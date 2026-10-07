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Le Vietnam et l'ASEAN mettent en avant le développement social inclusif à l'ONU

Alors que le bloc entamait la première année de mise en œuvre de la Vision ASEAN 2045, il promouvait une approche plus globale et intégrée du développement social, mettant l’accent sur le renforcement de la protection sociale, la réduction de la fracture numérique, l’adaptation proactive au vieillissement de la population, la promotion du rôle des jeunes et le renforcement de la participation des personnes en situation de handicap.

L'ambassadeur Do Hung Viet, représentant permanent du Vietnam auprès de l'ONU. Photo: VNA
L'ambassadeur Do Hung Viet, représentant permanent du Vietnam auprès de l'ONU. Photo: VNA

New York (VNA) – L'ASEAN a toujours considéré le développement social comme une priorité majeure et a obtenu des résultats positifs ces dernières années, a souligné l'ambassadeur Do Hung Viet, représentant permanent du Vietnam auprès de l'ONU, lors du débat général de la Commission sociale, humanitaire et culturelle (Troisième Commission) de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, tenu le 6 octobre à New York.

S’exprimant au nom de l’ASEAN, le diplomate vietnamien a indiqué qu’alors que le bloc entamait la première année de mise en œuvre de la Vision ASEAN 2045, il promouvait une approche plus globale et intégrée du développement social, mettant l’accent sur le renforcement de la protection sociale, la réduction de la fracture numérique, l’adaptation proactive au vieillissement de la population, la promotion du rôle des jeunes et le renforcement de la participation des personnes en situation de handicap.

L'ASEAN continuera de collaborer étroitement avec l'ONU dans le cadre du Plan d'action ASEAN-ONU pour la période 2026-2030, contribuant ainsi à traduire les engagements en matière de développement social en résultats concrets et durables, et à apporter des améliorations tangibles à la vie des populations, en particulier celle des groupes vulnérables, a affirmé l'ambassadeur.

Intervenant au nom du Vietnam, l'ambassadeur Do Hung Viet a mis en exergue la politique constante du pays consistant à placer l'humain au centre du développement, en associant développement économique et sécurité sociale tout en améliorant la qualité des services sociaux.

Il a souligné plusieurs réalisations notables du Vietnam, notamment la réduction du taux de pauvreté multidimensionnelle à environ 1,3 % en 2025 et l'extension de la couverture d'assurance maladie à plus de 95 % de la population. L'enseignement public, du préscolaire au secondaire, est désormais gratuit, tandis que des bilans de santé réguliers et gratuits sont mis en place à l'échelle nationale.

Le pays accélère également sa transformation numérique afin d'élargir l'accès aux services sociaux et de réduire progressivement les disparités entre les localités et les différents groupes de population, a-t-il ajouté.

Pour mettre en œuvre efficacement les engagements pris à Doha (Qatar), l'ambassadeur a insisté sur la nécessité de garantir aux pays en développement des ressources financières adéquates, stables et plus accessibles, afin de soutenir les investissements dans le développement social.

Il a également appelé à renforcer la coopération internationale dans les domaines du transfert de technologies, des infrastructures numériques, des données et du développement des ressources humaines, tout en favorisant davantage la coopération Sud-Sud et triangulaire. Parallèlement, il a souligné le rôle proactif de chaque pays et l’importance de veiller à ce que le soutien international soit adapté aux priorités et aux conditions spécifiques de chaque pays.

Le Vietnam continuera de renforcer sa coopération avec l'ONU et ses partenaires, contribuant ainsi à transformer les engagements en matière de développement social en résultats concrets et durables pour une vie meilleure pour tous, a déclaré le diplomate. -VNA

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