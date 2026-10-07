Hanoï : le Festival des boissons 2026 se tiendra du 9 au 11 octobre

Hanoï (VNA) - La ville de Hanoï organisera, du 9 au 11 octobre 2026, le Festival des boissons de Hanoï 2026 au parc d’astronomie, dans le quartier de Ha Dong, sous le thème "Hanoï - L’essence des boissons vietnamiennes".

L’événement vise à promouvoir l’industrie des boissons, à favoriser les échanges commerciaux et à structurer un nouveau segment de produits touristiques thématiques.

Le festival permettra de découvrir les nouvelles tendances dans les secteurs de l’alimentation, de la restauration et de l’hôtellerie. Les organisateurs prévoient notamment de recourir à l’intelligence artificielle afin d’enrichir l’expérience des visiteurs et de développer des modèles économiques dans le secteur F&B associant traditions et technologies.

Le festival s’étendra sur une superficie de 4 500 m², répartie en quatre zones thématiques consacrées aux bières et alcools, au thé, au café, ainsi qu’aux jus de fruits et aux boissons créatives.

L’espace dédié aux bières et aux alcools mettra à l’honneur des produits issus de villages de métiers traditionnels, aux côtés de produits modernes. Celui consacré au thé recréera l’atmosphère raffinée de l’art du thé vietnamien et hanoïen, avec notamment des variétés prestigieuses telles que le thé au lotus du lac de l’Ouest et le thé Shan Tuyet.

Le secteur du café illustrera la rencontre entre la tradition et la modernité de la culture hanoïenne de café, proposant des démonstrations de café à l'œuf et de café filtre. Parallèlement, la zone dédiée aux jus de fruits et boissons créatives présentera les nouvelles tendances de consommation saine, incluant le kombucha, les infusions botaniques et les cocktails à base de produits agricoles locaux.

L’un des temps forts de cette édition sera la présentation officielle de la "Carte touristique des boissons de Hanoï". Accessible par QR codes, cet outil numérique recensera les établissements emblématiques de la capitale afin de faciliter la création de circuits thématiques et de forfaits touristiques combinant gastronomie et hébergement.

En complément, des circuits expérientiels seront proposés vers des villages de production. Les visiteurs pourront ainsi découvrir l’histoire et les procédés de fabrication artisanale, participer à certaines étapes de production, déguster les produits et effectuer des achats directement sur place.

Avec une fréquentation attendue de 50 000 visiteurs et la participation d’une centaine d’entreprises nationales et internationales, le Festival des boissons de Hanoï ambitionne de s’inscrire dans la durée en devenant un événement thématique périodique consacré aux boissons et l’un des produits événementiels phares du tourisme de la capitale pour la période 2026-2030. -VNA

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