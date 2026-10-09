Politique

Le PM vietnamien souligne le rôle des peuples dans les relations spéciales Vietnam-Laos

Le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung a souligné le rôle essentiel de la communauté vietnamienne au Laos dans le renforcement des relations d’amitié, de solidarité spéciale et de coopération intégrale entre les deux pays, affirmant que ces liens se nourrissent avant tout de l’attachement et des échanges entre les peuples.

Le Premier ministre Lê Minh Hung rencontre des représentants de la communauté vietnamienne au Laos. Photo: VNA
Le Premier ministre Lê Minh Hung rencontre des représentants de la communauté vietnamienne au Laos. Photo: VNA

Vientiane (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle les 8 et 9 octobre, le Premier ministre Lê Minh Hung a rencontré ce vendredi 9 octobre à Vientiane des représentants de la communauté vietnamienne au Laos.

L’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyên Minh Tâm, a indiqué que la communauté vietnamienne comptait environ 100.000 personnes. Elle fait preuve de solidarité et d’entraide, contribuent au développement socio-économique de leur pays d’accueil et entretiennent des liens étroits avec leur Patrie. Ils constituent ainsi un pont important entre les deux pays.

Les Vietnamiens s’attachent également à transmettre la langue vietnamienne aux jeunes générations, à maintenir les activités culturelles et à contribuer à l’amitié entre les deux peuples.

S’adressant à ses compatriotes, le Premier ministre a indiqué avoir proposé aux autorités lao de continuer à leur offrir des conditions favorables à leur vie et à leurs activités, contribuant ainsi au renforcement des relations bilatérales. « Les relations Vietnam-Laos ne sont pas seulement nourries par les dirigeants, mais aussi par les peuples, à la base, grâce aux liens étroits entre les communautés, les citoyens et les entreprises des deux pays », a-t-il déclaré. Il a souligné que chaque membre de la communauté pouvait, par des actions concrètes, contribuer au développement de sa Patrie comme à celui du Laos, tout en consolidant l’amitié entre les deux nations.

Le chef du gouvernement a également estimé que sa visite constituait une occasion importante de concrétiser les accords conclus à haut niveau entre les deux Partis et les deux États et de donner un nouvel élan à leur mise en œuvre, notamment en ce qui concerne les grands projets de coopération stratégique.

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Le Premier ministre Lê Minh Hung s'exprime lors de la rencontre. Photo: VNA

Présentant la situation nationale, il a précisé que malgré une conjoncture internationale complexe, le Vietnam avait maintenu, au premier semestre, une dynamique de développement positive, la stabilité macroéconomique et la protection sociale, tout en renforçant ses relations extérieures et son intégration internationale.

Le Premier ministre a précisé que la Résolution n° 23-NQ/TW, adoptée le 2 août 2026, considérait les Vietnamiens de l’étranger comme une partie indissociable de la nation et une ressource stratégique importante. Elle préconise de passer d’une approche axée sur la mobilisation et l’assistance à une démarche privilégiant l’accompagnement, la création de conditions favorables et la valorisation de leurs ressources, notamment celles des intellectuels, des experts, des entrepreneurs, des scientifiques et des jeunes générations.

Il a appelé les entrepreneurs à développer leurs investissements et leurs activités afin de renforcer les liens économiques bilatéraux, et les associations à consolider la solidarité au sein de la communauté. Les jeunes, a-t-il ajouté, doivent approfondir leurs connaissances scientifiques et technologiques et maîtriser les langues étrangères afin de devenir de nouveaux ambassadeurs de l’amitié entre les deux pays.

Enfin, le Premier ministre a assuré que les propositions de ses compatriotes seraient transmises aux ministères et organismes compétents afin que des solutions aux difficultés rencontrées puissent être réglées.

Il a demandé aux représentations vietnamiennes au Laos de renforcer leur soutien à la communauté, notamment en matière de préservation culturelle, d’enseignement du vietnamien et de coopération dans les domaines de l’investissement, de l’éducation, des sciences et des technologies ainsi que des échanges entre les peuples. -VNA

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