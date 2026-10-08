Vietnam-Laos : les ministres de la Défense renforcent leur coopération

Vientiane (VNA) – Dans le cadre de la visite officielle du Premier ministre Le Minh Hung au Laos, le général d’armée Phan Van Giang, membre du Bureau politique du Parti communiste du Vietnam (PCV), vice-Premier ministre et ministre vietnamien de la Défense, a rencontré, le 8 octobre, son homologue lao, le général d’armée Khamlieng Outhakaysone, également membre du Bureau politique du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et vice-Premier ministre.



Lors de cette rencontre, le général Phan Van Giang a souligné que le déplacement du Premier ministre Le Minh Hung au Laos constituait sa première visite officielle à l’étranger depuis son entrée en fonction, témoignant de la priorité absolue accordée par le Vietnam à ses relations avec le Laos. Il s’est dit convaincu que la coopération bilatérale en matière de défense continuerait à renforcer la cohésion stratégique entre les deux pays.



Les deux parties ont salué les résultats de la mise en œuvre du Plan de coopération pour 2026 entre leurs ministères, notamment dans l’exécution des missions confiées par les hauts dirigeants des deux pays. Elles ont convenu de poursuivre leur coopération et leur soutien mutuel au sein des forums multilatéraux régionaux et internationaux, ainsi que lors des événements organisés par chaque pays. Elles ont également décidé de préparer et de signer le Plan de coopération pour 2027, tout en renforçant leur collaboration dans les domaines de la formation et de la médecine militaire.



Les deux parties ont par ailleurs convenu de coordonner les préparatifs des célébrations du 65e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-Laos (5 septembre 1962 – 5 septembre 2027) et du 50e anniversaire de la signature du Traité d’amitié et de coopération bilatéral (18 juillet 1977 – 18 juillet 2027).



Le général Phan Van Giang s’est enfin réjoui de la prochaine visite officielle au Vietnam du général Khamlieng Outhakaysone, prévue du 12 au 15 octobre. Le général lao participera à la rencontre annuelle des trois ministres de la Défense et assistera à un exercice conjoint de défense civile face aux super-typhons, réunissant les armées du Vietnam, du Cambodge et du Laos. -VNA

