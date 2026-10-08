Communiqué de presse sur la quatrième journée de travail du 4e Plénum du CC du PCV du 14e mandat

Hanoï (VNA) – Dans la matinée du 8 octobre 2026, le 4e Plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam du 14e mandat a entamé sa quatrième journée de travail en séance plénière. Le Minh Hung, membre du Bureau politique et Premier ministre, a présidé la séance au nom du Bureau politique.
Le Comité central et les délégués ont examiné trois contenus : le rapport sur la situation du développement socio-économique et l’exécution du budget de l’État en 2026, ainsi que les prévisions du plan de développement socio-économique et du budget de l’État pour 2027 ; le projet général et quatre projets thématiques consacrés au bilan de la pratique et à l’étude de la modification et du complément des Statuts du Parti ; ainsi que le projet détaillé du rapport sur le bilan des 100 ans de direction de la révolution vietnamienne par le Parti (1930-2030), les orientations de la direction du développement national pour les 100 années suivantes (2030-2130), et le rapport sur le bilan de 40 ans de mise en œuvre du Programme politique sur l’édification du pays durant la période de transition vers le socialisme.
Le Bureau politique et le Secrétariat ont examiné les rapports sur la prise en compte et l’explication des avis exprimés par les membres du Comité central lors des discussions du 7 octobre 2026.
Dans l’après-midi, Trân Thanh Mân, membre du Bureau politique et président de l’Assemblée nationale (AN), a présidé la séance au nom du Bureau politique. Le Comité central et les délégués ont assisté à la séance de clôture et entendu les rapports du Bureau politique sur la prise en compte et l’explication des avis formulés lors des discussions.
Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et membre permanent du Secrétariat, a présenté le rapport sur la prise en compte et l’explication des avis concernant le contrôle et la supervision, la participation des membres du Parti aux activités d’investissement et commerciales, la modification et le complément des Statuts du Parti, ainsi que les bilans des 100 ans de direction de la révolution vietnamienne et de 40 ans de mise en œuvre du Programme politique sur l’édification du pays.
Nguyen Duy Ngoc, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission centrale de l’organisation du Parti, a présenté le rapport consacré à l’édification et au renforcement du Parti, aux méthodes de direction du Parti et au travail du personnel.
Pham Gia Tuc, membre du Bureau politique et vice-Premier ministre permanent, a présenté le volet consacré au développement socio-économique ainsi qu’à l’attraction et à la valorisation des talents.
Le Comité central a discuté de ces contenus et adopté par vote la résolution du 4e Plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam du 14e mandat.
Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a prononcé le discours de clôture.
Le Comité central du Parti appelle l’ensemble du Parti, de la population et des forces armées à continuer de promouvoir la tradition patriotique, à renforcer l’unité et la solidarité, à faire preuve de responsabilité, d’autonomie et d’autosuffisance, à encourager l’innovation et à redoubler d’efforts pour surmonter les difficultés et les défis, atteindre les objectifs et accomplir les tâches fixés pour 2026, et assurer la mise en œuvre réussie de la Résolution du 14e Congrès national du Parti. - VNA
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