Sciences, technologies et données, nouveaux moteurs de croissance

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Hanoï (VNA) – Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement s’attache à faire évoluer la gestion des activités scientifiques et technologiques, en passant d’une logique centrée sur les tâches à une approche fondée sur les résultats et la valeur créée.

Depuis 2021, le ministère a mis en production et commercialisé 225 variétés végétales, aquacoles, forestières et races animales, ainsi que 150 avancées techniques et 158 brevets et titres de propriété intellectuelle. Plus de 2 000 modèles d’agriculture de haute technologie, intelligente et adaptée au changement climatique ont également été déployés.

Selon le ministère, les résultats de la recherche et de leur application ont contribué à réduire les coûts d’investissement et à accroître de 20 à 30 % l’efficacité économique de la production agricole.

Le ministère entend ainsi réformer les mécanismes de commande et d’évaluation des missions scientifiques et technologiques. Dès leur conception, celles-ci devront préciser les produits attendus, leurs bénéficiaires, leur potentiel d’application et de commercialisation, ainsi que leurs effets mesurables, afin de réduire l’écart entre recherche, transfert et application.

Parallèlement, la construction d’une infrastructure de données devient une priorité. Le ministère est chargé de mettre en place 21 bases de données et quatre systèmes d’information à l’échelle sectorielle. À ce jour, les 12 bases de données nationales et spécialisées ont été connectées et synchronisées conformément aux exigences du gouvernement. Quatre systèmes d’information communs sont opérationnels et neuf bases de données supplémentaires sont en cours de finalisation en 2026.

Les données sur la pêche, l’aquaculture, les cultures, les statistiques sectorielles, la météorologie et l’hydrologie, l’environnement, les mers et les îles, les terres et la télédétection sont progressivement normalisées, connectées et partagées.

La base nationale de données foncières progresse également. Au 27 septembre 2026, quelque 62,7 millions de parcelles sur près de 104,8 millions avaient été intégrées au système national, soit 59,8 %. Ces données doivent notamment permettre une meilleure interconnexion avec la base nationale de données sur la population et le Centre national de données.

Le système national de traçabilité des produits agricoles, officiellement mis en service le 1er juillet 2026, constitue une autre avancée. Il compte désormais 820 723 produits enregistrés par 3 031 exploitants et 208 entreprises dans 28 des 34 provinces et villes du pays.

Le ministère accorde également une attention particulière aux technologies et produits technologiques stratégiques. Trois grands axes ont été retenus : le développement de nouvelles variétés végétales, animales et aquacoles grâce aux technologies génétiques et biotechnologiques ; la maîtrise de vaccins vétérinaires et de produits biologiques de nouvelle génération ; et le développement du système national de traçabilité des produits agricoles.

Au cours des neuf premiers mois de 2026, le ministère a approuvé 187 missions scientifiques et technologiques. Après évaluation, 22 produits répondent aux critères de produits technologiques stratégiques, dont 13 variétés agricoles et races animales, un vaccin et huit produits biologiques. Quatre de ces derniers remplissent déjà les critères requis.

Dans les prochains mois, le ministère poursuivra la restructuration des missions scientifiques et technologiques en fonction des besoins de la production et du marché, tout en accélérant la normalisation, la connexion et l’exploitation des données. Il concentrera également les ressources sur certains produits technologiques stratégiques susceptibles de créer des avancées majeures.

L’objectif est désormais d’évaluer les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique non seulement au regard du nombre de projets réalisés, mais surtout de leur contribution à la productivité, à la valeur ajoutée, à l’efficacité des ressources et à la réduction des coûts et des délais pour les citoyens et les entreprises.-VNA

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