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La Thaïlande déploie ses procédures d’immigration sur une application mobile

Le lancement de THIM constitue une étape stratégique de la feuille de route globale de transformation numérique des autorités de l'immigration, a souligné le lieutenant-général de police Panumas Boonyalug, commissaire du Bureau de l'immigration.

La Thaïlande déploie ses procédures d’immigration sur une application mobile



Bangkok (VNA) – Le Bureau de l’immigration de Thaïlande a officiellement lancé l’application mobile Thai Immigration (THIM), destinée à simplifier les procédures d’immigration et à améliorer l’expérience des visiteurs internationaux, dans le cadre des efforts déployés pour atteindre l’objectif d’accueillir 33 millions de visiteurs étrangers en 2026.

Le lieutenant-général de police Panumas Boonyalug, commissaire du Bureau de l’immigration, a indiqué que l’afflux croissant de visiteurs étrangers exerçait une pression accrue sur les infrastructures de contrôle aux points d’entrée, notamment dans les aéroports et aux postes-frontières.

Le lancement de THIM constitue une étape importante de la feuille de route de transformation numérique du Bureau de l’immigration, a-t-il souligné.

L’application intègre actuellement la carte d’arrivée numérique (Digital Arrival Card), permettant aux visiteurs de renseigner leurs informations en ligne avant leur voyage. Lors des prochaines étapes, elle sera progressivement enrichie de services publics, notamment la prise de rendez-vous, la prolongation de visa, la déclaration de résidence tous les 90 jours, la délivrance de certificats de résidence et les demandes de visa à l’arrivée.

En matière de sécurité des données, THIM utilise des technologies de lecture des puces électroniques des passeports, de reconnaissance faciale et de chiffrement des données biométriques. L’application propose également la fonctionnalité « Explore Thailand », qui permet d’accéder à des codes QR donnant droit à des réductions sur certains services touristiques et d’hébergement.

Après une phase pilote de près de deux mois, lancée le 1er août sur l’App Store, Google Play et Huawei AppGallery, THIM a enregistré plus de 600.000 téléchargements, avec un taux d’activation supérieur à 97 %.-VNA

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#Thaïlande #procédures d’immigration
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