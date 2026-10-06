La Malaisie face au défi d’une transition rapide vers l’économie des seniors

Kuala Lumpur (VNA) – La Malaisie devrait devenir un pays à population âgée en 2048, puis une société "super-âgée" en 2060. Cette évolution démographique rapide pose des défis majeurs en matière de ressources humaines, de protection sociale, de santé et de développement de l’économie des seniors.

Le 5 octobre, le ministre malaisien de l’Économie, Akmal Nasrullah Mohd Nasir, a déclaré que le pays ne disposait que d’environ 27 ans pour se préparer à devenir un pays à population âgée en 2048, soit une période nettement plus courte que celle qu’ont connue plusieurs pays développés.

S’exprimant lors d’une séance de questions à la Chambre des représentants, il a souligné que cette transition rapide exigeait de renforcer les capacités d’adaptation face au vieillissement démographique. À titre de comparaison, la France a mis 115 ans pour connaître une transition similaire, contre 73 ans pour l’Australie et 69 ans pour les États-Unis.

Selon le ministre, la Malaisie est officiellement entrée dans une phase de "société vieillissante" en 2021, lorsque la part des personnes âgées de 65 ans et plus a atteint 7 % de la population. Elle devrait atteindre 14 % en 2048, faisant du pays un "pays à population âgée", puis 20 % en 2060, seuil correspondant à une société "super-âgée".

Ces données ont été présentées en réponse à une question sur l’avancement du Plan d’action national sur le vieillissement (NAB) pour la période 2025-2045 et sur les préparatifs du gouvernement face aux changements démographiques.

Akmal Nasrullah a également souligné que la Malaisie devait relever des défis spécifiques, son niveau de revenu étant actuellement inférieur à celui qu’avaient les pays développés lorsqu’ils ont connu une transition démographique similaire. Le vieillissement devrait ralentir la croissance de la population active, poser des défis en matière d’épargne-retraite et accroître fortement la demande de services de santé et de soins aux personnes âgées.

Pour y faire face, le NAB est actuellement dans la dernière phase d’examen au niveau gouvernemental. Un Livre blanc sur les préparatifs en vue de faire de la Malaisie un pays à population âgée devrait ensuite être présenté à la Chambre des représentants au cours de la session en cours.

Au-delà des défis, le ministre estime que l’économie des seniors, qui regroupe les activités économiques répondant aux besoins des personnes âgées, pourrait créer de nouvelles opportunités d’affaires et d’emploi pour les jeunes, notamment dans les soins aux personnes âgées, les technologies médicales et les services numériques. Le ministère de l’Économie travaille ainsi avec le Département des statistiques et les organismes concernés à l’élaboration d’indicateurs permettant de mesurer précisément la contribution de l’économie des seniors au produit intérieur brut (PIB). -VNA