Le Vietnam et le Cambodge déterminés à porter leur coopération économique à un niveau supérieur

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Phnom Penh (VNA) – Le Vietnam et le Cambodge entendent exploiter davantage les complémentarités de leurs deux économies, renforcer la connectivité des infrastructures, de la logistique et des chaînes d’approvisionnement, et faciliter les investissements et les activités des entreprises des deux pays, avec pour objectif de porter prochainement leurs échanges commerciaux bilatéraux à 20 milliards de dollars.

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C’est ce qu’ont souligné le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung et son homologue cambodgien Hun Manet lors du Forum des entreprises Vietnam-Cambodge 2026, qu’ils ont coprésidé dans l’après-midi du 9 octobre à Phnom Penh.

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Organisé par le ministère vietnamien des Finances, en coordination avec le Conseil pour le développement du Cambodge (CDC), le ministère cambodgien du Commerce et l’ambassade du Vietnam au Cambodge, le forum s’est tenu à l’occasion de la visite officielle du Premier ministre Lê Minh Hung au Royaume du Cambodge. Il a réuni des responsables des ministères, des secteurs et des collectivités locales, ainsi qu’environ 300 représentants d’entreprises des deux pays, venus partager leurs expériences, examiner les difficultés rencontrées et proposer des mesures pour dynamiser les échanges commerciaux et les investissements bilatéraux.

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Selon les données présentées lors du Forum, les échanges commerciaux entre le Vietnam et le Cambodge ont atteint environ 11,4 milliards de dollars en 2025, en hausse de plus de 12 %. Sur les huit premiers mois de 2026, ils se sont élevés à près de 8,7 milliards de dollars. Le Vietnam est actuellement le premier partenaire commercial du Cambodge au sein de l’ASEAN et son troisième partenaire à l’échelle mondiale.

En matière d’investissement, le Vietnam compte actuellement 223 projets au Cambodge, représentant un capital total d’environ 3,4 milliards de dollars, dans des secteurs tels que l’agriculture, les télécommunications, la finance et la banque, l’aviation, l’agroalimentaire, le commerce et les services. De leur côté, les entreprises cambodgiennes ont réalisé 50 projets au Vietnam, pour un investissement total de 81,6 millions de dollars.

De nombreuses entreprises vietnamiennes sont implantées de longue date au Cambodge. Outre leurs résultats économiques, elles contribuent à la création de dizaines de milliers d’emplois, aux recettes budgétaires et aux activités de bien-être social dans les localités où elles opèrent. Des représentants d’entreprises des deux pays, dont Viettel (Metfone), Long Sreng International, le Groupe Électricité du Vietnam, Rithy Group, Vinamilk (Angkor Milk) et l’Association des entreprises vietnamiennes au Cambodge, ont présenté leurs expériences et formulé des propositions concernant notamment la fiscalité, le foncier, l’agriculture, les procédures douanières et phytosanitaires, le transport et les paiements transfrontaliers.

Le Premier ministre Lê Minh Hung lors du Forum. Photo : VNA

Prenant la parole au forum, le Premier ministre Lê Minh Hung a souligné que le Vietnam et le Cambodge étaient deux pays voisins proches, dont les relations reposaient sur le principe de « bon voisinage, amitié traditionnelle, coopération globale et durabilité à long terme ». Les relations bilatérales ne cessent de se développer de manière étroite, globale et efficace. La coopération économique, commerciale et en matière d’investissement constitue un pilier important de ces relations et a enregistré des résultats positifs.

Toutefois, selon le chef du gouvernement vietnamien, la coopération économique dispose encore d’une marge de progression considérable et ne correspond pas pleinement à la qualité des relations politiques ni au potentiel des deux pays. Il est donc nécessaire de développer les projets d’investissement, de renforcer la connectivité des infrastructures et de la logistique, et de simplifier les procédures afin de faciliter davantage les activités des entreprises.

Évoquant les orientations de développement du Vietnam pour la nouvelle période, le Premier ministre Lê Minh Hung a indiqué que son pays mettait en œuvre des mesures globales pour renouveler son modèle de croissance, en faisant de la science et de la technologie, de la transformation numérique, de l’innovation et de l’amélioration de la qualité des ressources humaines des leviers essentiels. Ces efforts visent à renforcer les capacités, la productivité et la compétitivité de l’économie. Le Vietnam accélère également les réformes institutionnelles et considère le secteur privé comme l’un des moteurs les plus importants de l’économie. Il s’est fixé pour objectif d’atteindre une croissance à deux chiffres pour la période 2026-2030 et de devenir un pays développé à revenu élevé d’ici 2045.

Le Premier ministre vietnamien a salué les réalisations du Cambodge en matière de développement ainsi que l’amélioration notable de son environnement d’investissement et des affaires. Il a estimé que les deux économies présentaient de fortes complémentarités. Le Cambodge dispose d’atouts en matière de terres agricoles, de ressources agricoles et de matières premières, d’une main-d’œuvre jeune et d’un accès aux marchés internationaux. Le Vietnam possède, pour sa part, des capacités de transformation, un réseau portuaire et logistique, une expérience approfondie de l’intégration internationale et un réseau de plus de 60 partenaires dans le cadre d’accords de libre-échange.

Une meilleure mise en synergie de ces avantages permettrait de créer des chaînes de valeur communes plus compétitives et de conquérir les marchés régionaux et internationaux. Selon le Premier ministre Lê Minh Hung, l’objectif convenu par les dirigeants des deux pays de porter prochainement les échanges commerciaux bilatéraux à 20 milliards de dollars est tout à fait réalisable, à condition que les gouvernements et les entreprises conjuguent leurs efforts et passent résolument à l’action.

Afin de porter la coopération économique bilatérale à un niveau supérieur, le Premier ministre vietnamien a proposé cinq grandes orientations.

Premièrement, les deux gouvernements et leurs ministères et organismes concernés doivent poursuivre la coordination des cadres institutionnels et des politiques, examiner et simplifier les procédures relatives à l’investissement, au foncier, à l’entrée et à la sortie du territoire, aux douanes et aux contrôles phytosanitaires. Il a également proposé de maintenir un dialogue périodique entre les gouvernements et les entreprises des deux pays, au moins une fois par an, au niveau des dirigeants gouvernementaux ou des ministères, afin que les difficultés puissent être examinées et réglées rapidement et efficacement.

Deuxièmement, les deux parties doivent renforcer la connectivité des infrastructures afin de mieux relier leurs marchés. La priorité sera accordée aux autoroutes, aux chemins de fer et aux voies navigables intérieures reliant les deux pays, notamment à l’accélération du projet d’autoroute Hô Chi Minh-Ville – Môc Bai – Bavet – Phnom Penh. Il convient également de moderniser les postes-frontières, les marchés frontaliers et les centres logistiques, ainsi que de promouvoir le mécanisme de « guichet unique, arrêt unique » aux principaux postes-frontières, afin d’accélérer la circulation des marchandises et d’en réduire les coûts.

Troisièmement, la coopération agricole et agroalimentaire doit s’inscrire davantage dans des chaînes de valeur intégrées. Au-delà des échanges de matières premières brutes, les entreprises des deux pays sont encouragées à investir conjointement dans les zones de production, la transformation approfondie, les normes de qualité et la traçabilité au Cambodge, afin d’accroître la valeur ajoutée des produits et de permettre aux agriculteurs cambodgiens d’en tirer davantage de bénéfices.

Quatrièmement, les deux pays doivent approfondir leur coopération dans les domaines de la finance et de la banque, développer les paiements en monnaies nationales et les paiements transfrontaliers par QR code, et permettre aux banques des deux pays d’élargir leurs réseaux et de mieux répondre aux besoins de financement des entreprises et de la population.

Cinquièmement, ils doivent renforcer leur coopération dans les nouveaux moteurs de croissance, notamment la transformation numérique, le commerce électronique, les énergies renouvelables, l’interconnexion des réseaux électriques, le tourisme et la formation de ressources humaines hautement qualifiées.

S’adressant aux entreprises, Le Premier ministre Lê Minh Hung les a encouragées à privilégier les investissements à long terme et responsables, à respecter strictement la législation du pays d’accueil, ainsi que la culture et les coutumes de la population locale, à recruter et à former en priorité la main-d’œuvre locale, à protéger l’environnement et à contribuer activement aux communautés où elles sont implantées.

Il a également appelé les entreprises vietnamiennes et cambodgiennes à renforcer leurs partenariats, à investir conjointement, à construire des chaînes d’approvisionnement, à développer des produits et à exploiter ensemble les marchés tiers. Le Vietnam encourage les entreprises cambodgiennes à investir sur son territoire et à tirer parti de ses infrastructures et de son réseau d’accords de libre-échange pour accéder aux marchés régionaux et mondiaux.

Le Premier ministre a affirmé que le gouvernement vietnamien continuerait d’accompagner et de soutenir les entreprises vietnamiennes investissant au Cambodge, tout en accueillant favorablement les entreprises cambodgiennes souhaitant investir et exercer leurs activités au Vietnam. Il a chargé le ministère des Finances, en coordination avec les ministères et organismes concernés et l’ambassade du Vietnam au Cambodge, de recenser les propositions formulées par les entreprises et de prendre les mesures nécessaires. Les questions relevant de la compétence vietnamienne devront être réglées de manière définitive, tandis que celles nécessitant une coordination bilatérale seront examinées avec les autorités cambodgiennes.

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Le Premier ministre Hun Manet. Photo : VNA

Pour sa part, le Premier ministre Hun Manet a salué l’organisation du forum, estimant que la forte participation des entreprises des deux pays témoignait de leur confiance et de leur intérêt pour l’élargissement de la coopération commerciale et des investissements. Dans un contexte régional et international marqué par des évolutions rapides et complexes, le Cambodge et le Vietnam continuent de privilégier la coopération et la complémentarité. Leurs relations demeurent solides et stables, tout en se développant dans de nombreux domaines, notamment le commerce, l’investissement, le tourisme et les échanges entre les peuples.

Le Premier ministre cambodgien Hun Manet a estimé que l’objectif de 20 milliards de dollars d’échanges commerciaux bilatéraux était tout à fait réalisable, compte tenu des liens étroits et du potentiel des deux pays. Il a toutefois souligné que l’amélioration de la qualité et de la profondeur de la connectivité économique était tout aussi importante que l’augmentation des échanges.

Selon lui, la connectivité des infrastructures ne constitue qu’une première étape. Il faut désormais transformer les liaisons routières en connexions productives, en faisant du corridor Hô Chi Minh-Ville – Môc Bai – Bavet – Phnom Penh un véritable corridor économique et industriel reliant les usines, les zones industrielles et économiques, les prestataires logistiques et les marchés des deux pays.

Le dirigeant cambodgien a également souligné le potentiel considérable de la coopération touristique. En 2025, le Cambodge a accueilli plus d’un million de visiteurs vietnamiens, faisant du Vietnam l’un de ses principaux marchés émetteurs. Dans le même temps, un nombre croissant de Cambodgiens choisissent le Vietnam pour leurs voyages touristiques et leurs séjours de soins de santé. Hun Manet a encouragé les ministères concernés ainsi que les entreprises de tourisme, les compagnies aériennes et les établissements hôteliers des deux pays à intensifier leurs actions de promotion, à développer de nouveaux produits et à attirer conjointement des visiteurs en provenance de marchés tiers.

Le Premier ministre cambodgien a réaffirmé que le gouvernement royal du Cambodge continuerait de garantir les conditions essentielles à l’investissement et de poursuivre l’amélioration de l’environnement des affaires. Il a appelé les entreprises et les investisseurs des deux pays à saisir de nouvelles opportunités, en passant du simple commerce à des investissements dans la transformation approfondie, la création de valeur ajoutée et une participation accrue aux chaînes d’approvisionnement régionales.

Les deux Premiers ministres ont exprimé leur confiance dans les perspectives de la coopération économique bilatérale, qui devrait produire des résultats concrets au cours de la nouvelle période de développement et contribuer à célébrer le 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Cambodge en 2027.

À cette occasion, en présence des deux Premiers ministres, les organismes et entreprises des deux pays ont échangé cinq documents de coopération, dont deux certificats modifiés d’enregistrement d’investissements vietnamiens à l’étranger concernant des projets de culture et d’élevage du groupe THACO AGRI dans les provinces cambodgiennes de Kratie et de Ratanakiri, pour un investissement total de 648 millions de dollars.- VNA

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