Économie

Vietnam : renforcer les liens entre entreprises étrangères et sous-traitants locaux

Malgré les importants investissements directs étrangers attirés par le Vietnam, les liens entre les multinationales et les entreprises locales restent limités. Le renforcement de la sous-traitance industrielle, à travers le transfert de technologies, la formation et le développement des fournisseurs vietnamiens, constitue un enjeu majeur pour accroître la compétitivité de l’économie et favoriser une intégration plus profonde dans les chaînes de valeur mondiales.

Les secteurs du textile-habillement et du cuir-chaussure s’orientent vers un modèle industriel allant au-delà de la sous-traitance et de l’assemblage, afin de se positionner sur des segments à plus forte valeur ajoutée, d’accroître le contenu technologique et de renforcer leur compétitivité. Photo: VNA
Les secteurs du textile-habillement et du cuir-chaussure s’orientent vers un modèle industriel allant au-delà de la sous-traitance et de l’assemblage, afin de se positionner sur des segments à plus forte valeur ajoutée, d’accroître le contenu technologique et de renforcer leur compétitivité. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Après près de quatre décennies d’ouverture économique, le Vietnam a obtenu des résultats significatifs en matière d’attraction des investissements directs étrangers (IDE). Toutefois, les liens entre les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises nationales restent limités.

De nombreux fournisseurs vietnamiens interviennent essentiellement dans la sous-traitance et l’assemblage, tandis que leurs capacités à fournir des composants, à développer des technologies et à intégrer les segments à forte valeur ajoutée des chaînes de valeur demeurent insuffisantes.

Dans un contexte de recomposition des chaînes d’approvisionnement mondiales, marqué par des exigences environnementales accrues et l’essor des technologies numériques, le développement de l’industrie auxiliaire constitue un enjeu majeur pour renforcer la compétitivité de l’économie vietnamienne. Il nécessite une coordination étroite entre les pouvoirs publics, les multinationales et les entreprises locales.

Selon Bui Thu Thuy, directrice adjointe de l’Agence de l’investissement étranger relevant du ministère des Finances, malgré l’attractivité du Vietnam pour les IDE, le taux de localisation dans les chaînes de production des entreprises étrangères n’est que de 20 à 25 %. Le transfert de technologies reste principalement cantonné à l’assistance technique au sein des entreprises, sans produire suffisamment d’effets d’entraînement pour permettre aux entreprises privées vietnamiennes de participer davantage aux activités à forte valeur ajoutée.

Pour remédier à cette situation, le projet de révision de la Loi sur l’investissement prévoit d’étudier des mécanismes d’incitation conformes aux pratiques internationales pour les projets s’engageant à transférer des technologies et à développer des fournisseurs locaux. Le suivi des projets devrait également être renforcé afin d’évaluer le respect des engagements pris et d’améliorer l’efficacité des mesures incitatives.

De son côté, Samsung Vietnam déploie des programmes destinés à améliorer les capacités de production des entreprises vietnamiennes de l’industrie de sous-traitance. Cha Ji Ho, vice-directeur général chargé du Centre des achats de Samsung Vietnam, indique que le groupe étend ses programmes de conseil sur les usines intelligentes et les moules intelligents à plusieurs pôles industriels, notamment Phu Tho, Hai Phong et Thai Nguyen, en complément des localités déjà couvertes, comme Bac Ninh et Hô Chi Minh-Ville.

Ces initiatives portent non seulement sur les équipements et les processus de production, mais aussi sur la formation d’experts au sein des entreprises partenaires. L’objectif est de leur permettre de maintenir durablement leurs efforts d’amélioration, d’accroître leur productivité et de répondre aux exigences des donneurs d’ordre.

La qualité des ressources humaines et le respect constant des normes constituent également des défis importants. Jackson Woo, directeur général de SGS Vietnam, souligne que les entreprises peuvent rencontrer des difficultés même après avoir suivi des formations et obtenu des certifications internationales. Le renouvellement du personnel et la préservation des compétences peuvent compromettre la stabilité de la qualité et, par conséquent, les perspectives de coopération avec les acheteurs mondiaux.

Le développement de l’industrie de sous-traitance ne saurait donc se limiter aux investissements dans les usines et les technologies. Il suppose un dispositif de soutien cohérent, comprenant des politiques de financement adaptées, des procédures d’importation des équipements et des technologies plus fluides, ainsi qu’une coopération renforcée entre les pouvoirs publics, les établissements de formation et les entreprises.

Pour intégrer plus profondément les chaînes d’approvisionnement, les entreprises locales doivent enfin garantir durablement la qualité, les délais, les coûts et la conformité aux exigences techniques. Elles devront ainsi planifier leurs investissements en fonction de leurs capacités financières, moderniser progressivement leurs processus de production et renforcer les compétences de leurs équipes.-VNA

#Kinh tế tư nhân #NQ 68 #entreprises étrangères #sous-traitants locaux
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