mise en scène de la Française Anne Bouvier.



Le 27 octobre, toujours au Théâtre Marigny, les deux opéras « Con Rồng Vàng » (Le Dragon d’or) et « Người đánh cá trong tách trà » (Le pêcheur dans une tasse de thé), du metteur en scène français d’origine vietnamienne Olivier Dhénin Huu, poursuivront ce dialogue artistique franco-vietnamien, avec des artistes français donnant vie à des récits vietnamiens.



Les 28 et 30 octobre, le Grand Rex et le Carreau du Temple accueilleront des rencontres entre danse contemporaine, tuồng, chèo et cải lương.



La semaine s’achèvera le 31 octobre au Centre culturel du Vietnam en France par une rencontre entre artistes des deux pays, public et amateurs de théâtre.



Le metteur en scène Olivier Dhénin Huu a expliqué que les deux opéras « Con Rồng Vàng » et « Người đánh cá trong tách trà » étaient issus d’une œuvre plus vaste créée au Vietnam trois ans auparavant lors d’une résidence de création de l’Institut français. Présentée à Hanoï à l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-France, cette œuvre est étroitement liée à son histoire familiale, notamment à sa mère et à sa grand-mère vietnamiennes.



« Người đánh cá trong tách trà » raconte l’histoire d’un pêcheur dont le chant éveille l’amour de la fille d’un mandarin, sans qu’elle l’ait jamais vu. Pour Olivier Dhénin Huu, ce récit d’amour et de mort, puisé dans le patrimoine narratif vietnamien, fait écho à des émotions que l’on retrouve dans de nombreuses cultures.



Trois ans après la création de ces œuvres, Olivier Dhénin Huu s’est réjoui de pouvoir les présenter au public français dans le cadre de « Vietnam en Scène », espérant que la Semaine du théâtre vietnamien pourrait se poursuivre dans les années à venir. -VNA