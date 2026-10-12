Des entreprises fortes contribuent à la puissance nationale, selon le dirigeant To Lam

Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a rencontré le 12 octobre à Hanoï des représentants d’entreprises exemplaires, à la veille de la Journée des entrepreneurs vietnamiens, célébrée le 13 octobre.

À cette occasion, il a rappelé la lettre adressée le 13 octobre 1945 par le Président Hô Chi Minh aux milieux industriels et commerciaux, soulignant le lien entre la prospérité nationale et celle des entreprises. Cette vision demeure le fondement de la coopération entre l’État et les entrepreneurs.

Le dirigeant a salué les contributions des entreprises au développement économique, au maintien de la production et à la protection sociale, ainsi que leur soutien aux populations touchées par les catastrophes naturelles et aux personnes vulnérables.

Le Vietnam vise à devenir, d’ici 2030, un pays doté d’une industrie moderne et à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, puis un pays développé à revenu élevé à l’horizon 2045. Pour concrétiser ces ambitions, le pays a besoin d’entreprises capables de maîtriser les technologies, de bâtir des marques reconnues et de développer des réseaux de production compétitifs à l’échelle internationale.

Le dirigeant a appelé les autorités à résoudre les difficultés relevant de leur responsabilité et les entreprises à innover. La confiance doit se construire des deux côtés : l’État doit protéger les droits légitimes des entreprises et respecter ses engagements, tandis que celles-ci doivent investir dans la durée, respecter la loi et assumer leurs responsabilités envers les salariés et la société.

Parmi les priorités figurent la mise en place d’un climat des affaires stable, transparent et équitable. Le dirigeant a également demandé de préserver la stabilité macroéconomique, de maîtriser l’inflation et de régler les difficultés liées au foncier, à la planification et à l’investissement...

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, et des représentants d’entreprises exemplaires. Photo: VNA

Il a par ailleurs appelé les entreprises à placer la technologie, les ressources humaines et la gouvernance au cœur de leur développement. Les technologies numériques et l’intelligence artificielle doivent contribuer à améliorer la productivité et l’efficacité. Il a encouragé le renforcement des liens entre entreprises, universités et instituts de recherche.

Les entreprises publiques doivent utiliser efficacement les ressources et se concentrer sur les secteurs clés, cherchant à ouvrir davantage de possibilités aux entreprises nationales. Les marchés publics doivent garantir la transparence et une concurrence équitable, tandis que les ménages exerçant une activité commerciale doivent être accompagnés pour se développer en entreprises. Les entreprises sont appelées à diversifier leurs marchés et leurs sources d’approvisionnement, à améliorer leur position dans les chaînes de valeur mondiales et à respecter leurs engagements en matière de qualité et de propriété intellectuelle...

Le dirigeant a appelé les entreprises à garantir la sécurité, les revenus et les droits des travailleurs, à leur offrir des possibilités de formation, à utiliser les ressources de manière responsable, à remplir leurs obligations fiscales et à s’engager auprès de la communauté.

Il a indiqué que le 4e Plénum du Comité central du Parti du 14e mandat avait adopté un règlement sur la participation des membres du Parti aux activités d’investissement et d’affaires, encourageant leur enrichissement légitime dans le respect des principes du Parti.

Il a enfin réaffirmé que le Parti et l’État protégeraient les droits et intérêts légitimes des entrepreneurs et créeraient les conditions nécessaires pour qu’ils puissent développer leurs talents et s’enrichir légitimement. Il les a encouragés à bâtir des entreprises et des marques fondées sur la qualité, les compétences et la confiance, contribuant ainsi à renforcer la puissance nationale. -VNA

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