Environnement

Création de la réserve naturelle de Ta Kou d’une superficie de plus de 8 400 hectares

La province de Lâm Đồng a décidé de créer la réserve naturelle de Ta Kou, couvrant 8 408 hectares, afin de protéger les forêts naturelles, de préserver la biodiversité et de promouvoir un développement durable associé à la conservation de la nature.

L’ensemble des pagodes du mont Ta Cu, situé dans la réserve naturelle de Ta Kou. Photo : VNA
L’ensemble des pagodes du mont Ta Cu, situé dans la réserve naturelle de Ta Kou. Photo : VNA



Lâm Dông (VNA) – Le Comité populaire de la province de Lâm Dông a publié, le 16 octobre, une décision portant création de la réserve naturelle de Ta Kou, d’une superficie totale de 8 408 hectares, située sur le territoire des communes de Hàm Thuận Nam et de Tân Thành.

La création de cette réserve vise à protéger et à maintenir la superficie et la qualité des forêts naturelles, à préserver la biodiversité, les espèces animales et végétales menacées, rares et précieuses, ainsi que les habitats naturels caractéristiques de la région. Elle permettra également de restaurer progressivement les zones forestières dégradées, de renforcer les fonctions écologiques et la valeur paysagère du site, et de favoriser la recherche scientifique, l’éducation à l’environnement ainsi que le développement de l’écotourisme, du tourisme de détente et des loisirs, conformément à la réglementation.

Sur une superficie totale de 8 408 hectares, la réserve compte 7 342 hectares de forêts naturelles, 281 hectares de forêts plantées et 785 hectares de terres forestières dépourvues de couverture forestière. Elle est divisée en trois zones fonctionnelles : une zone de protection stricte, une zone de restauration écologique et une zone de services et d’administration.

Après sa création, le comité de gestion de la réserve naturelle de Ta Kou devrait coordonner la mise en œuvre de programmes de recherche scientifique, de formation et d’éducation à l’environnement, ainsi que des mécanismes de paiement pour les services environnementaux forestiers. Des mesures seront également prises pour soutenir le développement des moyens de subsistance des habitants de la zone tampon. Des projets d’écotourisme, de tourisme de détente et de loisirs seront étudiés afin de garantir leur compatibilité avec les exigences de conservation de la nature.

Les besoins financiers prévisionnels pour la mise en œuvre du plan sur la période 2026-2030 s’élèvent à près de 76 milliards de dôngs. Ce financement proviendra du budget d’investissement pour le développement, du budget des dépenses courantes et d’autres sources de financement.

Le Comité populaire provincial a chargé le Département de l’Agriculture et de l’Environnement de préparer la création du comité de gestion de la réserve naturelle de Ta Kou, sur la base du changement de nom de l’actuel comité de gestion de la réserve naturelle de Ta Kou, et d’assurer l’orientation, le contrôle et le suivi de la mise en œuvre. Le comité de gestion sera chargé d’appliquer le plan de création de la réserve, de gérer et de protéger les forêts, de préserver la biodiversité, de gérer la zone tampon et de mettre en œuvre les programmes prévus conformément à la réglementation. Les services concernés et les autorités des communes de Hàm Thuận Nam et de Tân Thành devront également coopérer en matière de protection des forêts, de prévention et de lutte contre les incendies de forêt, de conservation de la nature et de soutien aux moyens de subsistance des habitants.

La région de Ta Kou est reconnue pour sa valeur exceptionnelle en matière de conservation de la nature et de biodiversité. Elle abrite des écosystèmes forestiers caractéristiques de la zone côtière du Centre méridional du Vietnam, ainsi que des paysages montagneux diversifiés. Selon des données préliminaires, le site compte environ 287 espèces animales, dont 62 espèces de mammifères, 135 espèces d’oiseaux, 65 espèces de reptiles et 25 espèces d’amphibiens. Au moins 32 de ces espèces sont menacées, rares ou précieuses. Parmi les espèces représentatives figurent le douc à pattes noires et le varan malais.

Outre sa richesse faunistique, Ta Kou abrite des centaines d’espèces végétales, dont plusieurs plantes rares et médicinales utilisées depuis longtemps par les populations locales. Ces richesses font de cette région un espace important pour la préservation des écosystèmes et des ressources biologiques, nécessitant une gestion et une protection adaptées, associées à un développement durable. - VNA

source
#Chuyển đổi xanh - Kinh tế tuần hoàn #CDX
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Transition verte, économie circulaire

Voir plus

Dix-sept animaux sauvages relâchés dans leur milieu naturel

Dix-sept animaux sauvages relâchés dans leur milieu naturel

Dix-sept animaux sauvages appartenant à sept espèces, dont un langur de Ha Tinh et un pangolin javanais, ont été relâchés dans le parc national de Phong Nha-Ke Bang, dans la province de Quang Tri, après avoir été secourus, soignés et réadaptés à la vie sauvage.

Le lac Hoàn Kiêm ou lac de l'Épée restitué, à Hanoi. Photo: VNA

Le Nord connaît un sursaut de chaleur avant une vague de douceur

Après la canicule qui a étouffé la région, le temps s'apprête à tourner dès cette nuit avec l'arrivée d'une perturbation modérée. Ce changement de flux entraînera une nette chute des températures et des averses orageuses pour les journées des 1er et 2 octobre.

Lors du séminaire. Photo : Bnews/vnanet.vn

La JICA soutient les technologies de prévision des précipitations

Le projet « Conseiller pour le développement de la technologie de prévision quantitative des précipitations pour le Vietnam », soutenu par l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) marque une nouvelle étape dans la coopération entre le Vietnam et le Japon visant à renforcer les capacités de prévision hydrométéorologique, notamment la prévision quantitative des précipitations, contribuant ainsi à l'alerte précoce et à la prévention des catastrophes naturelles.

Relâche d'une tortue olivâtre en mer à Ca Mau. Photo: VNA

Ca Mau : une tortue olivâtre de 70 kg relâchée en mer

Le 28 septembre vers 20h00, un pêcheur de la commune de Tan An, Pham Viet Khai, a découvert dans ses filets une tortue pesant environ 70 kg. Après l’avoir ramenée à terre pour lui prodiguer des soins temporaires, il a pris l’initiative d’alerter les gardes-frontières.

Le réservoir de An Hôi, situé dans la province de Quang Ngai, est à sec et cesse d’ alimenter les stations de pompage, livrant les rizières de la saison été-automne à une sécheresse implacable. Photo: VNA

Le Vietnam se prépare à défier un El Niño long et imprévisible

Le gouvernement se mobilise face aux menaces climatiques : par le biais de la directive officielle n°9694/VPCP-NN, le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung ordonne une action proactive immédiate pour contrer les risques de pénurie d'eau accentués par le phénomène El Niño.

Animaux dans la zone de semi-liberté du Centre de communication, de tourisme, de sauvetage et de conservation de la faune sauvage du parc national de Bu Gia Mâp, dans la ville de Dông Nai. Photo : VNA

Au parc national de Bu Gia Mâp, un centre redonne des ailes à la vie sauvage

Au-delà de la réhabilitation de la faune sauvage, le parc national de Bu Gia Map est devenu un centre important d’éducation à l’environnement, contribuant à sensibiliser le public à la préservation de la biodiversité grâce à des visites guidées, des expériences au sein du centre de sauvetage, des programmes de sensibilisation en milieu scolaire et des campagnes de communication numérique.