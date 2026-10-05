Les actifs du secteur financier non bancaire du Cambodge ont triplé en cinq ans





Phnom Penh (VNA) – Le secteur financier non bancaire du Cambodge occupe une place de plus en plus importante dans le système financier national, le total de ses actifs ayant triplé, passant de 3 milliards de dollars en 2021 à 9 milliards de dollars en 2025, a déclaré le vice-Premier ministre et ministre de l’Économie et des Finances, Aun Pornmoniroth.



Ce montant, qui représentait en 2025 l’équivalent de 18 % du PIB du Cambodge, a été annoncé lors du forum consacré aux réalisations du premier mandat de l’Autorité des services financiers non bancaires (FSA), ainsi que de la Conférence annuelle sur les valeurs mobilières 2026, présidés par Aun Pornmoniroth le 29 septembre à Phnom Penh.



Les effectifs du secteur ont également doublé au cours de cette période, passant de 8.000 à environ 16.000 personnes.



Selon Sou Socheat, directeur général de l’Autorité de régulation des valeurs mobilières et des échanges du Cambodge (SERC), le pays comptait, en septembre, 28 sociétés cotées, dont des sociétés ayant émis des actions ou des titres de créance. Le volume des capitaux levés sur le marché des valeurs mobilières devrait atteindre un milliard de dollars d’ici la fin de 2026. Les levées de fonds par émission d’obligations d’entreprises pourraient également atteindre ce montant, grâce notamment au soutien du groupe Royal Group.



Aun Pornmoniroth a souligné l’expansion du secteur en termes de taille, de création d’emplois et d’accès aux services financiers. Celui-ci contribue également au renforcement de la protection sociale et de la résilience financière grâce à l’assurance, ainsi qu’à l’élargissement des possibilités d’investissement et à la mobilisation de capitaux par le marché des valeurs mobilières.



La capitalisation boursière a progressé en moyenne de 16,7 % par an au cours des cinq dernières années, tandis que les émissions d’obligations vertes et durables ont atteint environ 80 millions de dollars.



Le Cambodge encourage par ailleurs le développement de la fintech à travers un bac à sable réglementaire et des plateformes numériques telles que Cambodia Data Exchange, Cambodia Digital Key et Verify.gov.kh. Le pays œuvre également au développement du négoce d’actifs numériques et des systèmes de négociation automatisée.-VNA

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