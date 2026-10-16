Création de la réserve naturelle de Ta Kou d’une superficie de plus de 8 400 hectares

Lâm Dông (VNA) – Le Comité populaire de la province de Lâm Dông a publié, le 16 octobre, une décision portant création de la réserve naturelle de Ta Kou, d’une superficie totale de 8 408 hectares, située sur le territoire des communes de Hàm Thuận Nam et de Tân Thành.
La création de cette réserve vise à protéger et à maintenir la superficie et la qualité des forêts naturelles, à préserver la biodiversité, les espèces animales et végétales menacées, rares et précieuses, ainsi que les habitats naturels caractéristiques de la région. Elle permettra également de restaurer progressivement les zones forestières dégradées, de renforcer les fonctions écologiques et la valeur paysagère du site, et de favoriser la recherche scientifique, l’éducation à l’environnement ainsi que le développement de l’écotourisme, du tourisme de détente et des loisirs, conformément à la réglementation.
Sur une superficie totale de 8 408 hectares, la réserve compte 7 342 hectares de forêts naturelles, 281 hectares de forêts plantées et 785 hectares de terres forestières dépourvues de couverture forestière. Elle est divisée en trois zones fonctionnelles : une zone de protection stricte, une zone de restauration écologique et une zone de services et d’administration.
Après sa création, le comité de gestion de la réserve naturelle de Ta Kou devrait coordonner la mise en œuvre de programmes de recherche scientifique, de formation et d’éducation à l’environnement, ainsi que des mécanismes de paiement pour les services environnementaux forestiers. Des mesures seront également prises pour soutenir le développement des moyens de subsistance des habitants de la zone tampon. Des projets d’écotourisme, de tourisme de détente et de loisirs seront étudiés afin de garantir leur compatibilité avec les exigences de conservation de la nature.
Les besoins financiers prévisionnels pour la mise en œuvre du plan sur la période 2026-2030 s’élèvent à près de 76 milliards de dôngs. Ce financement proviendra du budget d’investissement pour le développement, du budget des dépenses courantes et d’autres sources de financement.
Le Comité populaire provincial a chargé le Département de l’Agriculture et de l’Environnement de préparer la création du comité de gestion de la réserve naturelle de Ta Kou, sur la base du changement de nom de l’actuel comité de gestion de la réserve naturelle de Ta Kou, et d’assurer l’orientation, le contrôle et le suivi de la mise en œuvre. Le comité de gestion sera chargé d’appliquer le plan de création de la réserve, de gérer et de protéger les forêts, de préserver la biodiversité, de gérer la zone tampon et de mettre en œuvre les programmes prévus conformément à la réglementation. Les services concernés et les autorités des communes de Hàm Thuận Nam et de Tân Thành devront également coopérer en matière de protection des forêts, de prévention et de lutte contre les incendies de forêt, de conservation de la nature et de soutien aux moyens de subsistance des habitants.
La région de Ta Kou est reconnue pour sa valeur exceptionnelle en matière de conservation de la nature et de biodiversité. Elle abrite des écosystèmes forestiers caractéristiques de la zone côtière du Centre méridional du Vietnam, ainsi que des paysages montagneux diversifiés. Selon des données préliminaires, le site compte environ 287 espèces animales, dont 62 espèces de mammifères, 135 espèces d’oiseaux, 65 espèces de reptiles et 25 espèces d’amphibiens. Au moins 32 de ces espèces sont menacées, rares ou précieuses. Parmi les espèces représentatives figurent le douc à pattes noires et le varan malais.
Outre sa richesse faunistique, Ta Kou abrite des centaines d’espèces végétales, dont plusieurs plantes rares et médicinales utilisées depuis longtemps par les populations locales. Ces richesses font de cette région un espace important pour la préservation des écosystèmes et des ressources biologiques, nécessitant une gestion et une protection adaptées, associées à un développement durable. - VNA
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