Économie

APEC 2026 : Fort potentiel de coopération financière entre le Vietnam et Hong Kong

Face à une croissance économique rapide et à des besoins massifs en infrastructures, le Vietnam se tourne vers Hong Kong pour financer son développement, alors qu’un nombre croissant d’entreprises vietnamiennes préparent leur introduction en bourse sur la place financière asiatique.

Le Dr Jonathan Choi, président du groupe hongkongais Sunwah, président de la Chambre générale de commerce chinoise de Hong Kong et président du groupe vietnamien VinaCapital. Photo: VNA
Le Dr Jonathan Choi, président du groupe hongkongais Sunwah, président de la Chambre générale de commerce chinoise de Hong Kong et président du groupe vietnamien VinaCapital. Photo: VNA

Hong Kong (VNA) – Le Dr Jonathan Choi, président du groupe hongkongais Sunwah, président de la Chambre générale de commerce chinoise de Hong Kong et président du groupe vietnamien VinaCapital, a souligné le potentiel de renforcement de la coopération financière entre Hong Kong et le Vietnam.

Il s’exprimait lors d’un entretien accordé à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) en amont de la réunion des ministres des Finances de l’APEC, que Hong Kong accueillera les 20 et 21 octobre.

Évoquant le rôle de Hong Kong dans le soutien aux économies en plein essor telles que celle du Vietnam, le Dr Jonathan Choi a indiqué que Hong Kong est un centre financier international solidement établi, doté d’une vaste expérience en matière d’introduction en bourse et de levée de fonds.

Le Vietnam et Hong Kong peuvent renforcer leurs liens financiers à mesure que davantage d’entreprises vietnamiennes se préparent à lever des capitaux et à s’introduire en bourse à Hong Kong.

Face à l’essor rapide de son économie, le Vietnam doit mobiliser des investissements massifs pour moderniser ses infrastructures. Ses seules ressources nationales pouvant être insuffisantes pour couvrir de tels besoins, la place financière de Hong Kong s’impose comme un levier de capitaux incontournable pour le pays.


Au-delà des infrastructures, le Dr Jonathan Choi a souligné que l’énergie verte, la transition écologique et l’économie numérique constituaient trois autres domaines offrant un potentiel de coopération considérable. Hong Kong possède une expertise de premier plan dans l’émission d’obligations vertes et durables visant à soutenir le marché.

Outre la satisfaction des besoins de financement des entreprises, Hong Kong pourrait également accompagner le Vietnam dans le renforcement de ses institutions, la formation des ressources humaines et la gestion des risques, notamment dans le cadre du développement du Centre financier international du Vietnam (VIFC).

En sa qualité de président de Sunwah et VinaCapital, il a indiqué que ces deux organisations œuvraient activement à promouvoir des liens concrets. Sunwah Kingsway, société de conseil en investissement cotée à Hong Kong, peut aider les entreprises vietnamiennes à mener à bien leur processus d’introduction en bourse sur la place hongkongaise. De son côté, VinaCapital, fort de plus de vingt ans d’expérience au Vietnam, est prêt à proposer une gamme de services financiers et de solutions de levée de fonds.

Sunwah a également collaboré avec l’ancien ministère vietnamien du Plan et de l’Investissement pour organiser des forums financiers à Shanghai, mettant ainsi en relation les milieux d’affaires et financiers de Shanghai et de Hong Kong avec le Vietnam. Il a en outre invité des représentants impliqués dans le développement du VIFC à participer à des programmes d’échange et de formation auprès de l’Autorité monétaire de Hong Kong (HKMA).

Selon le Dr Jonathan Choi, le développement des infrastructures constitue une priorité majeure pour le Vietnam, car des infrastructures insuffisantes freineraient la croissance des échanges commerciaux et l’attraction des investissements. Les grands projets — tels que la ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud, les liaisons ferroviaires à grande vitesse le long de la frontière entre le Vietnam et la Chine, ainsi que les infrastructures de transport aérien et maritime — nécessitent tous des investissements à long terme.

Hong Kong constitue une plateforme internationale idéale pour permettre au Vietnam de mobiliser des capitaux via des canaux flexibles, notamment en attirant des investisseurs de Hong Kong, de Chine continentale et d’autres marchés internationaux, en émettant des obligations souveraines et en développant des partenariats public-privé (PPP).

Hong Kong attire des capitaux mondiaux grâce à plusieurs positions de premier plan à l’échelle internationale. Le territoire occupe actuellement la première place mondiale pour la levée de fonds via des introductions en bourse (IPO), a dépassé la Suisse pour devenir le plus grand centre de gestion d’actifs au monde et arrive en tête en Asie pour l’émission d’obligations vertes.

Rappelant le rôle crucial des événements de l’APEC pour la région, il a souligné que leur impact dépasse largement la simple mobilisation de capitaux. Ces rendez-vous s’imposent comme de puissants catalyseurs d’innovation et de connectivité institutionnelle. En tête du classement mondial de l’innovation pour la deuxième année consécutive, le corridor technologique Hong Kong-Shenzhen-Guangzhou s’impose comme un laboratoire idéal des innovations financières et technologiques.

Le Dr Jonathan Choi a mis en relief la portée stratégique de ce calendrier pour le Vietnam. Alors que la Chine s’apprête à accueillir l’APEC en 2026, le Vietnam prendra le relais en 2027. Dans cette perspective, la participation des officiels vietnamiens aux réunions de l’APEC à Hong Kong et à Shenzhen cette année leur offrira une expérience pratique précieuse, essentielle pour garantir la continuité des politiques et peaufiner les préparatifs de l’APEC 2027. – VNA

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#APEC 2026 #coopération financière entre Hong Kong et le Vietnam
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