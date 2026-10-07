Ouverture de la 18e Conférence internationale sur la Mer Orientale à Hanoï

Hanoï (VNA) – La 18e Conférence internationale sur la Mer Orientale, ayant pour thème « Contestation, connectivité et coopération : la Mer Orientale et l’ordre maritime régional », s’est ouverte le 7 octobre à Hanoï.



Organisé par l’Académie diplomatique du Vietnam, l’événement réunit près de 50 intervenants et environ 300 délégués venus de plus de 30 pays et territoires, en présentiel et en ligne.



Lors de l’ouverture, le Dr Nguyen Hung Son, directeur de l’Académie diplomatique du Vietnam, a souligné qu’en 17 ans d’existence, cette rencontre était devenue l’un des forums régionaux de référence sur les enjeux maritimes, contribuant à promouvoir une vision de la Mer Orientale comme une préoccupation commune en faveur de la paix, de la stabilité et du respect du droit international.



Face aux mutations rapides de la sécurité maritime dues aux risques de rupture des voies de transport, au changement climatique ainsi qu’à l’essor de l’intelligence artificielle, de l’automatisation et des infrastructures de câbles sous-marins, les trois concepts du thème sont étroitement liés. Il a invité les participants à concentrer leurs échanges sur quatre grandes questions : la gestion de la concurrence, la protection de la connectivité, le renforcement et l’élargissement de la coopération dans un contexte d’incertitude, et les moyens de faire de la Mer Orientale un socle d’un ordre maritime régional stable.



Soulignant l'importance de la Mer Orientale, la vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Nguyen Thi Hoang Van, a rappelé que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM de 1982) restait le cadre juridique global régissant toutes les activités en mer. Elle a également souligné l’engagement de l’ASEAN et de la Chine à mettre pleinement en œuvre la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et à promouvoir les négociations afin de parvenir rapidement à un Code de conduite en Mer Orientale (COC) efficace, substantiel et conforme à la CNUDM de 1982.





La vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Nguyen Thi Hoang Van, s'exprime à l'événement. Photo: VNA

Elle a également évoqué la Résolution 20-NQ/TW du 28 juillet 2026 du Comité central du Parti sur les orientations visant à faire du Vietnam une nation maritime forte. Elle a mis en avant quatre priorités : maintenir la CNUDM de 1982 comme fondement du règlement pacifique des différends, protéger les grandes routes maritimes internationales, renforcer la résilience des infrastructures maritimes essentielles et gérer les risques tout en élargissant les espaces de coopération dans les domaines où les intérêts convergent.



Lors d’une session spéciale dédiée aux invités internationaux, le vice-ministre philippin des Affaires étrangères et chef de la délégation philippine SOM ASEAN, Leo M. Herrera-Lim, a souligné le rôle de la CNUDM de 1982 et de la sentence arbitrale de 2016. Il a également insisté sur la nécessité de renforcer la résilience des infrastructures maritimes essentielles et réaffirmé l’engagement de son pays à œuvrer avec l’ASEAN à l’achèvement des négociations sur un COC substantiel cette année.



Le lieutenant-général canadien Derek A. Macaulay, haut représentant militaire chargé de l’Indo-Pacifique, a réaffirmé le soutien du Canada au règlement pacifique des différends sur la base de la CNUDM de 1982.



Intervenant en ligne, la vice-ministre australienne des Affaires étrangères et du Commerce, Michelle Chan, a présenté le Partenariat maritime pour l’Asie du Sud-Est mis en œuvre par l’Australie afin d’aider les pays de la région à renforcer leurs capacités en matière de sécurité maritime et leur connaissance du milieu marin.



Se déroulant sur deux jours, les 7 et 8 octobre, la conférence aborde notamment le contexte stratégique en Mer Orientale, la cybersécurité maritime, la protection des câbles sous-marins, le rôle de la CNUDM de 1982, les mécanismes dirigés par l’ASEAN et la mise en œuvre de l’Accord sur la biodiversité marine au-delà des juridictions nationales (BBNJ). Une session dédiée aux jeunes dirigeants formulera également des propositions en faveur d’un ordre maritime fondé sur une coopération durable. -VNA