Environnement : Thaïlande, Laos et Myanmar coopèrent contre la pollution atmosphérique transfrontalière

Bangkok (VNA) – La Thaïlande, le Laos et le Myanmar ont officiellement lancé un plan d’action commun pour lutter contre la pollution atmosphérique saisonnière et les incendies de forêt, un grave problème environnemental qui touche une grande partie de la sous-région du Mékong.

Selon le correspondant de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) à Bangkok, cette initiative tripartite est mise en œuvre par le ministère thaïlandais des Affaires étrangères, en coordination avec le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement, ainsi qu’avec les gouvernements lao et birman.

Baptisé « CLEAR Sky » et couvrant la période 2024-2030, le plan vise à réduire les foyers d’incendie, à renforcer les capacités de surveillance de la qualité de l’air et à promouvoir une gestion durable des terres. Il s’appuie sur l’accord tripartite conclu en avril 2023 et vient compléter l’Accord de l’ASEAN sur la pollution transfrontalière due aux fumées.

L’acronyme « CLEAR » correspond à cinq priorités : Continued Commitment (engagement continu), Leveraging Mechanisms (valorisation des mécanismes existants), Experience Sharing (partage d’expériences), Air Quality Network (réseau de surveillance de la qualité de l’air) et Response (réponse efficace).

Dans le cadre de ce plan, les trois pays établiront une cartographie commune des risques d’incendie, renforceront la coopération entre les forces de lutte contre les incendies et mettront en place un système conjoint de surveillance fournissant en temps réel des données sur la qualité de l’air et les concentrations de particules fines PM2,5.

Ils renforceront également les systèmes d’alerte sanitaire et approfondiront les recherches sur les effets de la pollution atmosphérique sur la santé, l’économie et l’environnement.

Afin de réduire le brûlage des résidus agricoles, la stratégie met l’accent sur la promotion de pratiques agricoles durables, le transfert de technologies et la sensibilisation du public. Les trois pays ont également convenu de renforcer l’application de la législation et la coordination entre les organismes chargés de l’environnement, de l’agriculture, de la santé et de la sécurité, ainsi que d’établir une ligne téléphonique directe entre hauts responsables pour faire face aux situations d’urgence pendant les périodes de forte pollution.

Un groupe de travail conjoint, composé de représentants nationaux des trois pays, sera chargé de suivre la mise en œuvre de la stratégie et se réunira au moins une fois par an.

Le plan appelle enfin au soutien et à la coopération des autres États membres de l’ASEAN, du secteur privé et des partenaires internationaux afin de s’attaquer aux causes profondes de la pollution atmosphérique transfrontalière saisonnière. -VNA