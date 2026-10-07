Le président panaméen José Raúl Mulino en visite officielle au Vietnam

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président To Lam, accompagné de son épouse, a présidé, dans l’après-midi du 6 octobre à Hanoï, la cérémonie d’accueil officielle en l’honneur du président panaméen José Raúl Mulino et de son épouse, en visite officielle au Vietnam du 5 au 8 octobre.

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Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président To Lam, accompagné de son épouse, a présidé, dans l’après-midi du 6 octobre à Hanoï, la cérémonie d’accueil officielle en l’honneur du président panaméen José Raúl Mulino et de son épouse, en visite officielle au Vietnam du 5 au 8 octobre.

À l’issue de la cérémonie d’accueil, le secrétaire général et président To Lam et le président José Raúl Mulino ont eu un entretien, en présence de leurs délégations de haut rang respectives.

Le dirigeant To Lam a exprimé sa conviction que les deux pays continueraient d’exploiter leur potentiel de coopération dans les domaines du commerce, de l’agriculture, des affaires maritimes, de l’aviation, de la logistique et de la transformation numérique, rendant ainsi les relations bilatérales plus substantielles, efficaces et durables, au profit de leurs populations, tout en contribuant à la paix, à la coopération et au développement dans les deux régions.

De son côté, le président Mulino a affirmé que le Panama considérait le Vietnam comme un partenaire prioritaire dans la région Asie-Pacifique et qu’il était prêt à servir de passerelle reliant le Vietnam aux économies d’Amérique latine.

Les deux dirigeants ont convenu d’intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux, via les canaux du Parti, de l’État, du Parlement et les échanges entre peuples, de renforcer la présence diplomatique et consulaire dans chaque pays et de recourir de manière régulière et efficace aux mécanismes de dialogue et de coopération existants.

Les deux parties ont convenu d’élargir la coopération dans les domaines de l’agriculture, des télécommunications, des infrastructures, des transports, de la logistique portuaire, du secteur bancaire, du tourisme, de la culture, de l’éducation et des échanges entre les peuples. Elles ont convenu de promouvoir la coopération et la connectivité entre les localités des deux pays, notamment entre Hô Chi Minh-Ville et Panama.

Les deux dirigeants ont également souligné la nécessité de renforcer la coopération en matière de sécurité et d’application de la loi, ainsi que dans la prévention et la lutte contre la criminalité transnationale.

Concernant la coopération multilatérale, les deux parties ont convenu de poursuivre leur coordination et leur soutien mutuel au sein des organisations internationales et des forums multilatéraux, ainsi que d’échanger des points de vue sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun.

À l’issue de l’entretien, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président To Lam, ainsi que le président du Panama, José Raúl Mulino, ont assisté à l’échange de documents de coopération entre les ministères et organismes vietnamiens et panaméens.

Les deux dirigeants ont également rencontré la presse immédiatement après leur entretien./.