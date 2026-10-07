Tuyen Quang : les fleurs de sarrasin, moteur du tourisme durable

Tuyen Quang (VNA) – Chaque automne, les fleurs de sarrasin viennent adoucir de leurs couleurs les paysages rocheux du géoparc mondial UNESCO du plateau karstique de Dong Van. Autrefois liée à la vie des populations montagnardes, cette fleur est devenue l’un des symboles de la région.

Cette année, la 12e édition du Festival des fleurs de sarrasin, prévue en novembre prochain et placée sous le thème « Échos du pays de pierre », accompagnera la dynamique du tourisme à Tuyen Quang. Au cours des neuf premiers mois de 2026, la province a accueilli plus de 3,24 millions de visiteurs, dont 567.443 étrangers. Les dépenses touristiques ont dépassé 8.984 milliards de dôngs et le tourisme représente environ 6,5 % du Produit intérieur brut (PIB) de Tuyen Quang.

L’enjeu est désormais d’enrichir l’offre touristique, d’encourager les visiteurs à prolonger leur séjour et de faire davantage bénéficier les communautés locales des retombées du tourisme.

Cette année, le géoparc mondial UNESCO du plateau karstique de Dong Van prévoit de consacrer environ 400 hectares au sarrasin. Les semis sont échelonnés afin que les floraisons se succèdent d’octobre à fin décembre. Début octobre, plus de 242 hectares avaient déjà été semés dans douze communes.

Cette organisation permet de prolonger la saison touristique et de mieux répartir les visiteurs dans le temps. Les champs de sarrasin s’intègrent désormais à des itinéraires permettant de découvrir le vieux quartier de Dong Van, les villages de tourisme communautaire, la résidence de la famille Vuong, Lung Cam et Lung Cu…

Pham Duc Nam, président du Comité populaire de la commune de Dong Van, a indiqué que l’objectif n’était plus seulement d’attirer les touristes pour admirer les fleurs, mais de leur proposer des expériences leur donnant envie de rester plus longtemps et de revenir à d’autres périodes de l’année.

Le plateau karstique de Dong Van. Photo: VNA

Le Festival fera ainsi une plus grande place à la culture locale, à la gastronomie, aux produits OCOP (One Commune One Product ou A chaque commune son produit) et aux spécialités agricoles, ainsi qu’aux expériences au plus près de la vie des habitants.

Vu Gia Dai, directeur de North Pole Travel et propriétaire d’un hébergement à Then Pa Village, a constaté que les attentes des voyageurs avaient évolué. Beaucoup souhaitent désormais découvrir la vie du village, sa cuisine, ses traditions et le quotidien de ses habitants. Un repas aux saveurs de la montagne, une promenade dans le village ou la découverte des savoir-faire locaux peuvent enrichir leur séjour et profiter aux familles et aux producteurs locaux.

Nguyen Trung Ngoc, directeur du Service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme, a souligné que le développement touristique du géoparc devait aller de pair avec la préservation du patrimoine et des cultures locales, l’amélioration des services et une plus grande participation des communautés.

Les fleurs de sarrasin restent une invitation au voyage, mais elles ouvrent désormais la voie à la découverte des villages, du patrimoine et des traditions. Lorsque les visiteurs viennent pour les fleurs, mais restent pour découvrir une culture et un mode de vie, la saison touristique contribue aussi à faire vivre les communautés du plateau karstique. -VNA

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