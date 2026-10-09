Le Premier ministre Le Minh Hung multiplie les rencontres de haut niveau au Laos

En visite officielle à Vientiane, le Premier ministre Le Minh Hung s’est entretenu avec son homologue lao et a rencontré les plus hauts dirigeants du pays afin de renforcer les liens privilégiés entre le Vietnam et le Laos.

Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung a entamé le 8 octobre une visite officielle au Laos, à l’invitation de son homologue Saleumxay Kommasith.

À Vientiane, les deux Premiers ministres ont eu un entretien consacré au renforcement de l’amitié traditionnelle et de la solidarité spéciale entre les deux pays.

Le chef du gouvernement vietnamien a également rencontré le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao et président lao, Thongloun Sisoulith, et le président de l’Assemblée nationale lao, Sonexay Siphandone.- VNA