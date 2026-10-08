Au Cambodge, la communauté vietnamienne veut renforcer son rôle de passerelle entre les deux peuples

Phnom Penh (VNA) - La communauté d’origine vietnamienne au Cambodge contribue au développement socio-économique local et au renforcement de l’amitié traditionnelle entre les deux peuples, a affirmé Sim Chy, président de l’Association générale Khmer - Vietnam au Cambodge, à la veille de la visite officielle du Premier ministre Lê Minh Hung au Cambodge.

Selon Sim Chy, l’Association générale Khmer - Vietnam au Cambodge est créée et fonctionne conformément à la Loi sur les associations et les organisations non gouvernementales du Cambodge. Ces dernières années, elle a multiplié les activités destinées à aider la communauté d’origine vietnamienne à mieux respecter les coutumes et traditions cambodgiennes, à s’intégrer à la société et à développer ses activités économiques.

L’association s’emploie également à améliorer les conditions de vie des membres de la communauté en mobilisant des aides matérielles et financières en faveur des Cambodgiens et des personnes d’origine vietnamienne confrontés aux difficultés, aux catastrophes naturelles, aux incendies, aux déplacements ou à d’autres situations particulières. Elle participe par ailleurs aux actions sociales et humanitaires du gouvernement cambodgien, notamment dans la lutte contre l’analphabétisme.

En parallèle, l’association mobilise les entreprises, les donateurs et la communauté d’origine vietnamienne au Cambodge pour soutenir les soldats et les habitants de l’archipel de Truong Sa. Elle joue aussi le rôle d’intermédiaire entre les entreprises, associations et organisations économiques et sociales des deux pays afin de favoriser les échanges, la coopération économique et les relations bilatérales.

L’Association cherche à faire évoluer son rôle, de celui de lien communautaire vers celui d’un véritable trait d’union entre les peuples des deux pays, notamment auprès des jeunes. Elle a élaboré un plan visant à encourager les jeunes d’origine vietnamienne à participer à ses activités et à solliciter des bourses universitaires et de troisième cycle au Vietnam. L’objectif est de former des ressources humaines qui, à leur retour au Cambodge, pourront contribuer au développement économique du pays. Elle prévoit notamment de créer une Association de la jeunesse Khmer - Vietnam au sein de l’organisation.

À l’occasion de la visite du Premier ministre Lê Minh Hung, l’Association a soumis au gouvernement cambodgien plusieurs propositions concernant directement la communauté. Elle demande notamment de garantir pleinement les droits légitimes des titulaires de cartes de résidence permanente relevant du régime d’immigration, de faciliter l’accès à la nationalité khmère conformément aux lois sur l’immigration et la nationalité, ainsi que d’apporter un soutien partiel aux personnes vivant sur l’eau ou le long des cours d’eau lorsqu’elles doivent être déplacées.

L’association propose également de mettre à disposition des terrains permettant à ces populations de s’installer sur la terre ferme et de changer progressivement de métier, d’autoriser les enfants d’origine vietnamienne sans acte de naissance à fréquenter les écoles publiques cambodgiennes et de permettre à l’Association d’ouvrir gratuitement des cours de langue khmère pour adultes et enfants, conformément à la Constitution et à la Loi sur l’éducation du Cambodge.

Enfin, l'association souhaite que les gouvernements des deux pays soutiennent ses efforts pour consolider son organisation et, surtout, favoriser la participation des jeunes aux activités associatives. - VNA

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