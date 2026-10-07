Tourisme

Au-delà de la destination, le MICE mise sur l’expérience pour maximiser sa valeur

En combinant infrastructures de pointe, tissu industriel solide et offre touristique diversifiée (balnéaire, éco-responsable et expériencielle), Hô Chi Minh-Ville s’impose comme une locomotive économique et une destination d'évasion attractive.

Des touristes MICE découvrent les prestations haut de gamme du Song Be Golf Resort, situé à proximité de Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA
Des touristes MICE découvrent les prestations haut de gamme du Song Be Golf Resort, situé à proximité de Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Dans le nouveau contexte issu de la fusion, Hô Chi Minh-Ville cherche à transformer le tourisme MICE : il s’agit de passer d’un modèle axé sur l’attraction de visiteurs à un modèle fondé sur des expériences globales, avec pour objectif de prolonger les séjours, d’accroître les dépenses et d’augmenter la valeur économique générée par chaque groupe.

Cette orientation contribue à la mise en œuvre de la Résolution n°26-NQ/TW du Politburo sur le développement du tourisme vietnamien en un secteur économique phare dans la nouvelle ère.

Renforcement des actions concertées

Selon le Département municipal du tourisme, la résolution n°26-NQ/TW exige d’améliorer la coordination et de passer de la simple attraction de visiteurs à la création de marchés ainsi qu’au renforcement de la compétitivité de la destination MICE.

La résolution n°62/2025/NQ-HDND du Conseil populaire municipal établit une politique de soutien visant à attirer les groupes liés aux congrès, conférences et expositions associés à des activités touristiques, et sert de base au développement du secteur MICE jusqu’en 2030, avec une perspective à l’horizon 2045.

Le programme de tourisme MICE 2022-2025 a contribué à mettre en place des mécanismes de coordination entre organismes publics, associations et entreprises afin d’attirer et d’accueillir ces visiteurs.

Hông Thu Mai, cheffe du Bureau d’approvisionnement en produits et services de Saigontourist, a indiqué que l’entreprise avait accueilli 30.409 visiteurs vietnamiens, générant un chiffre d’affaires d’environ 4,03 millions de dollars, ainsi que 1.718 visiteurs étrangers, pour des recettes d’environ 433.000 dollars.

L’entreprise peut accueillir des groupes allant jusqu’à 1.400 personnes et fonde sa stratégie sur le tourisme vert et durable, les expériences personnalisées liées à la culture et au patrimoine, ainsi que sur la transformation numérique.

La ville est toutefois confrontée au manque de grands centres d’exposition multifonctionnels, à la congestion du trafic et aux fluctuations des tarifs aériens. Le secteur du tourisme envisage la mise en place d’incitations basées sur la taille des groupes, de procédures administratives en ligne via un guichet unique, d’une promotion internationale accrue et d’un groupe de travail dédié au secteur MICE, tout en renforçant les liaisons régionales, notamment avec Dông Nai.

Pham Huy Binh, directeur du Département du tourisme, a souligné qu’au-delà du nombre de groupes et de visiteurs, le secteur MICE doit se concentrer sur la valeur économique générée. La ville donnera la priorité aux infrastructures, à l’attraction de congrès, d’expositions et d’événements internationaux à forte valeur ajoutée, ainsi qu’à la qualité de l’écosystème MICE.

De la «destination» à l’«expérience»

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Les touristes façonnent leur regard au musée de la céramique Minh Long, à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville dispose d’atouts complémentaires pour le secteur MICE, allant des infrastructures dédiées aux congrès, au commerce et aux services jusqu’à une base industrielle solide, en passant par le tourisme maritime, l’écotourisme et des offres axées sur l’expérience.

Les visiteurs du segment MICE ne recherchent plus seulement un hébergement et des espaces de réunion, mais des programmes complets incluant gastronomie, transports, activités de team building, soirées de gala et visites ; ces programmes sont de plus en plus personnalisés et intègrent davantage les technologies ainsi que des critères environnementaux.

Les entreprises du secteur identifient plusieurs obstacles majeurs : le manque de coordination, la pression sur les prix, les questions de ressources humaines, les infrastructures et la compétitivité. C’est pourquoi la ville cherche à passer d’une offre de services dissociés à des produits et forfaits intégrés, capables de prolonger la durée des séjours et d’augmenter les dépenses des visiteurs.

Nguyên Lôc Hà, vice-président permanent du Comité populaire municipal, a souligné que le développement du tourisme MICE consiste également à mettre en relation les visiteurs, les capitaux, les connaissances et les opportunités commerciales. La ville intégrera ce segment dans sa stratégie de développement économique et des services, tout en privilégiant les événements liés à la finance, à la technologie, à l’innovation, à la logistique, à la santé, à l’éducation, à l’industrie et à l’économie maritime.

Parallèlement, Hô Chi Minh-Ville renforcera ses études de marché, sélectionnera des événements cibles, préparera les dossiers de candidature pour les accueillir et resserrera ses liens avec les associations et les organisateurs internationaux.

L’objectif n’est pas simplement d’attirer davantage de visiteurs MICE, mais d’accroître la valeur générée par ce segment. À cette fin, Hô Chi Minh-Ville cherche à bâtir un écosystème solide et professionnel, capable de mobiliser les ressources et d’accueillir des événements de grande envergure à forte valeur ajoutée. – VNA

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