Économie

La province de Bac Ninh en tête du pays pour les échanges commerciaux

Avec 177,8 milliards de dollars d’échanges commerciaux au cours des neuf premiers mois de 2026, Bac Ninh reste en tête du pays, portée par le dynamisme de son industrie électronique.

Des agriculteurs de la province de Bac Ninh récoltent les litchis précoces. Photo : VNA
Des agriculteurs de la province de Bac Ninh récoltent les litchis précoces. Photo : VNA

Bac Ninh (VNA) – Les échanges commerciaux de la province de Bac Ninh ont atteint environ 177,8 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de 2026, plaçant une nouvelle fois la province en tête du pays, avec près de 87,5 milliards de dollars d’exportations et 90,3 milliards d’importations. Ces résultats témoignent du dynamisme persistant de son industrie électronique, tout en soulignant la nécessité de renforcer les capacités des entreprises vietnamiennes et leur place dans les chaînes d’approvisionnement.

Selon le Service provincial de l’Industrie et du Commerce, les exportations ont atteint 12,03 milliards de dollars en septembre, portant le cumul sur neuf mois à environ 87,486 milliards, en hausse de 39,54 % sur un an. Ce montant représente 79,53 % de l’objectif annuel de 110 milliards de dollars. Selon les estimations du secteur, les exportations pourraient atteindre 106,04 % de cet objectif sur l’ensemble de l’année.

Les principaux marchés d’exportation ont été la République de Corée, les États-Unis, la Chine, Hong Kong (Chine) et le Japon. Les exportations sont restées dominées par les produits industriels de haute technologie, notamment les téléphones et composants (55,52 milliards de dollars), les ordinateurs, produits électroniques et composants (26,51 milliards), ainsi que les textiles, vêtements et chaussures (1,17 milliard).

Les importations ont atteint environ 90,32 milliards de dollars, en hausse de 50,84 % sur un an. La République de Corée, la Chine, Taïwan (Chine) et Hong Kong (Chine) ont été les principaux marchés d’approvisionnement. Les principaux produits importés ont été les téléphones et composants (56,86 milliards de dollars), les ordinateurs, produits électroniques et composants (26,45 milliards), ainsi que les machines et équipements (3,78 milliards).

Les recettes tirées des activités d’import-export se sont élevées à 12.007,5 milliards de dôngs, soit 90,6 % des prévisions. Ce résultat s’explique notamment par l’expansion des investissements des entreprises à capitaux étrangers (IDE), qui ont accru leurs importations de biens d’équipement et de matières premières destinés à la construction d’usines et à la production de marchandises pour l’exportation.

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Une agricultrice de la province de Bac Ninh récolte des litchis précoces. Photo : VNA

Toutefois, les importations ont progressé plus rapidement que les exportations, entraînant un déficit commercial d’environ 2,8 milliards de dollars sur les neuf premiers mois. Selon les autorités compétentes, cette évolution s’explique notamment par les besoins croissants en machines, équipements, composants et matières premières des entreprises de l’électronique, de haute technologie et à capitaux étrangers qui développent leur production dans la province.

Le directeur du Service provincial de l’Industrie et du Commerce, Nguyen Minh Hieu, a estimé que ce déficit devait être considéré dans le contexte de l’attraction des investissements et de l’expansion de la production. Pour améliorer progressivement l’équilibre commercial et la qualité de la croissance, Bac Ninh doit continuer à attirer des projets de haute technologie, notamment dans l’électronique, à forte valeur ajoutée, tout en renforçant ses capacités d’exportation.

Il est également nécessaire de développer les industries de soutien, accroître la part des composants et produits fabriqués localement et favoriser une plus grande participation des entreprises vietnamiennes aux chaînes de production et d’approvisionnement des entreprises à capitaux étrangers.

Selon le Service provincial de l’Industrie et du Commerce, les échanges commerciaux devraient poursuivre leur croissance au cours des derniers mois de l’année, les carnets de commandes des entreprises de l’électronique, de haute technologie et à capitaux étrangers restant globalement stables. Le commerce extérieur demeure toutefois exposé aux fluctuations de l’économie mondiale, à la montée du protectionnisme et aux politiques tarifaires de certains grands marchés. -VNA

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