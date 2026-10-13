Économie

Les agriculteurs exemplaires à l’honneur pour les 40 ans du Renouveau

Une cérémonie organisée le 12 octobre à Hanoï a mis à l’honneur 96 agriculteurs exemplaires venus des 34 provinces et villes du Vietnam, salués pour leurs contributions à la modernisation de l’agriculture et au développement rural.

Les agriculteurs exemplaires dans la transformation numérique et le commerce électronique. Photo: VNA
Les agriculteurs exemplaires dans la transformation numérique et le commerce électronique. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Une cérémonie en l’honneur de 96 agriculteurs vietnamiens exemplaires, organisée à l’occasion des 40 ans du Renouveau, s’est tenue dans la soirée du 12 octobre à Hanoï.

L’événement a eu lieu en présence de responsables du Parti et de l’État, dont Bui Thi Minh Hoai, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, et Ho Quoc Dung, vice-Premier ministre.

Les 96 agriculteurs distingués se sont illustrés par leur esprit d’innovation, leur capacité à adopter de nouvelles méthodes de production et à appliquer les avancées scientifiques et techniques, contribuant ainsi à moderniser l’agriculture et le monde rural.

Au nom des dirigeants du Parti et de l’État, le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung les a félicités à l’occasion du 96e anniversaire de la fondation de l’Union des agriculteurs du Vietnam (Vietnam Farmers’ Union – VFU), saluant leurs réalisations et leur contribution au développement national.

Il a rappelé que les agriculteurs avaient constitué la force la plus nombreuse dans l’histoire du pays et apporté d’importantes contributions humaines et matérielles à la lutte pour l’indépendance, à la réunification nationale ainsi qu’à la construction et à la défense de la Patrie. Au cours de ces 40 dernières années de Renouveau, ils ont continué à jouer un rôle important dans l’industrialisation et la modernisation du pays. Autrefois confronté à des pénuries alimentaires, le Vietnam figure aujourd’hui parmi les principaux producteurs et exportateurs de produits agricoles, forestiers et aquatiques, avec des exportations annuelles dépassant 70 milliards de dollars.

Cette évolution s’appuie notamment sur des modèles de production performants, l’innovation, l’agriculture écologique et circulaire et l’application des sciences et des technologies. Ces initiatives ont contribué à créer des millions d’emplois, à améliorer les conditions de vie des agriculteurs et à développer l’économie rurale, parallèlement à l’édification de la Nouvelle Ruralité.

Le 14e Congrès national du Parti a fixé comme orientations la transition de l’économie rurale vers des modèles verts, écologiques et circulaires, le développement des chaînes de valeur ainsi que le recours accru aux sciences, aux technologies et à la transformation numérique dans l’agriculture, a rappelé le vice-Premier ministre.

Il a appelé les organisations du Parti, les autorités et l’Union des agriculteurs du Vietnam à mettre en œuvre les orientations de la Conclusion n° 219-KL/TW du Bureau politique sur l’agriculture, les agriculteurs et les zones rurales à l’horizon 2030, avec une vision jusqu’en 2045.

Il a également appelé les autorités et les organismes concernés à prendre des mesures concrètes pour soutenir les agriculteurs, développer l’agriculture et moderniser les campagnes. Il a notamment demandé de lever les obstacles liés au foncier et aux infrastructures, et de mettre en œuvre efficacement les programmes et projets de développement agricole et rural déjà approuvés.

Placée sous l’égide du Comité central de l’Union des agriculteurs du Vietnam, cette cérémonie a été organisée par le journal Nong thon Ngay nay/Dan Viet, en collaboration avec la société d’engrais Binh Dien et la Banque de l’agriculture et du développement rural (Agribank). Elle a constitué le principal événement du programme « Fierté des agriculteurs vietnamiens » 2026.

Depuis 2013, ce programme a distingué 1.052 agriculteurs et 126 coopératives exemplaires, contribuant à promouvoir l’image d’agriculteurs instruits, dynamiques, innovants et maîtrisant les nouvelles technologies. -VNA

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