L'IA redéfinit les critères de compétitivité de l'immobilier industriel au Vietnam

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le développement de l’intelligence artificielle (IA) et des centres de données engendre de nouvelles exigences pour le marché de l’immobilier industriel vietnamien. Les investisseurs s’intéressent de plus en plus, au-delà de la simple disponibilité foncière, à l’approvisionnement en énergie, à la connectivité, aux ressources humaines et aux possibilités d’expansion.

Le Vietnam ambitionne de devenir un pôle d’excellence en IA au sein de l’ASEAN d’ici à 2030, l’économie de l’IA devant alors représenter 6 % du PIB. La réalisation de cette ambition nécessitera une augmentation substantielle de la capacité de calcul, du nombre de centres de données et de l’approvisionnement en électricité.

Selon Avison Young Vietnam, la question cruciale pour les investisseurs n’est plus seulement de savoir s’il y a suffisamment de terrains disponibles pour développer des centres de données, mais aussi si l’approvisionnement en électricité est suffisant pour garantir un fonctionnement stable et permettre une expansion future. Le Vietnam devant faire face à un déficit énergétique de 61 milliards de kWh d’ici à 2030, l’approvisionnement en électricité est devenu un facteur clé de la compétitivité du marché de l’immobilier industriel.

Le Vietnam réunit des atouts majeurs pour attirer les investissements dans l’IA et développer des centres de données : une population de plus de 100 millions d’habitants, une main-d’œuvre jeune et férue de technologie, des coûts compétitifs et une position stratégique dans la région. Cependant, les investisseurs recherchent de plus en plus des sites où les projets technologiques peuvent fonctionner efficacement et se développer.

La demande en centres de données dépasse donc la simple émergence d’un nouveau segment immobilier. Les investisseurs recherchent désormais un écosystème doté de ressources humaines adéquates, d’un approvisionnement énergétique fiable, d’une bonne connectivité et d’un potentiel d’expansion.

David Jackson, directeur et PDG d’Avison Young au Vietnam et au Cambodge, a déclaré que les facteurs liés à un site devenaient aussi importants que le site lui-même dans l’évaluation des biens immobiliers industriels.

Pour les centres de données et les projets de production de haute technologie, les investisseurs ont besoin d’une capacité énergétique fiable, disponible au bon endroit et au bon moment, avec des possibilités d’extension au fur et à mesure de la croissance des activités. Cela nécessite une coordination étroite entre la production, le transport et les infrastructures électriques dans les zones concernées.

Afin de faciliter ces investissements, le gouvernement vietnamien a engagé des réformes structurelles majeures, notamment l’ouverture du marché de l’achat direct d’électricité et l’autorisation de la propriété étrangère à 100 % dans l’exploitation des centres de données. Un modèle de coopération public-privé axé sur les énergies renouvelables entre BIM Energy et Evolution Data Centres pour le nouveau centre de données à Hô Chi Minh-Ville illustre cette approche fondée sur un accord d’achat direct d’électricité.

Parallèlement, les experts préconisent une simplification des procédures administratives, la rapidité d’exécution étant devenue un facteur de différenciation crucial pour saisir les opportunités offertes par les technologies mondiales.

En définitive, la stratégie nationale ne se mesure pas uniquement au volume des capitaux attirés, mais aussi à sa capacité à ancrer durablement le savoir-faire et l’innovation sur le territoire, en contribuant au développement des ressources humaines, à la recherche et au développement (R&D), ainsi qu’au renforcement de l’écosystème technologique national. -VNA

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