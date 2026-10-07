Tourisme

Cao Bang lance 160 offres promotionnelles pour attirer 3,1 millions de visiteurs

Cao Bang a lancé 160 offres promotionnelles dans six domaines du tourisme afin d’attirer 3,1 millions de visiteurs en 2026 et de renforcer son image de destination sûre, conviviale et de qualité.

Vallée de Ngoc Con, province de Cao Bang. Photo: VNA
Vallée de Ngoc Con, province de Cao Bang. Photo: VNA

Cao Bang (VNA) – La province montagneuse de Cao Bang (Nord) a lancé 160 offres promotionnelles dans six domaines du tourisme, avec pour objectif d’attirer 3,1 millions de visiteurs en 2026, contre une cible initiale de 2,8 millions. Le programme a été présenté le 7 octobre lors d’une conférence organisée par le Département provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme.

L’événement a également porté sur la mise en œuvre du Code de conduite pour un tourisme civilisé et le lancement d’un concours de clips consacré à la promotion de la destination, sous le thème « Paysages de Cao Bang ». Ces initiatives visent à renforcer la communication, à améliorer la qualité des services et à promouvoir Cao Bang comme une destination « sûre, conviviale, de qualité et offrant des expériences attractives » pour les visiteurs vietnamiens et étrangers.

S’exprimant lors de la conférence, le directeur du Service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme, To Vu Ninh, a souligné que Cao Bang disposait de ressources touristiques diversifiées, notamment du Géoparc mondial UNESCO Non Nuoc Cao Bang, ainsi que de nombreux paysages et sites historiques et culturels.

Il a indiqué que le secteur devait transformer ces ressources en produits touristiques, les particularités locales en expériences et ces expériences en valeur économique, tout en veillant à permettre aux habitants de participer aux activités touristiques et d’en bénéficier directement.



Des offres promotionnelles dans six domaines

Pour 2026, Cao Bang a relevé son objectif à 3,1 millions de visiteurs, dont 220 000 touristes étrangers séjournant dans la province. La localité vise également une croissance de 7,62 % des services d’hébergement et de restauration.

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Rue Vo Nguyen Giap, province de Cao Bang. Photo: VNA

Dans ce cadre, 160 offres promotionnelles ont été proposées dans six domaines : hébergement, restauration, expériences écotouristiques et camping, produits agricoles et spécialités locales, agences de voyage et sites touristiques, ainsi que transport. Le programme bénéficie de la participation de 110 entreprises, organisations et particuliers opérant dans la province.

Les offres sont valables du 1er octobre au 31 décembre 2026, sous le message « Voyage facile – Expérience complète ». Les informations détaillées sont accessibles via des codes QR et sur le portail touristique caobangtourism.com.vn, qui actualise trois fois par jour les données relatives aux services, à la météo et aux itinéraires routiers. Lors de la conférence, les représentants des entreprises participantes ont signé des engagements à appliquer les offres enregistrées.



Renforcer l’image d’une destination conviviale

Le nouveau Code de conduite pour un tourisme civilisé présente cette année plusieurs nouveautés. Conçu en vietnamien et en anglais, il est illustré par des aquarelles mettant en valeur l’identité culturelle locale et intègre également des règles destinées à protéger le Géoparc mondial UNESCO Non Nuoc Cao Bang.

Les organisateurs soulignent que des comportements accueillants et professionnels constituent un élément important pour fidéliser les visiteurs. L’objectif est notamment de faire de chaque habitant un « ambassadeur du tourisme » et de chaque établissement de services une adresse fiable pour les touristes.

La conférence a enfin marqué le lancement du concours de clips « Paysages et eaux de Cao Bang », ouvert aux citoyens vietnamiens, aux étrangers, aux créateurs de contenu et aux visiteurs attachés à cette région. Les participants sont invités à présenter les paysages naturels, les sites patrimoniaux et historiques, les traditions des différentes communautés ethniques ainsi que la gastronomie locale. Les candidatures sont reçues jusqu’au 31 octobre 2026, avec l’objectif de constituer une importante réserve de contenus et de promouvoir l’image touristique de Cao Bang sur les plateformes numériques. -VNA

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