La prochaine visite du Premier ministre vietnamien au Cambodge pour resserrer les liens bilatéraux

Phnom Penh (VNA) – La prochaine visite officielle du Premier ministre Lê Minh Hung au Cambodge constituera une nouvelle étape dans le renforcement des relations de bon voisinage, d’amitié traditionnelle, de coopération globale et de solidarité entre les deux pays, a déclaré le ministre délégué auprès du Premier ministre cambodgien, chargé des affaires de l’ASEAN, So Naro, dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

Il s’agira de la première visite officielle de Lê Minh Hung au Cambodge depuis son entrée en fonction en tant que Premier ministre, après ses rencontres avec son homologue Hun Manet à Hanoï et à Cebu, aux Philippines. Selon le ministre So Naro, cette visite intervient alors que les relations bilatérales connaissent une évolution très positive et s’inscrit dans la continuité des échanges réguliers de haut niveau entre les deux pays.

Le ministre cambodgien a souligné que cette visite intervenait également dans un contexte où le Cambodge enregistrait des résultats importants dans son développement socio-économique, notamment une forte progression des exportations et des avancées dans la lutte contre la criminalité transnationale, en particulier les escroqueries en ligne. Phnom Penh s’efforce par ailleurs de promouvoir la paix et de régler la question frontalière avec la Thaïlande sur la base du droit international et des accords en vigueur.

Du côté vietnamien, le ministre So Naro a relevé les résultats importants obtenus dans le processus de réforme institutionnelle, ainsi que la dynamique de croissance économique et les efforts visant à atteindre les objectifs stratégiques fixés pour 2030 et 2045. Il a estimé que la visite du chef du gouvernement vietnamien revêtait ainsi une importance particulière pour consolider et élargir les relations bilatérales dans une nouvelle phase de développement.

La visite doit également concrétiser les orientations stratégiques définies par les dirigeants des deux Partis lors de la rencontre de février 2026 entre le président du Sénat cambodgien Hun Sen et le secrétaire général du Parti et président de la République du Vietnam, Tô Lâm. Les deux Premiers ministres devraient également échanger sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, alors que les deux pays se préparent à célébrer, en 2027, le 60e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.

Sur le plan économique, le ministre So Naro a rappelé qu’en 2025, les échanges commerciaux bilatéraux avaient dépassé 11,3 milliards de dollars, faisant du Vietnam le troisième partenaire commercial du Cambodge, après la Chine et les États-Unis. Les touristes vietnamiens ont constitué le premier marché touristique international du Cambodge, avec plus de 1,2 million de visiteurs, tandis que les touristes cambodgiens figuraient également parmi les principaux marchés en provenance de l’ASEAN pour le Vietnam. Les investisseurs vietnamiens ont par ailleurs mis en œuvre environ 104 projets au Cambodge, représentant plus de 3,2 milliards de dollars de capitaux enregistrés.

Les deux parties devraient notamment discuter de l’achèvement des décisions relatives aux infrastructures de transport, notamment de la liaison entre l’autoroute Phnom Penh-Bavet et l’axe Hô Chi Minh-Ville-Môc Bai, ainsi que du développement des liaisons routières, fluviales et aériennes. Elles envisagent également de simplifier les procédures de transport transfrontalier, de renforcer les interconnexions électriques entre le Cambodge, le Vietnam et le Laos et de promouvoir le tourisme selon le concept « Trois pays – Une destination ». La coopération dans les domaines de la défense, de la sécurité, de l’éducation, de la culture, de la santé et de l’information sera également poursuivie.

Concernant la frontière, les deux pays continueront à charger leurs commissions respectives de poursuivre les négociations en vue de délimiter et de démarquer les 16 % de leur frontière commune restant à traiter. Phnom Penh a également exprimé sa gratitude au Vietnam pour sa participation aux mécanismes d’observation destinés à contribuer au règlement des questions frontalières entre le Cambodge et la Thaïlande. Plusieurs mémorandums d’entente pourraient enfin être signés lors de la visite.

Le ministre So Naro a enfin insisté sur l’importance de transmettre aux jeunes générations les leçons de l’histoire et la valeur de l’amitié entre les deux peuples. Il a rappelé le soutien apporté par les volontaires vietnamiens aux forces de libération cambodgiennes pour contribuer à sauver le peuple cambodgien du régime génocidaire de Pol Pot.

Selon lui, le renforcement des échanges entre jeunes, la formation de ressources humaines de qualité et la connaissance de cette histoire commune sont essentiels pour préserver et développer durablement les relations bilatérales. - VNA

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