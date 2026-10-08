Politique

Le président du Panama et son épouse achèvent leur visite officielle au Vietnam

Le président de la République du Panama, José Raúl Mulino Quintero et son épouse, Maricel Cohen De Mulino ont conclu avec succès leur visite officielle au Vietnam, effectuée du 5 au 8 octobre 2026. 

Le secrétaire général et président To Lam (à droite) et le président de la République du Panama, José Raúl Mulino Quintero. Photo : VNA
Le secrétaire général et président To Lam (à droite) et le président de la République du Panama, José Raúl Mulino Quintero. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Vers midi le 8 octobre, le président de la République du Panama, José Raúl Mulino Quintero, et son épouse, Maricel Cohen De Mulino, ont quitté Hanoï, concluant avec succès leur visite officielle au Vietnam, effectuée du 5 au 8 octobre 2026 à l’invitation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président, To Lam, et de son épouse. Durant leur séjour, le président panaméen et la haute délégation l’accompagnant se sont rendus au Mémorial des héros morts pour la Patrie, rue Bac Son, et ont rendu hommage au Président Ho Chi Minh en son mausolée à Hanoï.

Le secrétaire général et président To Lam a présidé la cérémonie d'accueil officielle, s'est entretenu avec le chef d'État panaméen et a offert un banquet en son honneur. Les deux dirigeants ont coanimé une rencontre avec la presse et assisté à la cérémonie d'échange de plusieurs documents de coopération bilatérale. Par ailleurs, le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung et le président de l'Assemblée nationale vietnamienne Tran Thanh Man ont également eu des entrevues séparées avec le président José Raúl Mulino Quintero.

Lors de ces rencontres, les dirigeants vietnamiens ont souligné l’importance de cette première visite d’un chef d’État panaméen au Vietnam en 14 ans, après la célébration du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 2025. Le Vietnam a réaffirmé qu'il attache une grande valeur à son amitié traditionnelle avec le Panama ainsi qu'à son rôle stratégique dans la région et dans le monde. Fort de son économie dynamique, du canal de Panama et de ses infrastructures logistiques et financières, le Panama constitue, avec le Vietnam, une passerelle commerciale stratégique entre l'Asie du Sud-Est et l'Amérique latine.

Le président panaméen a exprimé sa gratitude envers le Vietnam, premier pays à avoir signé le Protocole au Traité concernant la neutralité permanente et le fonctionnement du canal de Panama en 1979. Il a félicité le Vietnam pour ses réalisations majeures après 40 ans de Renouveau (Doi Moi), affirmant que le Panama considère le Vietnam comme un partenaire prioritaire en Asie-Pacifique et reste prêt à servir de pont vers l'Amérique latine.

Les dirigeants des deux pays ont salué les avancées positives de leurs relations et souligné leurs importantes complémentarités économiques. À cette occasion, les deux parties ont adopté une Déclaration conjointe définissant les orientations stratégiques visant à approfondir et à élargir la coopération bilatérale. Au Vietnam, le président panaméen et son épouse ont également visité le Temple de la Littérature (Van Mieu - Quoc Tu Giam). Le président José Raúl Mulino a prononcé un discours lors du Forum d’affaires Vietnam - Panama.

Pour leur part, l’épouse du secrétaire général et président To Lam, Ngo Phuong Ly, et l’épouse du président panaméen, Maricel Cohen de Mulino, ont participé à une activité de découverte de la culture des minorités ethniques vietnamiennes au lac Van, situé dans l’enceinte du Temple de la Littérature.- VNA

source
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #Panama
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Le président José Raúl Mulino Quintero prend la parole au Forum d'affaires Vietnam – Panama à Hanoï. Photo : VNA

Forum d'affaires Vietnam – Panama à Hanoï

Le Forum d'affaires Vietnam – Panama qui a eu lieu le 7 octobre à Hanoï a attiré la participation de la délégation panaméenne de haut rang, conduite par le président José Raúl Mulino aux côtés de plus de 100 dirigeants d'associations, de groupes et d'entreprises vietnamiennes.

Le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung (à droite) s'est entretenu, dans l'après-midi du 7 octobre à Hanoï, avec son homologue panaméen Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. Photo : VNA

Pour la mise en œuvre efficace des engagements de haut niveau Vietnam - Panama

Le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung et son homologue panaméen Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez ont convenu de coordonner avec les ministères et secteurs des deux pays l'élaboration d'un plan d'action conjoint visant à mettre en œuvre efficacement les engagements souscrits et à promouvoir la négociation des accords nécessaires pour parachever le cadre juridique pour la coopération à long terme.

Le président de l'Assemblée nationale (AN) vietnamienne Tran Thanh Man (à droite) et le président de la République du Panama, José Raúl Mulino Quintero. Photo : VNA

Vietnam et Panama renforcent la coopération entre les deux organes législatifs

Le président de l'AN vietnamienne Tran Thanh Man a apprécié la portée de la visite du président de la République du Panama, José Raúl Mulino Quintero, affirmant que le Vietnam attache une grande importance à l'amitié traditionnelle et à la coopération multiforme avec le Panama, considéré comme un partenaire clé en Amérique latine.

Voir plus

Panorama du 4e Plénum du Comité central du Parti. Photo: VNA

📝 Édito : 4e Plénum du Comité central : transformer les ressources en moteurs de développement

Lors du 4e Plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a appelé à définir clairement les priorités pour 2027 et à mieux mobiliser et utiliser les ressources nationales afin de transformer celles-ci en capacités réelles de production et de développement, tout en maintenant une croissance rapide, stable et durable.

Le vice-président de l'Assemblée nationale, Nguyen Hong Dien, prend la parole lors du débat général de haut niveau de la 153e Assemblée générale de l'Union interparlementaire (UIP-153). Photo : VNA

UIP-153 : le Vietnam propose trois axes pour renforcer la coopération interparlementaire

Le vice-président de l’Assemblée nationale (AN) vietnamienne Nguyen Hong Dien a proposé trois axes prioritaires de coopération interparlementaire visant à promouvoir la participation citoyenne, à réduire l’écart entre les engagements et leur mise en œuvre, et à mettre la science et la technologie au service de l’humain au débat général de la 153e Assemblée de l’Union interparlementaire (UIP-153) à Arusha, en Tanzanie.

Couverture de l'ouvrage "L'aspiration à un Vietnam puissant et prospère dans la nouvelle ère", présenté au Mexique le 8 octobre 2026. Photo : Maison d'édition de la VNA

La VNA et le Parti du travail du Mexique publient conjointement l'ouvrage "L'aspiration à un Vietnam puissant et prospère dans la nouvelle ère"

Cette publication bilingue anglais-espagnol rassemble 46 articles et discours sélectionnés parmi les commentaires politiques et les discours du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, depuis août 2024. Elle reflète la pensée, la vision et les décisions stratégiques du PCV visant à guider résolument le pays vers la nouvelle ère.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président, To Lam, et le président du Panama, José Raúl Mulino Quintero, assistent à la cérémonie de remise et de signature de plusieurs documents de coopération entre les deux pays. Photo : VNA

Déclaration commune entre le Vietnam et le Panama

Le Vietnam et le Panama réaffirment leur volonté de renforcer leurs relations bilatérales et d’élargir leur coopération dans les domaines économique, commercial, sécuritaire et technologique.

Photo d'illustration. Source: Vietnam+

La prochaine visite du Premier ministre vietnamien au Cambodge pour resserrer les liens bilatéraux

La prochaine visite officielle du Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung au Cambodge devrait contribuer à consolider les relations de bon voisinage, d’amitié traditionnelle, de solidarité et de coopération entre les deux pays, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de coopération dans les infrastructures, le commerce, le tourisme, la sécurité et les échanges entre les peuples.