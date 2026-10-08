Le président du Panama et son épouse achèvent leur visite officielle au Vietnam

Hanoï (VNA) – Vers midi le 8 octobre, le président de la République du Panama, José Raúl Mulino Quintero, et son épouse, Maricel Cohen De Mulino, ont quitté Hanoï, concluant avec succès leur visite officielle au Vietnam, effectuée du 5 au 8 octobre 2026 à l’invitation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président, To Lam, et de son épouse. Durant leur séjour, le président panaméen et la haute délégation l’accompagnant se sont rendus au Mémorial des héros morts pour la Patrie, rue Bac Son, et ont rendu hommage au Président Ho Chi Minh en son mausolée à Hanoï.



Le secrétaire général et président To Lam a présidé la cérémonie d'accueil officielle, s'est entretenu avec le chef d'État panaméen et a offert un banquet en son honneur. Les deux dirigeants ont coanimé une rencontre avec la presse et assisté à la cérémonie d'échange de plusieurs documents de coopération bilatérale. Par ailleurs, le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung et le président de l'Assemblée nationale vietnamienne Tran Thanh Man ont également eu des entrevues séparées avec le président José Raúl Mulino Quintero.



Lors de ces rencontres, les dirigeants vietnamiens ont souligné l’importance de cette première visite d’un chef d’État panaméen au Vietnam en 14 ans, après la célébration du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 2025. Le Vietnam a réaffirmé qu'il attache une grande valeur à son amitié traditionnelle avec le Panama ainsi qu'à son rôle stratégique dans la région et dans le monde. Fort de son économie dynamique, du canal de Panama et de ses infrastructures logistiques et financières, le Panama constitue, avec le Vietnam, une passerelle commerciale stratégique entre l'Asie du Sud-Est et l'Amérique latine.



Le président panaméen a exprimé sa gratitude envers le Vietnam, premier pays à avoir signé le Protocole au Traité concernant la neutralité permanente et le fonctionnement du canal de Panama en 1979. Il a félicité le Vietnam pour ses réalisations majeures après 40 ans de Renouveau (Doi Moi), affirmant que le Panama considère le Vietnam comme un partenaire prioritaire en Asie-Pacifique et reste prêt à servir de pont vers l'Amérique latine.



Les dirigeants des deux pays ont salué les avancées positives de leurs relations et souligné leurs importantes complémentarités économiques. À cette occasion, les deux parties ont adopté une Déclaration conjointe définissant les orientations stratégiques visant à approfondir et à élargir la coopération bilatérale. Au Vietnam, le président panaméen et son épouse ont également visité le Temple de la Littérature (Van Mieu - Quoc Tu Giam). Le président José Raúl Mulino a prononcé un discours lors du Forum d’affaires Vietnam - Panama.

Pour leur part, l’épouse du secrétaire général et président To Lam, Ngo Phuong Ly, et l’épouse du président panaméen, Maricel Cohen de Mulino, ont participé à une activité de découverte de la culture des minorités ethniques vietnamiennes au lac Van, situé dans l’enceinte du Temple de la Littérature.- VNA