Sciences

L'IA redéfinit les critères de compétitivité de l'immobilier industriel au Vietnam

Le développement de l’intelligence artificielle et des centres de données impose de nouveaux critères de compétitivité à l’immobilier industriel au Vietnam, notamment en matière d’énergie, de connectivité, de ressources humaines et de potentiel d’expansion.

Le port international de Long An. Photo: VNA
Le port international de Long An. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le développement de l’intelligence artificielle (IA) et des centres de données engendre de nouvelles exigences pour le marché de l’immobilier industriel vietnamien. Les investisseurs s’intéressent de plus en plus, au-delà de la simple disponibilité foncière, à l’approvisionnement en énergie, à la connectivité, aux ressources humaines et aux possibilités d’expansion.

Le Vietnam ambitionne de devenir un pôle d’excellence en IA au sein de l’ASEAN d’ici à 2030, l’économie de l’IA devant alors représenter 6 % du PIB. La réalisation de cette ambition nécessitera une augmentation substantielle de la capacité de calcul, du nombre de centres de données et de l’approvisionnement en électricité.

Selon Avison Young Vietnam, la question cruciale pour les investisseurs n’est plus seulement de savoir s’il y a suffisamment de terrains disponibles pour développer des centres de données, mais aussi si l’approvisionnement en électricité est suffisant pour garantir un fonctionnement stable et permettre une expansion future. Le Vietnam devant faire face à un déficit énergétique de 61 milliards de kWh d’ici à 2030, l’approvisionnement en électricité est devenu un facteur clé de la compétitivité du marché de l’immobilier industriel.

Le Vietnam réunit des atouts majeurs pour attirer les investissements dans l’IA et développer des centres de données : une population de plus de 100 millions d’habitants, une main-d’œuvre jeune et férue de technologie, des coûts compétitifs et une position stratégique dans la région. Cependant, les investisseurs recherchent de plus en plus des sites où les projets technologiques peuvent fonctionner efficacement et se développer.

La demande en centres de données dépasse donc la simple émergence d’un nouveau segment immobilier. Les investisseurs recherchent désormais un écosystème doté de ressources humaines adéquates, d’un approvisionnement énergétique fiable, d’une bonne connectivité et d’un potentiel d’expansion.

David Jackson, directeur et PDG d’Avison Young au Vietnam et au Cambodge, a déclaré que les facteurs liés à un site devenaient aussi importants que le site lui-même dans l’évaluation des biens immobiliers industriels.

Pour les centres de données et les projets de production de haute technologie, les investisseurs ont besoin d’une capacité énergétique fiable, disponible au bon endroit et au bon moment, avec des possibilités d’extension au fur et à mesure de la croissance des activités. Cela nécessite une coordination étroite entre la production, le transport et les infrastructures électriques dans les zones concernées.

Afin de faciliter ces investissements, le gouvernement vietnamien a engagé des réformes structurelles majeures, notamment l’ouverture du marché de l’achat direct d’électricité et l’autorisation de la propriété étrangère à 100 % dans l’exploitation des centres de données. Un modèle de coopération public-privé axé sur les énergies renouvelables entre BIM Energy et Evolution Data Centres pour le nouveau centre de données à Hô Chi Minh-Ville illustre cette approche fondée sur un accord d’achat direct d’électricité.

Parallèlement, les experts préconisent une simplification des procédures administratives, la rapidité d’exécution étant devenue un facteur de différenciation crucial pour saisir les opportunités offertes par les technologies mondiales.

En définitive, la stratégie nationale ne se mesure pas uniquement au volume des capitaux attirés, mais aussi à sa capacité à ancrer durablement le savoir-faire et l’innovation sur le territoire, en contribuant au développement des ressources humaines, à la recherche et au développement (R&D), ainsi qu’au renforcement de l’écosystème technologique national. -VNA

#Nghị quyết 57 #NQ 57 #intelligence artificielle #centre de données #approvisionnement en électricité #immobilier industriel
Suivez VietnamPlus

Transformation numérique

Résolution en action

Sur le même sujet

Fabrication de composants électroniques chez la Star Engineers Vietnam Co., Ltd., dans le parc industriel de Binh Xuyên, province de Phu Tho. Photo: VNA

Le Vietnam transforme ses ambitions en matière d’IA en résultats commerciaux

L’intelligence artificielle (IA) s'impose désormais comme un levier stratégique incontournable pour les entreprises vietnamiennes. Selon une récente enquête, 69 % d'entre elles la placent désormais au sommet de leurs priorités, et la tendance n'est pas près de faiblir : 84 % des sondés prévoient d'accélérer le déploiement de cette technologie dès l'année prochaine.

Singature du protocole d'accord de coopération entre le Centre d’innovation et d’entrepreneuriat de Hô Chi Minh-Ville, l’Université d’économie de Hô Chi Minh-Ville et la société Plug & Play Singapore. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville prépare un centre d’excellence en intelligence artificielle

Le nouveau centre sera développé sur la base d’un partenariat entre l’État, les universités et les entreprises. Il aura pour objectif de promouvoir la recherche, l’accompagnement et l’accélération des jeunes entreprises, ainsi que l’application concrète des technologies au service du développement de la ville.

Voir plus

Le Vietnam se hisse au 43e rang mondial de l'innovation

Le Vietnam se hisse au 43e rang mondial de l'innovation

Selon le rapport de l'OMPI sur l'Indice mondial de l'innovation 2026, le Vietnam se classe 43e sur 139 pays et économies, soit une progression d'une place par rapport à 2025 ; sa production a augmenté de deux places et deux indicateurs d'exportation figurent parmi les plus performants au monde.

Publication de l’Indice provincial d’innovation (PII) 2026. Photo : VNA

Hanoï en tête de l’indice provincial d’innovation 2026

La capitale Hanoï conserve la première place de l’indice provincial d’innovation 2026 avec 63,80 points, confirmant ses atouts en matière de recherche-développement et de valorisation des ressources scientifiques et technologiques.

Le ministre des Sciences et des Technologies, Vu Hai Quan (gauche), et le ministre japonais des Affaires intérieures et des Communications, Fujii Hisayuki. Photo: VNA

Le Vietnam et le Japon élargissent leur coopération technologique

Lors d’une visite de travail au Japon, le 2 octobre, le ministre vietnamien des Sciences et des Technologies, Vu Hai Quan, a plaidé pour un renforcement de la coopération dans les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle, les technologies quantiques et les infrastructures numériques.

Photo d'illustration: VNA

Le Vietnam adopte son Cadre d’architecture nationale de cybersécurité

Le Cadre d’architecture nationale de cybersécurité repose sur plusieurs piliers majeurs, notamment une plateforme nationale de direction de la cybersécurité pour la surveillance, la coordination et la direction pour répondre aux incidents, un système de cyberdéfense nationale faisant office de bouclier pour les frontières numériques, ainsi que des infrastructures garantissant la sécurité la sûreté des données terminales au sein des organismes publics.

L'innovation, nouveau pilier de la stratégie de croissance vietnamienne. Photo d'illustration

Le Vietnam mise sur l’innovation pour booster sa croissance et sa compétitivité

D’ici 2030, le Vietnam vise à figurer parmi les 40 premiers pays au classement GII, à porter l’investissement social total en R&D à au moins 2% du PIB, à augmenter le nombre de publications scientifiques internationales de 10% en moyenne annuelle, et à accroître le nombre de demandes de brevets et de brevets délivrés de 16 à 18% en moyenne annuelle.

Quy Nhon accueille, du 28 septembre au 16 octobre, la 48e école internationale des jeunes astronomes (ISYA). Photos: ICISE

L’École internationale des jeunes astronomes 2026 ouvre ses portes à Gia Lai

Le programme de formation de trois semaines porte sur un large éventail de sujets liés à l’astronomie et à l’astrophysique modernes, notamment : les galaxies, la cosmologie, les observatoires virtuels et les bases de données, les étoiles et l’évolution stellaire, les exoplanètes, l’apprentissage automatique, l’astronomie dans le domaine du visible et la radioastronomie.

Les technologies numériques au service de la culture et du tourisme à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Le déploiement d'une zone concentrée des technologies numériques à Ho Chi Minh-Ville à l’étude

Le Stavian Digital Park (parc numérique de Stavian) à Ho Chi Minh-Ville sera conçu comme une zone technologique numérique concentrée – une « plateforme à guichet unique » capable de répondre aux besoins en infrastructures de transmission et en infrastructures énergétiques, conformes aux nouvelles normes technologiques et d'infrastructures énergétiques renouvelables.