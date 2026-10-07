Économie

Tây Ninh met sa flotte de pêche au pas pour lever le «carton jaune»

La province de Tây Ninh renforce la gestion de la flotte, comble les lacunes réglementaires et aide les pêcheurs à accomplir les démarches nécessaires et à opérer une reconversion professionnelle.

Des pêcheurs de la commune de Long Huu, dans la province de Tây Ninh, patientent à quai, suspendus à la réunion des conditions nécessaires au lancement de leur campagne. Photo : VNA
Des pêcheurs de la commune de Long Huu, dans la province de Tây Ninh, patientent à quai, suspendus à la réunion des conditions nécessaires au lancement de leur campagne. Photo : VNA

​Tây Ninh (VNA) – Bien qu’elle ne dispose ni de littoral, ni de ports de pêche, ni d’abris contre les tempêtes, ni de forces de surveillance des ressources halieutiques ou de garde-frontières, la province de Tây Ninh compte près de 190 navires de pêche opérant dans diverses zones maritimes, ce qui pose des défis en matière de gestion et de surveillance.

Dans le cadre de l’effort national visant à convaincre la Commission européenne de lever le «carton jaune» qu’elle a adressé concernant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), la province méridionale renforce la gestion de sa flotte, comble les lacunes réglementaires et aide les pêcheurs à accomplir les démarches nécessaires ainsi qu’à opérer une reconversion professionnelle.

Tây Ninh compte actuellement 187 navires de pêche, dont 47 opèrent dans les eaux côtières, 88 dans les eaux littorales et 52 au large, a fait savoir Dinh Thi Phuong Khanh, directrice adjointe du Département provincial de l’agriculture et de l’Environnement.

À la mi-septembre 2026, 64% des navires répondaient aux exigences opérationnelles, tandis que les propriétaires de 21 navires bénéficiaient d’une assistance pour accomplir les démarches d’obtention de licences de pêche, a-t-elle indiqué.

La commune de Long Huu, qui compte 26 navires de pêche, a renforcé le suivi de chaque navire et de son propriétaire. Les autorités locales ont également aidé les pêcheurs à accomplir les démarches administratives et les ont informés sur la réglementation en vigueur.

Huynh Phuong Khac Vu, vice-président du Comité populaire de la commune de Long Huu, a déclaré que les autorités continuaient de renforcer la diffusion des dispositions légales auprès des armateurs et de coordonner leurs actions avec les organismes compétents pour mettre en œuvre des mesures de soutien en faveur des navires ayant cessé leurs activités ou ne remplissant pas les critères de conformité.

​Concernant les navires actuellement à quai, ils prendront régulièrement des photos géolocalisées et mettront à jour leur position, transmettant ces informations à des organismes spécialisés chargés de leur suivi et de leur gestion, a-t-il ajouté.

Toutefois, des défis subsistent, notamment concernant les navires immatriculés au nom de résidents locaux mais exploités par des personnes originaires d’autres provinces, ainsi que les bateaux ayant changé de propriétaire sans que les procédures de transfert de propriété n’aient été accomplies.

​Dinh Thi Phuong Khanh a indiqué que l’absence d’infrastructures halieutiques et le fait que de nombreux navires opèrent en dehors de la province compliquent le suivi de leurs déplacements ainsi que la gestion des infractions. Par ailleurs, la baisse des captures et la hausse des coûts du carburant, de l’équipement et de la main-d’œuvre exercent une pression sur les propriétaires de navires, qui peinent à préserver leurs moyens de subsistance.

​Vu Duyên Hai, directeur général adjoint de la Direction des pêches relevant du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, a indiqué que la province de Tây Ninh présentait des caractéristiques singulières : elle dispose de navires de pêche mais ne possède ni port de pêche ni les conditions nécessaires pour assurer un suivi direct des activités de la flotte.​

Ses efforts de lutte contre la pêche INN doivent aller au-delà de la simple gestion des navires pour inclure la coordination interprovinciale, le recours aux technologies et le soutien aux moyens de subsistance, a-t-il souligné.

​Le responsable a appelé à une coordination renforcée avec les localités où opèrent les navires immatriculés à Tây Ninh, à une meilleure identification et vérification des propriétaires de navires et des pêcheurs, ainsi qu’à des politiques appropriées en matière de démantèlement des navires et de reconversion professionnelle.

Il a déclaré que l’objectif ultime est non seulement d’élargir la flotte de navires éligibles mais aussi de sensibiliser davantage les armateurs et les pêcheurs pour éradiquer toute incursion de navires locaux dans les eaux étrangères, contribuant ainsi à l’effort national pour combattre la pêche INN, obtenir la levée du «carton jaune» et développer le secteur de la pêche de manière durable. – VNA

source
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